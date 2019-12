Jeszcze większy uciąg Xeriona

Podczas tegorocznych targów Agritechnica Claas zaprezentował flagowe ciągniki Xerion Trac TS z gąsienicowym układem jezdnym. Według deklaracji producenta, rozwiązanie to zwiększa uciąg ciągnika w porównaniu do wypieranych modeli o 25 proc. Ponadto silniki ciągników spełniają już normę emisji spalin Stage V. W nowych Xerionach zadbano również o poprawę komfortu obsługi ciągnika.







Układ napędowy o większym uciągu

Nowe ciągniki Xerion Trac TS 5000 i 4500 mają moc odpowiednio 530 i 490 KM. System napędowy holenderskiego producenta Zuidberg jest dostarczany z gąsienicami firmy Camso o szerokości 762 mm. W ten sposób powierzchnia przylegania maszyny w porównaniu z największymi oponami w układzie pojedynczym zwiększa się o 25 proc. i powoduje znaczne zmniejszenie nacisku na glebę i zwiększenie siły uciągu. Zawieszenie wahliwe podwozia gąsienicowego ma zagwarantować jego odpowiednie dopasowanie do podłoża. W połączeniu z amortyzowaną kabiną pozwala to osiągnąć wysoki poziom komfortu jazdy.

Masa własna ciągnika Xerion Trac TS to 24 t, a jego szerokość nie przekracza 3 m, zatem może on poruszać się po drogach publicznych.

Nowy Xerion 4200 z wydajniejszym silnikiem

W porównaniu z ciągnikiem Xerion 4000, moc silnika MTU OM 470 w nowym modelu 4200 wzrosła o prawie 30 KM i wynosi 462 KM. Dzięki temu ciągnik dysponuje znacznie większymi rezerwami mocy na napędzanie dołączonych maszyn, na przykład podczas rozrzucania obornika. Również w przypadku silnika MTU OM 471 w modelach Xerion 5000 i 4500, wraz z przejściem na nowy poziom emisji spalin, rosną momenty obrotowe w dolnym i środkowym zakresie obrotów.

Układ oczyszczania spalin składający się z katalizatorów DOC i SCR oraz filtra DPF udało się umieścić w taki sposób, aby nie wykraczał poza dotychczasowy obrys pojazdu. Dzięki temu, także w nowych modelach Xerion nie występują żadne ograniczenia widoczności dla operatora wynikające z technologii oczyszczania spalin. Wraz z wprowadzeniem nowych silników, okres między przeglądami wzrasta do 1000 godzin, a zatem jest dwa razy dłuższy niż w poprzedniej serii. Bagnet poziomu oleju został zastąpiony przez czujnik, a poziom oleju i wymagana ilość do uzupełnienia są wyświetlane w terminalu CEBIS.

Nowy podłokietnik z terminalem dotykowym CEBIS

Nowością w kabinie operatora jest znany z modeli Axion i Arion podłokietnik z joystickiem wielofunkcyjnym C-Motion oraz terminal CEBIS z funkcją dotykową. 12-calowy ekran w przejrzysty sposób wyświetla wszystkie ważne ustawienia maszyny i umożliwia bezpośredni dostęp do ustawień układu kierowniczego, przekładni oraz układu hydraulicznego. Co więcej, umożliwia indywidualne przyporządkowanie przycisków funkcyjnych na joysticku wielofunkcyjnym C-Motion i na podłokietniku. Nowy ekran startowy wyświetla przegląd wszystkich indywidualnie przyporządkowanych przycisków w jednym miejscu oraz umożliwia szybką kontrolę poziomu oleju silnikowego z kabiny. Indywidualne ustawienia operatora można zapisać na nośniku USB i przenieść je do innego ciągnika Xerion.