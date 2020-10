John Deere 6M z przekładnią bezstopniową AutoPowr - jak to działa?

Przekładnia bezstopniowa do niedawna nie była osiągalna w mniejszych ciągnikach John Deere. Teraz może ją już mieć nawet 90-konny model 6M. Sprawdziliśmy, jakie daje możliwości.

Bezstopniowa przekładnia AutoPowr w końcu trafia również no mniejszych modeli John Deere.

Jest to jeden z najbardziej komfortowych typów przekładni, której zastosowanie oprócz przyjemnej obsługi może dać też wymierne korzyści np. w zużyciu paliwa. Jest to możliwe dzięki temu, że ciągnik ma szeroką możliwość dopasowywania prędkości obrotowej silnika do obciążenia – w pozostałych przekładniach ograniczają to poszczególne przełożenia.

Podczas krótkiego testu sprawdziliśmy, jak to rozwiązanie sprawdza się w serii 6 M. Naszym zdaniem jest to idealne rozwiązanie dla osób ceniących komfort, ale też np. wykorzystujących ciągnik do prac transportowych.

W szczegółach o możliwości nowej przekładni w ciągnikach 6M prezentuje Szymon Kaczmarek, specjalista z John Deere Polska.

Zapraszamy na film