John Deere po raz kolejny w rankingu najcenniejszych marek świata

Amerykańska firma kolejny rok z rzędu znalazła się w zestawieniu „Best Global Brands”, czyli zestawienie najcenniejszych marek świata. Jest to jedyna marka z branży rolniczej obecna w rankingu.

W corocznym rankingu „Best Global Brands” przygotowanym przez Interbrand, wiodącą firmę konsultingową, John Deere znajduje się cyklicznie od 2011 roku jako jedyny przedstawiciel branży rolniczej. Tym razem amerykański gigant z branży rolniczej plasuje się na 89. miejscu. Interbrand szacuje wartość marki John Deere na około 5,37 miliarda dolarów.

– Nasza obecność w ranking Interbrand jest odzwierciedleniem pracy i zaangażowania, jaką prezentują wszyscy pracownicy naszej firmy w różnych rejonach świata. Tym bardziej jesteśmy dumni, że obecny rok jest dla wszystkich przedsiębiorstw wyjątkowy, oznaczał zmierzenie się z nowym wyzwaniem, przeformatowaniem pracy, celów, a co za tym idzie wyników. Co więcej, fakt że jesteśmy w zestawieniu obecni jako jedyni przedstawiciele branży potwierdza naszą pozycję lidera wyznaczającego trendy – mówi Marko Borwieck, prezes John Deere Polska.

Czołowa dziesiątka rankingu:

1. Apple (wartość: 322 999 mln dolarów, wzrost 38%)

2. Amazon (200 687; +60%)

3. Microsoft (166 001; +53%)

4. Google (165 444; -1%)

5. Samsung (62 289; +2%)

6. Coca-Cola (56 894; – 10%)

7. Toyota (51 595; -8%)

8. Mercedes-Benz (49 268; -3%)

9. McDonald’s (42 816; -6%)

10. Disney (40 773; -8%)

Gwoli wyjaśnienia należy jeszcze powiedzieć jak wyliczana jest pozycja danej marki w rankingu. Wynika ona z trzech czynników – rezultatów finansowych marki, wpływu marki na decyzje zakupowe oraz siły marki do budowania lojalności i zrównoważonego popytu. Co bardzo ważne, metodologia Interbrand była pierwszą tego rodzaju, która uzyskała certyfikat Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej w zakresie wyceny marek i jest to jeden z najbardziej cenionych rankingów marek.