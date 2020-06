John Deee 6M teraz również z przekładnią bezstopniową

Czterocylindrowe modele ciągników 6M marki John Deere są teraz dostępne z dobrze znaną przekładnią AutoPowr. Ponadto wprowadzono nowe, wyjątkowe rozwiązanie w zakresie naprowadzania — AutoTrac na wyświetlaczu słupka narożnego, a także kilka innych opcji.

Oprócz dotychczasowych przekładni w modelach ciągników John Deere 6M z małą ramą (rozstaw osi 2400 mm) dostępna jest teraz przekładnia bezstopniowa AutoPowr). Dzięki temu jak zapewniają przedstawiciele producenta, klienci mają największe możliwości wyboru przekładni w tym segmencie ciągników.

Poza pełnym trybem automatycznym oraz automatycznym zarządzaniem pracą silnika i przekładni dostępna jest funkcja AutoClutch, która umożliwia zatrzymanie ciągnika przy użyciu pedałów hamulca, co ma ogromne znaczenie w przypadku prac wymagających częstego zatrzymywania się i ruszania. Ponadto z poziomu wyświetlacza słupka narożnego można sterować dynamiką działania przekładni AutoPowr podczas jazdy do przodu i do tyłu.

Poszukujący niedrogiego rozwiązania mogą wybrać przekładnię AutoPowr z elementami sterowania na prawej konsoli z mechanicznymi lub elektrohydraulicznymi zaworami SCV. Ponadto w edycji Premium w celu zwiększenia komfortu elementy sterowania AutoPowr są dostępne na kompaktowej konsoli CommandArm.

Oprócz sprawdzonego rozwiązania AutoTrac firma John Deere wprowadziła we wszystkich modelach 6M tańszy system naprowadzania, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów poszukujących podstawowego rozwiązania w tym zakresie. AutoTrac na wyświetlaczu słupka narożnego eliminuje konieczność zastosowania dodatkowego wyświetlacza, ponieważ AutoTrac jest obsługiwany bezpośrednio z poziomu wyświetlacza słupka narożnego.

Podsumowując, w przypadku systemu AutoTrac na wyświetlaczu słupka narożnego potrzebny jest jedynie odbiornik satelitarny StarFire, aby system był gotowy do pracy. Dzięki temu użytkownicy mogą zaoszczędzić nawet 30 proc. kosztów osobnego wyświetlacza, zachowując przy tym pełną elastyczność, ponieważ zawsze możliwa jest modernizacja.

John Deere 6120M, fot. JD

Ciągniki serii 6M, oparte na koncepcji konstrukcji pełnoramowej, doskonale nadają się do zastosowania z ładowaczem czołowym i są w pełni zgodne z nowymi modelami ładowaczy serii M zapowiedzianymi w maju.

Chociaż modele te są niewielkich rozmiarów, ich maksymalna dopuszczalna masa całkowita wynosi 10,45 t, co przekłada się na bezkonkurencyjną ładowność na poziomie do 4,7 t.