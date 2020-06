John Deere 8RX – podsumowanie pokazów u rolników

Nowe ciągniki John Deere serii 8RX zostały po raz pierwszy w Polsce zaprezentowane podczas Targów Polagra Premiery w Poznaniu. Kolejne miesiące były okresem intensywnych testów u rolników. Jak potencjalni użytkownicy oceniają nowe maszyny John Deere’a?

Amerykański producent projektując nową serię 8R za priorytet ustanowił zadbanie o zwrotność, przyczepność, wysoką moc oraz komfort pracy operatora. Czy wszystkie te założenia udało się zrealizować?

8R, 8RT i 8RX – trzy koncepcje ciągników

John Deere wraz z nową serią 8R, jako pierwszy producent, postanowił zaoferować standardowe ciągniki z napędami opartymi na trzech różnych koncepcjach. Rolnicy do wyboru mają nowe ciągniki kołowe 8R, dwugąsienicowe modele 8RT oraz zupełnie nowe wersje 8RX z czterema gąsienicami. To właśnie najbardziej zaawansowane modele 8RX trafiły na kilkumiesięcznie pokazy do polskich rolników. Jego zalety zauważą rolnicy gospodarujący na terenach o dużym nachyleniu, czy posiadający trudne w uprawie typy gleby.

Duży i… zwrotny

Wśród pierwszych rolników, którzy mieli okazje sprawdzić możliwości modelu 8RX był Łukasz Dzida. Rolnik z województwa śląskiego gospodaruje na obszarze około 1 tys. ha i prowadzi uprawę warzyw, głównie marchwi, pietruszki i ziemniaków.

Pan Łukasz swoje pierwsze odczucia nakierował na zaskakujący wręcz zwrotność podwozia gąsienicowego. Rolnik będzie również przeprowadzał obserwacje wzrostu warzyw, które rosną w mniej ubitej glebie.

Zdaniem producenta przewagą wersji czterogąsienicowej, nad dwugąsienicową jest fakt, że model 8RX jest bardziej stabilny oraz lepiej poradzi sobie w trudnych warunkach glebowych. Duża w tym zasługa zdolności do samoczynnego oczyszczania się gąsienic.

Rolnicy mają do wyboru kilka szerokości roboczych gąsienic: od 41 do 76 cm, co w efekcie zapewnia całkowitą powierzchnię styku z gruntem powyżej 4,5 m2. Taki wynik oznacza, że nacisk na podłoże jest mniejszy, niż w ciągnikach kołowych wyposażonych w koła bliźniacze.

- Bardzo ważny jest też fakt, że 8RX na najszerszych gąsienicach nadal nie przekracza szerokości trzech metrów, dzięki czemu może on poruszać się po drogach publicznych i to z prędkością aż do 40 km/h – mówi Szymon Kaczmarek z John Deere Polska.

Generuje oszczędności

Kolejny z rolników, Józef Świtała z Wielkopolski, oprócz powyższych zalet zwraca uwagę iż w stosunku do licznej floty ciągników John Deere, które posiada w swoim gospodarstwie, model 8RX charakteryzował się niższym o 5-10 proc. zużyciem paliwa.

Te informacje mają potwierdzenie w danych zgromadzonych przez Centrum Operacyjne John Deere. Podczas testu ciągnik pracował m.in. z zestawem do uprawy i siewu pasowego kukurydzy. Obsiewając ponad 66 ha, maszyna zużyła 482 l oleju napędowego, co przekłada się na średnie spalanie na poziomie 7,3 l/ha. Wykonanie podobnej pracy ciągnikiem kołowym wiązałoby się ze zużyciem paliwa sięgającym około 9 l/ha.

Warto również wspomnieć, iż ciągnik w czasie pracy charakteryzował się maksymalnym poślizgiem wynoszącym 6 proc., a w zdecydowanej większości przypadków wartość ta wynosiła około 2 proc. Oprócz obniżenia spalania, rezultaty te wpływają na poprawę możliwości uciągu. Poziom poślizgu w przypadku ciągników kołowych, pracujących w takich samych warunkach utrzymuje się w przedziale 6-8 proc., co ma bezpośredni związek z gorszym przeniesieniem oraz niszczeniem jej strukury.

Wyższy poziom komfortu

Z pewnością na komfort nie mogą narzekać operatorzy, którzy do swojej dyspozycji posiadają szeroki wachlarz udogodnień. Wśród nich warto wspomnieć o podgrzewanym fotelu, dostępnym z tapicerką z perforowanej skóry, aktywnym obiegiem powietrza, funkcją dwustrefowego masażu oraz pełną regulacją elektryczną lub pneumatyczną.

Ponadto podwojono pojemność lodówki, która obecnie wynosi 11 l. Za nagłośnienie odpowiada system przestrzenny w układzie 6.1. Połączony jest on z radioodbiornikiem z 6,5-calowym ekranem dotykowym. Producent zdecydował się także przenieść układ klimatyzacji pod kabinę, dzięki czemu udało się wygospodarować nieco więcej miejsca w kabinie, ograniczając przy tym hałas.

Wygodę i wyciszenie panujące w kabinie docenili operatorzy wielkopolskiej firmy Top Farms, którzy również mieli okazję testować ciągnik w ostatnich miesiącach. Zwrócili oni także uwagę na bardzo dobrą widoczność dookoła maszyny oraz na precyzyjnie działającą nawigację.

Dane techniczne: