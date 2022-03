John Deere eAutoPowr - na wpół elektryczna przekładnia bezstopniowa

John Deere zaprezentował właśnie nową przekładnię bezstopniową eAutoPowr z elementami elektrycznymi i dodatkowym rozdziałem mocy elektrycznej. Rozwiązanie jest opcją wyposażenia ciągników 8R410 i zostało opracowane wspólnie z firmą Joskin.

Przekładnia John Deere eAutoPowr jest opcją wyposażenia najwyższych modeli ciągników serii 8R (8R410) we wszystkich wersjach: z układem kołowym, dwugąsienicowym, czterogąsienicowym. Rozwiązanie opracowano we współpracy z firmą Joskin. Całkowicie nowa koncepcja przekładni, obejmująca gniazdo elektryczne dla narzędzi, została nagrodzona złotym medalem za innowacje na targach Agritechnica 2019.

eAutoPowr - jak to działa?

W przypadku nowej przekładni eAutoPowr firma John Deere całkowicie zastąpiła elementy hydrauliczne dwoma bezszczotkowymi silnikami elektrycznymi. Jak zapewnia producent, silniki te praktycznie się nie zużywają, a układ przeniesienia mocy przewyższa trwałością inne oferowane dotychczas w branży koncepcje. Co więcej, upraszcza to konstrukcję przekładni i umożliwia zdalną diagnostykę techniczną w czasie rzeczywistym.

Napęd elektryczny zaprojektowano w taki sposób, że zapewnia nie tylko siłę napędową, ale również do 100 kW mocy elektrycznej dla urządzeń zewnętrznych poprzez trójfazowy prąd przemienny 480 V. Pierwsze zastosowanie tego rozwiązania firma John Deere opracowała wspólnie z firmą Joskin, które Joskin zaprezentował jako eDrive.

W połączeniu z napędem osi Joskin dwie osie wozu asenizacyjnego są napędzane elektrycznie, dzięki czemu masa wozu jest wykorzystywana do trakcji. Oznacza to większą przyczepność, mniejszy poślizg i precyzyjne prowadzenie.

Korzyści z zastosowania nowej przekładni

Ciągnik może pracować z optymalną wydajnością przy mniejszym obciążeniu lub dodatkowo zwiększyć wydajność dzięki możliwości obsługi szerszych narzędzi. Napęd elektryczny jest włączany przy wsparciu układu eDrive, aby zapobiec poślizgowi kół. Operator może ustawić stopień ograniczenia poślizgu. Dzięki temu system może wspomagać maszynę stale lub tylko w określonych sytuacjach, np. podczas jazdy na wzniesieniach.

Według przedstawicieli marki John Deere, poza innowacjami technicznymi, nowa przekładnia pozwoliła jeszcze bardziej obniżyć poziom hałasu w kabinie. Ponadto operator może bardziej precyzyjnie regulować prędkość i przyspieszenie. Do napędzania maszyny do prędkości 5 km/h wykorzystywany jest wyłącznie napęd elektryczny, co umożliwia szybką i bardzo płynną zmianę prędkości jazdy.