W tym roku John Deere planuje wprowadzenie zaawansowanych zmian w technologii rolnictwa precyzyjnego. Jedną z nich będą nowe wyświetlacze G5 oraz modemy JDLink M. Ma być jeszcze szybciej i taniej.

John Deere od wielu lat oferuje wydajną technologię rolnictwa precyzyjnego. W 2023 r. zostanie przeprowadzona modernizacja wszystkich istotnych zaawansowanych urządzeń JD.

Nowa rodzina wyświetlaczy John Deere G5

Rozdzielczości Full HD, dodatkowa pamięci i większa mocy obliczeniowa kategoryzuje model G5 jednym z najbardziej zaawansowanych wyświetlaczy na rynku.

Dostępny jest w dwóch wersjach przenośnych, które mogą współpracować ze sprzętem wszystkich marek, ma dwa zintegrowane monitory przeznaczone do konkretnych maszyn John Deere oraz obsługuje opcję dualnego monitora.

Wraz z zupełnie nową rodziną wyświetlaczy G5 firma John Deere przekazuje najnowocześniejszą technologię rolnikom. fot. mat. prasowe

Wyświetlacz G5 ma przekątną 10,1 cala, a model G5 Plus — 12,8 cala, co oznacza, że w porównaniu ze swoimi poprzednikami rodzina wyświetlaczy G5 zapewnia do 33 proc więcej miejsca na mapy i informacje.

Oba przenośne wyświetlacze są wodoodporne (IP65), a więc lepiej chronione. John Deere G5 Plua standardowo wyposażony jest w AutoTrac i system sterowania sekcjami. Utrzymana została pełna zgodność z protokołem AEF ISOBUS.

We wszystkich wyświetlaczach G5 nadal wykorzystywany jest niezawodny interfejs użytkownika dobrze znany z wyświetlaczy 4. generacji. Połączenie nowoczesnej technologii ze znajomym interfejsem zapewnia natychmiastowe zwiększenie wydajności bez konieczności czasochłonnego poznawania nowego sprzętu.

Nowy program udzielania licencji na zaawansowane funkcje umożliwia rolnikom i usługodawcom płacenie tylko za to, czego potrzebują, co z kolei obniża koszty początkowe. Regularnie opracowywane aktualizacje oprogramowania zapewniają, że rodzina wyświetlaczy G5 już dziś przygotowana jest do przyszłych wyzwań.

Wyświetlacze G5 Plus Universal i G5 Universal będzie można zamówić jeszcze w tym roku. Modele G5 Plus CommandCenter i G5 CommandCenter dostępne będą w maszynach John Deere od roku modelowego 2024. fot. mat. prasowe

Nowy modem John Deere JDLink M i R

Rolnicy i usługodawcy dysponujący mieszaną flotą sprzętu nadal mogą korzystać z łączności między maszynami a chmurą. Zupełnie nowy modem JDLink M jest przystępną cenowo alternatywą wobec dobrze znanego modelu JDLink R.

Jako urządzenie typu „plug and play” modem JDLink M może byc używany w mieszanej flocie sprzętu. Wersje JDLink M i R są zgodne z protokołem SAE J1939 i mogą wykorzystywać ponad 14 punktów danych z maszyn różnych marek. Dzięki tej kompatybilności do zarządzania całą mieszaną flotą maszyn wystarczy jeden portal: John Deere Operations Center.

John Deere StarFire 7000

Odbiornik John Deere StarFire 7000 wprowadzono na rynek w zeszłym roku wraz z nowym sygnałem StarFire RTK. Dokładność RTK wynosząca 2,5 cm i czas aktywacji nieprzekraczający 8 minut oznaczają, że nowy sygnał StarFire RTK zapewnia bardzo atrakcyjne wejście w technologię RTK.

Odbiorniki John Deere StarFire 7000 już są dostępne i można składać na nie zamówienia, a dostawy właśnie się rozpoczynają. fot. mat. prasowe

Łączność w systemie John Deere StarFire 7000 ma działać jeszcze lepiej niż w poprzednich generacjach ze względu na dodanie sygnałów satelitarnych Galileo i Beidou.

John Deere Operations Center

JDLink zapewnia bezpłatną dwukierunkową łączność pozwalającą na automatyczne przesyłanie danych o uprawach i maszynach do John Deere Operations Cente. System Operations Center jest nieprzerwanie aktualizowany, modernizowany i dostosowywany do przyszłych potrzeb. Nadal też będzie bezpłatnie dostępny na urządzeniach mobilnych oraz przez przeglądarkę.