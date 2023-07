John Deere 6155M to najmniejszy ciągnik 6-cylindrowy oferowany przez amerykańskiego producenta fot. Tomasz Kuchta

Pierwsze miesiące bieżącego roku przyniosły spore zmiany w statystyce sprzedażowej ciągników. Po wielu latach pozycję lidera stracił New Holland, który został wyprzedzony przez Johna Deere’a. Najpopularniejszym modelem ciągnika jest aktualnie John Deere 6155M. Z czego bierze się jego popularność?

Na niedawno zakończonych targach Opolagra 2023 mogliśmy z bliska przyjrzeć się dumnie prezentowanej palecie ciągników amerykańskiego producenta. Prawdziwym hitem sprzedażowym są traktory z oznaczeniem „M” w nazwie. Co oferują te ciągniki?

Najmniejszy 6-cylindrowiec

Z danych dotyczących rejestracji nowych ciągników wynika jasno, iż w pierwszych pięciu miesiącach 2023 r. najpopularniejszym modelem traktora jest John Deere 6155M, który w analizowanym okresie znalazł 106 nabywców.

Przy okazji warto wspomnieć, że w „pierwszej piątce” znalazły się także dwa inne modele amerykańskiego producenta: 6120M zajął najniższy stopień podium, a tuż za nim uplasował się nieco większy John Deere 6195M.

Amortyzacja przedniej osi to coraz popularniejsza opcja wybierana przez rolników w ciągnikach serii 6M fot. Tomasz Kuchta

Nadmieńmy, że obecnie w skład serii 6M wchodzi aż 11 modeli o mocach maksymalnych od 100 do 216 KM. Co istotne, w ramach tej serii poszczególne ciągniki różnią się od siebie także rozstawem osi, który dla najmniejszych modeli wynosi 2,4 m; a dla największych aż 2,8 m. Modele o oznaczeniu do 6145M zasilane są silnikami 4-cylindrowymi o pojemności 4,5 l; a w modelach od 6155M wzwyż pod maską pracuje jednostka 6-cylindrowa o pojemności 6,8 l.

Szymon Kaczmarek fot. Tomasz Kuchta

Seria M zyskuje na popularności

Na podstawie tego można więc wysnuć teorię, iż rolnicy wciąż lubią ciągniki o stosunkowo niedużej mocy generowanej z silnika 6-cylindrowego.

W naszej rozmowie z Szymonem Kaczmarkiem, specjalistą produktowym w firmie John Deere, próbowaliśmy dowiedzieć się, co wpływa na tak wysoką sprzedaż „eMek”, jak w standardzie wyposażone są te ciągniki, na jakie elementy wyposażenia dodatkowego najczęściej decydują się klienci.

Zapytaliśmy także, jakie przekładnie cieszą się największą popularnością.

Te i wiele innych tematów zostało poruszone w poniższym materiale wideo.