John Deere 8R z systemem kontroli ciśnienia w oponach

Nowe ciągniki John Deere 8R można już zamawiać z nowym zintegrowanym systemem kontroli ciśnienia w oponach.

System ten wykorzystuje do pracy standardową sprężarkę zastosowaną w pneumatycznym układzie hamulcowym i jest całkowicie zintegrowany z ciągnikiem. Oznacza to, że ​​przewody powietrzne przechodzą przez osie ciągnika, a nie na zewnątrz kół.

Według producenta napompowanie kompletu wszystkich opon 710/75 R42 i 650/60R34 od 0,8 do 1,8 bara zajmuje 6,4 min, a jego zredukowanie do poprzedniej wartości zajmuje 3,9 minuty. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu przewodów powietrznych o średnicy wewnętrznej o 33 proc. większej niż w przypadku innych rozwiązań. Innowacją jest także zastosowanie przewodów ze wzmocnionej tkaniny zamiast często stosowanych przewodów z tworzywa sztucznego.

Zastosowane zewnętrzne szybkozłącze umożliwia jeszcze szybsze zwiększanie ciśnienia w układzie pompowania kół ciągnika John Deere 8R poprzez doprowadzenie powietrza z zewnętrznego źródła (na przykład ze sprężarki wozu asenizacyjnego).

System jest zintegrowany z ekranem sterowania CommandCenter, za pomocą którego jednym dotknięciem można wybrać i regulować ciśnienie w oponach na drodze i na polu. Wyświetlacz na bieżąco pokazuje również aktualne ciśnienie w oponach czterech kół.

Niskie ciśnienie w oponach na polu pomaga zapobiegać ugniataniu gleby, chroniąc jej strukturę, a także ograniczając poślizg kół (powodujący większe zużycie paliwa) przy jednoczesnym zwiększeniu siły uciągu. Z drugiej strony wysokie ciśnienie w oponach na drodze poprawia właściwości jezdne, jednocześnie zmniejszając opory toczenia i zużycie samych opon.

John Deere odpowiada również na zapotrzebowanie klientów na opony

o wyższej wydajności, oferując coraz szerszy asortyment opon typu VF (o bardzo dużej elastyczności). W rezultacie umożliwia to operatorom pracę przy najniższym ciśnieniu w oponach, nawet w warunkach dużego dociążenia.