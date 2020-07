John Deere: nowa gama hederów o szerokości do 15,2 m!

Niedawno firma John Deere zaprezentowała wysokowydajne kombajny zbożowe X9. Teraz Amerykanie powiększyli też ofertę przyrządów żniwnych przeznaczonych do nowej serii X9, ale pasujących także do większości modeli typoszeregów S, T oraz W.

Mowa o nowych przegubowych przyrządach John Deere z taśmami transportującymi HD i RDF HydraFlex oraz o podbieraczu taśmowym BP15.

Przegubowe przyrządy HDX oraz HDR o szerokości cięcia do 15,2 m!

Przegubowe przyrządy żniwne z taśmami transportującymi oraz wysuwanym stołem John Deere HDX są skierowane do rolników, którzy uprawiają rzepak oraz rośliny drobnoziarniste na dużych areałach i chcą zmaksymalizować wydajność swojego kombajnu bez względu na rodzaj uprawy, warunki pogodowe czy też ukształtowanie terenu.

– Hedery HDX wyposażone są w nową ramę na przegubach, która zapewnia bezkonkurencyjne możliwości kopiowania gruntu oraz dwukrotnie większy zasięg skrzydła w porównaniu z przyrządem FD1 FlexDraper firmy MacDon, uzyskując równomierną wysokość cięcia podczas zbiorów na pofałdowanym lub nierównym terenie – mówi Jonathan Edwards, kierownik ds. marketingu produktów w firmie John Deere.

Zdaniem Edwardsa taśmowe przystawki żniwne HDX pomogą zwiększyć potencjał przerobowy, a dzięki temu zwiększyć ilość zbieranego ziarna, szczególnie w przypadku roślin wyległych. Skutecznie bowiem podnoszą wyległe rośliny i przenoszą je na zespół tnący zwiększając wydajność zbioru dzięki utrzymaniu stałej odległości między palcami nagarniacza a zespołem tnącym, zwiększonemu zasięgowi nagarniacza oraz wyższemu momentowi obrotowemu silnika napędu nagarniacza.

Przyrządy żniwne HDX są standardowo wyposażone w opatentowane przez firmę John Deere taśmy (pasy) ze specjalnym przetłoczeniami, które wraz ze skutecznymi na całej szerokości zbioru palcami nagarniacza umożliwiają nawet o 25 proc. większe ograniczenie strat nasion rzepaku na zespole tnącym w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami.

Hedery HDX sa pierwszymi przenośnikowymi przyrządami żniwnymi testowanymi przez firmę John Deere w uprawach rzepaku, które przewyższają przystawki ze ślimakami podającymi pod względem zbioru. I co warte podkreślenia zostały one zaprojektowane specjalnie z myślą o europejskich klientach. Oferowane będą w szerokościach cięcia od 10,7 do 13,7 m.

Z kolei przystawki John Deere HDR (przegubowe ze sztywnymi kosami bez wysuwanego stołu) są przeznaczone dla gospodarstw, które w swojej strukturze zasiewów posiadają stosunkowo mało rzepaku. Dostępne będą w szerokościach cięcia od 10,7 do 15,2 m!

Hedery RDF z elastyczną listwą tnącą

Kolejną nowością w ofercie amerykańskiego producenta są sztywne przystawki żniwne z pasami podającymi oraz elastyczną kosą John Deere RDF HydraFlex. Ich konstrukcja opiera się na sprawdzonej już wielokrotnie w warunkach polowych technologii cięcia zastosowanej w istniejącym modelu 700FD dokładając jednocześnie nowe funkcje zmniejszające straty ziarna.

I na koniec podbieracz taśmowy BP15, dzięki któremu można pracować z wydajnością 9 ha/godz!

Wszystkie hedery RDF HydraFlex wyposażone są w nową dwuzakresową środkową pasową sekcję podającą, która umożliwia operatorom zmniejszenie jej prędkości oraz środkowego bębna zasilającego o 20 proc. Rozwiązanie to pozwala ograniczyć wydajnie utratę swobodnego ziarna, w szczególności tych roślin, które łatwo się łuskają, np. soi. Przy zbiorze soi przyda się też bardzo elastyczna listwa tnąca, która dostosowując się do nierówności pozwala kosić bardzo nisko.

Ostatnią premierą jest podbieracz taśmowy BP15 przeznaczony dla gospodarstw uprawiających rośliny drobnoziarniste i oleiste, które chcą stosować dwufazową metodę zbioru. Nowy BP15 w porównaniu z dotychczasowym modelem 615P ma szerszy otwór wlotowy, ślimak podający oraz taśmowy podbieracz palcowy o regulowanej prędkości (dwubiegowy napęd) zapewniające o 20 proc. szybszy posuw materiału od tego w dotychczasowym modelu.

Zwiększona prędkość podawania będzie idealna do zbioru rzepaku, wolniejszą można zastosować natomiast w przypadku zbóż czy też traw nasiennych. Osłony boczne i górny ogranicznik zapobiegają przelatywaniu oraz spiętrzaniu się podbieranego materiału.

Według producenta najnowszy kombajn John Deere X9 wyposażony w podbieracz BP15 można zebrać nawet dziewięć hektarów rzepaku na godzinę.

Każda z nowych, opisanych wyżej przystawek żniwnych dostarczana będzie z jednostką sterującą hedera (HCU), która zapewnia płynną i bieżącą komunikację z kombajnem. HCU zapisuje fabryczne ustawienia kalibracji dla danego przyrządu żniwnego oraz zbiera i wysyła informacje o aktualnej szerokości cięcia przyrządu żniwnego do kombajnu w celu dokładnego mapowania plonu.

– Ponadto jednostka sterująca HCU wykrywa i zgłasza kody diagnostyczne dla danego przyrządu żniwnego oraz monitoruje godziny pracy i terminy konserwacji – podsumowuje Edwards.

Nowe hedery podobnie jak i kombajny John Deere X9 w Polsce dostępne będą w przyszłym roku.