Warto zaznaczyć, że John Deere jest jedyną marką z branży rolniczej, która znalazła się w zestawieniu Brand Reputations. Oprócz oczywistego pozytywnego wpływu na wizerunek amerykańskiej marki, wyróżnienie to potwierdza także pozycję firmy John Deere jako lidera rolnictwa precyzyjnego w Polsce i na świecie

Reputacja marki odgrywa ogromną rolę w relacjach z jej interesariuszami. Dla pracowników, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, społeczności lokalnej, mediów, czyli otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego marki, istotne jest zarówno budowanie z nimi więzi opartej na zaufaniu, jak i odpowiedzialne prowadzenie działalności oraz zapewnianie wysokiej jakości usług i produktów. Czy reputację da się zmierzyć i obiektywnie stwierdzić, które firmy mają ją najlepszą?

Tego wymagającego zadania podejmuje się amerykańska agencja Axios Harris Poll 100, która od 1999 r. tworzy ranking Brand Reputations. Od tego czasu zestawienie cieszy się renomą na całym świecie, a dobry wynik jest wyróżnieniem dla przedsiębiorstw różnych branż przemysłu i biznesu.

Badanie przeprowadzono na ponad 16 tys. amerykańskich respondentów. W pierwszej fazie ankietowani wskazują marki o najlepszej i najgorszej reputacji. Ci, którzy uzyskają najlepszy wynik, przechodzą do drugiego etapu. W finalnej rundzie ankietowani oceniają konkurentów w 9 kategoriach, w tym m.in. etyka, wizja, wzrost czy produkty i usługi.

– Znalezienie się wśród światowych gigantów to ogromne wyróżnienie. Brand Reputations 2023 jest prestiżowym zestawieniem marek, które są symbolem wysokiej jakości. Ta jakość oznacza zarówno dbanie o satysfakcję klientów, jak i odpowiedzialne podejście do innowacji oraz kwestii zrównoważonego rozwoju. John Deere aktywnie dba o wszystkie te obszary, co od lat czyni nas liderem w branży rolniczej – mówi Bartosz Białas, marketing manager John Deere Polska.