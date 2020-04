John Deere Operation Center - mobilne centrum dowodzenia

John Deere wprowadza otwarte i bezpłatne Operation Center, które w połączeniu z MyOperationsApp ma za zadanie zintegrować wiele narzędzi i procesów usprawniając tym samym codzienną pracę i funkcjonowanie biznesu.

Jak działa Operation Center?

Operation Center John Deere gromadzi dane w chmurze i pozwala użytkownikom zbierać i porządkować dokumentację i dane pochodzące z maszyn. Umożliwia także przechowywanie map terenowych i danych pobranych ze stacji meteorologicznych lub z konkurencyjnego sprzętu.

Centrum zostało zaprojektowane jako otwarty system, który umożliwia łatwą integrację z dodatkowymi aplikacjami, a także dodawanie kolejnych funkcjonalności. Przesyłanie danych pochodzących z maszyn różnych marek umożliwia z kolei rozwiązanie DataConnect. Wszystkie informacje w bezpieczny sposób są kumulowane w wirtualnej chmurze.

W praktyce dzięki temu narzędziu rolnicy mają m.in. łatwiej i sprawniej podejmować decyzje dotyczące agronomii przez co będą mogli uzyskać maksymalną wydajność oraz stabilną jakość gleby przy znacznie obniżonych kosztach. Dzięki Operation Center można także zaplanować rotację upraw i wyznaczyć zadania na nadchodzący sezon – wszystko dzięki ustrukturyzowanemu przeglądowi, który umożliwia intuicyjne tworzenie plików konfiguracji wyświetlania i zleceń zadań.

Pracę ułatwia też fakt, że podczas działań w polu dane są automatycznie przesyłane z wyświetlacza w kabinie maszyny na osobiste konto w Operation Center. Tam wszystkie szczegóły można podejrzeć za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego na logicznie zaprojektowanej i łatwej w odczycie osi czasu. Wszystko to umożliwia porównywanie różnych zagadnień: plonów, suchej masy, składników upraw czy zastosowanych dawek.

Jedno narzędzie, wiele marek

Twórcy systemu zadbali także o jego uniwersalność. W połączeniu z aplikacją MyOperationsApp rolnicy mogą zarządzać danymi dotyczącymi ich gospodarstw i maszyn przy użyciu jednego rozwiązania z każdego miejsca, w którym się znajdują. Ważny jest także fakt, że system pozwala na przesyłanie i zarządzanie informacjami pochodzącymi z maszyn różnych marek – to jeden z czynników, który zapewnia jego skuteczność.

– Operation Center John Deere pozwala na gromadzenie danych pochodzących z maszyn różnych marek. Otwarcie systemu było dla nas podczas jego projektowania bardzo ważną, strategiczną decyzją. Chcieliśmy, by jego użytkownicy mogli korzystać przy agregacji danych tylko z jednego narzędzia. Takie rozwiązanie realnie usprawnia pracę i prowadzenie całego gospodarstwa. Jeżeli dodamy do tego jeszcze fakt, że zarówno Operation Center, jak i MyOperationsApp są całkowicie bezpłatne, otrzymamy w pełni uniwersalny i mobilny sposób na zarządzanie swoim biznesem – mówi Karol Zgierski, specjalista rozwiązań telematycznych

168 partnerów zewnętrznych, co tydzień nowa firma

System umożliwia łatwy dostęp do danych agronomicznych pochodzących od coraz większej liczby dostawców rozwiązań programowych, map terenowych, stacji meteorologicznych itp. Obecnie do systemu podłączonych jest aż 168 partnerów zewnętrznych wraz z ich danymi, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy średnio co tydzień dodawana była jedna firma. Daje to odbiorcom dostęp do największego cyfrowego ekosystemu w branży rolniczej. Listę wszystkich oferowanych rozwiązań i krajów reprezentowanych przez zintegrowane firmy łatwo znaleźć w Operation Center w rubryce „More Tools” (Więcej narzędzi).

Droga do rozwoju

Aby kontynuować rozbudowę całego systemu John Deere zorganizował już drugą konferencję rozwojową w Europie. W wydarzeniu uczestniczyło 121 firm z sektora rolniczego – to aż 83 firmy więcej w porównaniu z poprzednią edycją wydarzenia.

Otwarty ekosystem Operation Center wciąż znajduje się w fazie wzrostu. Użytkownicy mogą sami decydować, czy i z którymi z powiązanych firm chcą dzielić się gromadzonymi informacjami, a zarządzanie prawami dostępu jest kontrolowane przez klienta i wymaga jego wyraźnego upoważnienia.