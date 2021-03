John Deere: pełna synchronizacja ciągników i sieczkarni polowych

System synchronizacji maszyn John Deere Machine Sync jest teraz dostępny również dla sieczkarni polowych i ciągników. Umożliwia on maszynom wymianę danych podczas jazdy i pozwala operatorom kombajnów prowadzić ciągnik z przyczepą.

Zintegrowany system Machine Sync wprowadzony został na rynek przez markę John Deere w 2012 r. Do tej pory John Deere pozostaje jego jedynym dostawcą.

Na czym polega działanie systemu? Synchronizacja oparta na globalnym systemie nawigacji satelitarnej (GNNS) umożliwia kombajnom automatyczne sterowanie prędkością i kierunkiem jazdy ciągników z przyczepami względem kombajnu. Wyjaśnienie działania systemu znajdziecie taż w poniższym filmie.

Technologia ma zastosowanie teraz nie tylko w przypadku kombajnów zbożowych, ale także we wszystkich procesach żniwnych, w których uprawy są w sposób ciągły ładowane do przyczep. W rezultacie rozwiązanie jest teraz dostępne w sieczkarniach polowych i ciągnikach.

Ale to nie wszystko. Technologia będzie mogła być także wykorzystana przez rolników używających zaczepianych kombajnów do zbioru ziemniaków, marchwi i innych warzyw. System zapewnia również istotne wsparcie dla producentów warzyw podczas operacji sadzenia, przyczyniając się do wzrostu wydajności.

Działanie systemu Machine Sync wymaga telematyki JDLink, odbiornika satelitarnego StarFire i wyświetlacza Premium 4. generacji z aktywacją automatyzacji. Według przedstawicieli marki większość użytkowników wybiera wszystkie te elementy jako fabryczne wyposażenie przy zamawianiu nowego ciągnika lub maszyny samojezdnej, są one jednak dostępne również jako opcje modernizacji.

