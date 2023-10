Jeszcze kilka dni i kolejki na stacjach powinny zniknąć. Wszak już chyba wszyscy zatankowali z zapasam. Czy będzie drożej?

Widząc tankowanie w kanistry, bańki, beczki i różnego rodzaju zbiorniki np. typu mauzer, nie dziwi fakt, że na stacjach dość często dochodzi do sytuacji, że brakuje paliw. Wszak nawet zbiorniki na stacji nie są „studnią bez dna”, a i możliwości transportowe i produkcyjne też nie są bez limitów.

Hurtowe tankowanie na stacjach to jednak sytuacja delikatnie mówiąc niekomfortowa. I to dla każdego odbiorcy paliwa. Denerwują się Ci, którzy po prostu na co dzień poruszają się pojazdami mechanicznymi choćby do pracy, na zakupy, czy w dziesiątkach innych spraw (samochody osobowe, dostawcze, motocykle itp.), bo muszą liczyć się z kolejką i wydłużonym czasem tankowania.

Olej napędowy Orlenu w hurcie droższy niż na stacjach paliw Orlenu

Trudno się nie zbulwersować kierowcy, który najpierw stoi w kolejce na stację, a potem w poprzedzającym go busie otwierają się drzwi i zaczyna się 20-minutowe „zalewanie” mauzera 1000 l. A nie rzadko jeszcze w trakcie na dystrybutorze pojawi się kartka z napisem „awaria”, czyli de facto informująca o braku paliwa (ps. nie mogę zrozumieć: dlaczego „awaria” a nie „brak paliwa”? „Awaria” brzmi lepiej?).

A przecież to nie jest tak, że ktoś komuś chce zrobić na złość i jedzie specjalnie na stacje z beczką. Bo taka sytuacja trudna też dla stacji dla stacji i oczywiście rolników czy innych przedsiębiorców, dla których normalną praktyką było dotąd zamawianie ON w hurtowniach i dowóz paliwa przez hurtownika specjalnie do tego przystosowanymi pojazdami w miejsce magazynowania.

Tyle że to paliwo u hurtowników jest droższe niż na stacjach lub go tam brakuje. Każdy liczy i jeśli np. różnica między ceną hurtową a na stacji wynosi 40 gr/l, to przy zakupie 1000 tys. l różnica wynosi już 400 zł. Dlaczego więc nie skorzystać z oferty stacji, jeśli ma się możliwość własnego dowozu paliwa?

Czy Orlen zwiększy możliwość zakupu oleju napędowego w hurcie?

Zapytaliśmy Orlen, czy nie przewidują stworzenia szerszej możliwości zakupu hurtowego oleju napędowego, tak żeby można je było swobodnie nabyć w większej ilości i cenie przynajmniej nieprzekraczającej ceny ze stacji Orlen.

W odpowiedzi uzyskaliśmy odpowiedź, że „olej napędowy oferowany przez Orlen w sprzedaży hurtowej jest tańszy niż olej napędowy oferowany na stacjach własnych Orlen. To samo dotyczy benzyny. Grupa Orlen dysponuje odpowiednią ilością paliw, aby zapewnić realizację swoich zobowiązań względem wszystkich klientów, również hurtowych, zgodnie z treścią podpisanych umów”.

Faktycznie, spoglądając na ceny hurtowe z Orlenu są one znacząco niższe (np. 4758 zł/1 m3 - olej napędowy Ekodiesel, cena z 12.10.2023 r.) niż na stacjach, tyle że mało która hurtownia może obecnie kupić paliwo, a przynajmniej tyle paliwa ile by chciała.

Jak dowiedzieliśmy się z jednej z hurtowni, kontrakty na paliwo są zawierane co miesiąc, ale mimo zgłaszanego zapotrzebowania dostarczane są znacznie mniejsze ilości z tłumaczeniem „ograniczenia podażowego”.

Jednocześnie Orlen zapewnia, że nie przewiduje ani zmiany w postaci wprowadzenia limitów ilościowych na zakup paliwa, ani zmiany polityki cenowej. Wydaje się, że w najbliższym czasie rzeczywiście nie powinno w tym względzie dziać się nic nadzwyczajnego (oczywiście pomijając wydarzenia globalne, które mogą mieć duży wpływ na cenę ropy naftowej).

Czy ceny oleju napędowego wzrosną po wyborach?

I nie powinny mieć na to wpływu wybory do parlamentu ani ich wynik. Bo wyobraźmy sobie chociażby to, kto będzie tak odważny, żeby np. tydzień po wyborach podnieść cenę ON na 7 zł/l?

Cóż, pożyjemy – zobaczymy. Tymczasem wydaje mi się, że trochę niepotrzebnie „nakręciliśmy się” na zakupy paliw. Niewątpliwie wkroczyła tutaj polityka. Najniższe, czy też jedne z najniższych cen paliw w Europie jakie obecnie mamy to pokazanie pro-konsumenckiej polityki obecnego rządu. Z drugiej jednak strony obawa o to, że to tylko „kiełbasa wyborcza”, która szybko się skończy, spowodowała nadmierny popyt na wyroby rafineryjne, a tym samym wspomniane problemy z zaopatrzeniem i kartki na pustych dystrybutorach stały się wodą na młyn dla krytyków Orlenu i obecnego rządu.

Jestem niemal pewien, że niedługo po wyborach – niezależnie kto wygra – kolejki na stacjach znikną, a być może będą one nawet świecić pustkami. Wszak zapasy już chyba zrobione…