W przyszłości w Europie ma być czysto i bez silników spalinowych. Eksperci z John Deere twierdzą, że nie da się w szybkim czasie całkowicie zrezygnować z diesla. Ale można w łatwy sposób sprawić, by stare silniki były bardziej ekologiczne.

W zeszłym tygodniu prezentowaliśmy naszą relację z Oschersleben i Magdeburga w Saksonii-Anhalt, gdzie firma John Deere zaprezentowała swoje sposoby na zmniejszenie emisji spalin oraz oszczędności w zużyciu paliwa i nawozów. Jedną z nowości, opisywaną już na Farmer.pl, była elektryczna przekładnia eAutoPowr.

Niestety na razie na więcej elektrycznych fajerwerków w dużych ciągnikach liczyć nie możemy. Amerykanie znaleźli jednak inny sposób na zmniejszenie emisji – silnik MultiFuel pracujący na biopaliwach, czyli czystym oleju roślinnym, biodieslu czy odnawialnym oleju napędowym. Czy tak będzie wyglądać najbliższa przyszłość?

Pojedzie na rzepaku

Silnik MultiFuel pozwala na stosowanie biopaliw (czysty olej roślinny, biodiesel, odnawialny olej napędowy), standardowego oleju napędowego lub mieszanki paliw. Poza tym produkcja biopaliw wytwarza potrzebne gospodarce elementy uboczne, takie jak wysokiej jakości nośniki białka, które mogą być wykorzystywane jako pasza dla zwierząt. W efekcie wykorzystanie biopaliw niekoniecznie musi kolidować z produkcją żywności.

Podczas Dni Zrównoważonego Rozwoju pod Magdeburgiem pokazano model 6155R wyposażony w silnik MultiFuel, fot. K.Pawłowski

Co ważne w zbiorniku możemy mieszać różne rodzaje paliwa. Według ekspertów z Johna Deere’a można stosować nawet oleje roślinne produkowane we własnym gospodarstwie.

Koncepcja silników MultiFuel została wspólnie opracowane przez firmę John Deere, TUM Campus Straubing oraz Politechnikę w Kaiserslautern. Projekt został sfinansowany przez niemieckie Ministerstwo Federalne ds. Wyżywienia i Rolnictwa oraz był wspierany przez Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (agencja zasobów odnawialnych).

Problemem pozostaje spór polityczny, gdyż odpowiednie urzędy muszą stworzyć sprawiedliwe opodatkowanie biopaliw w rolnictwie w stosunku do standardowego oleju napędowego. Inaczej silnik MultiFuel może nie spełnić pokładanych w nim nadziei.

Silnik wyczuje biopaliwo

Czujniki zastosowane w silniku i układach oczyszczania spalin dostarczają dane, dzięki którym jednostka rozpozna różne mieszanki paliwowe. Na ich podstawie elektroniczna jednostka sterująca silnika (ECU) wybiera odpowiednie ustawienie oprogramowania, by zapewnić optymalną pracę silnika i zgodność z normą emisji spalin Stage V/Tier 4.

Czujniki zastosowane w silniku i układach oczyszczania spalin dostarcza dane, dzięki którym jednostka rozpozna różne mieszanki paliwowe, fot. K.Pawłowski

Jakie zmiany objął system MultiFuel?

Dzięki temu rolnicy i branża leśna mogliby zmniejszyć emisję CO2, a także reagować na wahania cen lub zróżnicowaną dostępność na rynku paliw. Przepisy UE dotyczące emisji Stage V mogą być spełnione dla wszystkich kombinacji paliw.

Aby dobrze znany sześciocylindrowy silnik PVS o pojemności skokowej 6,8l mógł działać na mieszance biopaliw należało zastosować kilka istotnych zmian w jednostce. Są to m. in. mocniejsza pompa paliwa, większa objętość przewodów paliwowych, potrzeba stosowania specjalnego AdBlue, inne oprogramowanie silnika, inna specyfikacja rozruchu i fazy rozgrzewki.

Nie wiemy jeszcze kiedy dokładnie zielono-żółte traktory MultiFuel wejdą do standardowej sprzedaży. Na pewno producent jest już gotowy by to zrobić, ale teraz czeka na ruch polityków, którzy muszą zmienić zasady gry dla biopaliw.