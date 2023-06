Kiedy mówimy o kombajnie zbożowym automatycznie na myśl przychodzi typowa bryła z kabiną umieszczoną po środku, zbiorniku ziarna tuż za nią, dalej jest silnik, a w środku typowe rozwiązania do omłotu i separacji ziarna. John Deere 8820 zupełnie łamie te schematy.

Kiedyś słowo kombajn polskim rolnikom automatycznie kojarzyło się z Bizonem. I na odwrót: Bizon był synonimem kombajnu. I to nam mocno utkwiło w głowach, tzn. jak ma wyglądać „normalny” kombajn zbożowy.

Unikatowe maszyny cieszą i pracują

Na Zachodzie i USA nie było tak sztampowo. Było wielu producentów konkurujących ze sobą, a inżynierowie mieli zdecydowanie większe pole do popisu niż konstruktorzy w FMŻ, którzy często pomimo świetnych pomysłów zderzali się „z murem” – braku materiałów czy technologii, która mogłaby stworzyć zaprojektowane przez nich elementy.

Dlatego też zdarzały się konstrukcje zupełnie nietuzinkowe, tak jak kombajn John Deere 8820. Egzemplarz takiej maszyny mogliśmy obejrzeć u Sebastiana Zaremby, rolnika z Woli Skarbkowej na Kujawach.

John Deere 8820 - nietypowy kombajn Sebastiana Zaremby, fot.K.Pawłowski

Jak mówi o sobie Sebastian Zaremba, już od dziecka pasjonował się maszynami rolniczymi i motoryzacją…, ale zawsze były to pojazdy w jakiś sposób unikatowe.

Co ważne, zawsze taki sprzęt jest u niego na chodzie: zadbany, uzupełniany w oryginalne części (oczywiście w miarę możliwości w przypadku starszych maszyn), jak również użytkowany. Dlatego o każdym ze sprzętów rolnik może się też wypowiedzieć jako praktyk-użytkownik. W tej chwili z ciekawych maszyn rolniczych mogliśmy zobaczyć u niego np. ciągnik Same Leopard.

John Deere 8820 - jedyny w swoim rodzaju - to widać już na pierwszy rzut oka

Jak przekonuje Sebastian Zaremba, egzemplarz jego John Deere’a 8820 jest jedyny w Polsce. Co jest wyjątkowego w kombajnie?

Pierwsze takie cechy widać już na rzut oka: kabina umieszczona nie centralnie, a z lewej strony pojazdu. Nieduża, ale dla kombajnisty wystarczająca. Siedzenia pasażera brak, z resztą i tak nie ma na nie miejsca. Tuż obok kabiny zabudowa…, w której znajduje się silnik. Przed nią – niewielki pomost na który wchodzi się otwierając prawe drzwi kabiny.

John Deere 8820 i żniwa w Woli Skarbkowej, fot.S.Zaremba

Jednostka napędowa to rzecz jasna również „jelonek”. Silnik sześciocylindrowy o mocy 225 KM. Brzmienie? Muzyka dla uszu to chyba za mało powiedziane.

Zbiornik na ziarno - siatka dla chłodzenia zawartości

Za kabiną – zbiornik na ziarno. I tutaj kolejna unikatowa cecha. Część tego elementu znajduje się w korpusie maszyny, a część wystaje ponad. Co jeszcze ciekawsze – ścianki zbiornika ponad korpusem są perforowane. To drobna siatka, przez którą dostaje się powietrze schładzając ciepłe ziarno po przejściu przez maszynę.

- We współczesnych kombajnach – oprócz tych dużych gdzie zbiorniki są odkrywane – zbiorniki są zabudowane i ziarno nie jest wychładzane i ciężko mu odparować. Mam drugi kombajn ze zbiornikiem zakrytym i w porównaniu do niego, różnica w temperaturze zboża przy wysypie jest odczuwalna – mówi właściciel kombajnu.

Zbiornik ma dużą pojemność ok. 7500 l (wg danych oryginalnych – 215 buszli), a w środku pracują dwa przenośniki ślimakowe. Całość jest przykryta dachem z niewielkim okapem, dlatego niewielki deszcz nie powinien zaszkodzić dla ziarna w zbiorniku, ale ulewa z wiatrem raczej się dostanie przez boczne ścianki.

John Deere 8820 - zbiornik na ziarno ma solidny dach, a górne ścianki boczne są z perforowanej blachy, fot.kh

Ślimaki zamiast podsiewacza

Przenośniki ślimakowe zamiast tradycyjnego podsiewacza to kolejna nietuzinkowa cecha kombajnu. Jak zaznacza rolnik, to dobre rozwiązanie i sprawdzi się szczególnie na pochyłościach, gdzie w przypadku zwykłego podsiewacza materiał jest przesuwany na jedną stronę, tworzy się grubsza warstwa przez co nie jest dokładnie czyszczony i generowane są straty.

Rozwiązanie to jak mogliśmy też zauważyć jest trwałe. Wszystkie panewki mocujące (drewniane!) – podobnie jak przy 5 wytrząsaczach klawiszowych – wyglądają na oryginalne. Nie ma żadnych śladów wymiany.

Szerokość też wyjątkowa..., a heder ma wysuwaną podłogę

Kombajn imponuje swoją dużą szerokością – zarówno przedniej jak i tylnej osi. To jak mówi jego właściciel dla niektórych może być wadą – przejazdy po wąskich drogach nie będą łatwe. W jego przypadku nie ma z tym problemu, bo pola są rozmieszczone wokół siedziby gospodarstwa, więc nawet heder nie jest za często odczepiany.

Na maszynie zachowały się oryginalne nalepki i tabliczki, fot.S.Zaremba

Sam heder też ciekawy. Jest to model 818 o szerokości 5,4 m. Dysponuje wysuwaną podłogą, co jak na maszynę z pierwszej połowy lat 80. jest właściwie niespotykane. Napęd kosy jest przenoszony przez przekładnię Schumachera.

Mimo, że kombajn jest już niemal „40-latkiem” (rok produkcji 1984), to jest w świetnym stanie technicznym i wizualnym. Jak mówi Sebastian Zaremba, nie ma też problemu z dostępem do części zamiennych do maszyny, choć w jego przypadku właściwie nie miał okazji do ich poszukiwania (oprócz drobnych uszczelek), po prostu nie miał żadnych poważniejszych awarii.