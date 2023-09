Kilka dni temu pisaliśy o rekordzie w uprawie gleby, jaką ustanowiła para: John Deere 9RX640 i brona talerzowa Bednar Swifterdisc XE. Było dużo o bronie, a jak sprawdził się ciągnik? Ile zużył paliwa podczas 24-godzinnej pracy?

Duet John Deere z Bednarem pobił rekord sprzed kilku lat o 125,4 ha obrabiając w ciągu 24 godzin powierzchnię 769,4 hektara w 24 godziny, bijąc jednocześnie poprzedni rekord z roku 2007 o 125,4 ha.

9RX640 - najmocniejszy "koń" w stajni John Deere'a

Nowy rekord to wynik pracy największego ciągnika amerykańskiego konceru - John Deere 9RX640, którego moc maksymalna sięga 691 KM oraz oraz prototypowej brony Bednar Swifterdisc XE o szerokości roboczej 18,4 m.

9RX640 to maszyna zasilana jednostką napędową własnej produkcji John Deere Power System, 6-cylindrową o pojemności 13,6 l (te same silniki co w kombajnach X9). Traktor to konstrukcja przegubowa wyposażona w gąsienicowy układ jezdny z czterema niezależnymi wózkami gąsienicowymi. Napęd na układ jezdny jest przekazywany - można powiedzieć że dość tradycyjnie - bo za pomocą przekładni mechanicznej powershift, 18 biegowej. John Deere w tej serii ciągników nie stosuje skrzyń bezstopniowych.

Przypomnijmy tylko, że w serii 9 John Deere daje do wyboru wspomniane ciągniki 9RX, ale też 9R (przegubowce na kołach) oraz 9RT (gąsienicowe - na dwóch gąsienicach).

John Deere 9RX i Bednar - prawie 770 ha uprawy w ciągu doby, fot. John Deere

Zużycie paliwa na hektar pewnie mniejsze niż Ursusa C-360

Bicie rekordu w uprawie trwało 24 h. W tym czasie traktor zużył 2385,1 l paliwa. Dużo? Ilość robi wrażenie, ale przeliczając spalanie na hektar liczby stają sie już całkiem przyziemne. Otóż według danych dostarczonych przez przedstawicieli Deere'a, traktor spalił 3,1 l/ha.

Dzięki dużemu zbiornikowi paliwa o pojemności 1490 l, konieczne było tylko jedno tankowanie, co niewątpliwie miało wpływ na wynik pracy (biorąc pod uwagę wydajność pracy to kilka hektarów na plus). Z pozostałych danych warto jeszcze wspomnieć, że godzinowa wydajność była na poziomie 32,6 ha/h, a średnia prędkość dochodziła do 21 km/h. Rekord został ustanowiony w Rumunii.

9RX w Polsce - trochę tego jeździ

Seria 9RX została oficjalnie zaprezentowana w 2015 r. podczas targów Agritechnica w Hanowerze. Do oferty wszedł już na rok 2016.

John Deere 9620 RX - pierwszy ciągnik z serii 9 RX pokazany na targach Agritechnica w 2015 r., fot.kh

- Populacja tych ciągników w Polsce to już na pewno kilkadziesiąt sztuk. Co roku sprzedajmy co najmniej kilka sztuk i możemy powiedzieć, że jest to ciągnik popularny jak tę wielkość maszyn i jest to dla na wynik satysfakcjonujący. Najwięcej tych maszyn pracuje w północno-zachodniej części kraju, ale też na Opolszczyźnie i w kilku innych miejscach - mówi Szymon Kaczmarek, specjalista ds. produktu w John Deere Polska.

Można powiedzieć, że ta seria ciągników została dobrze przyjęta przez rolników. Świadczy o tym fakt, że obecnie zdecydowanie więcej sprzedaje się 9RX-ów niż 9R-ek czy 9RT, które w Polsce cieszą się najmniejszą popularnością spośród R-ek John Deere'a.

- Co ciekawe, widzimy też kupione ciągniki używane - mówi Szymon Kaczmarek.

Jak dodaje jeszcze specjalista z John Deere, jeśli chodzi o wybór 9R a 9RX - tutaj kupujący raczej nie mają wątpliwości. Bardziej zastanawiają się czasem między 8R i 9R, bo 9R to więcej mocy, większy uciąg, a różnica cenowa między nimi będzie mnejsza niż pomiędzy 9R a 9RX.

Ciągniki 9R mają mniejszy uciąg od gąsienicowych 9RX, ale są na pewno bardziej uniwersalne choćby ze względu na lepsze właściwości jezdne. Z tego względu częściej wybierają je gospodarstwa mające oddalone pola czy usługodawcy.