John Deere podsumowuje rok

Koniec roku sprzyja podsumowaniom. Zrobiła to także firma John Deere Polska. Spółka może być zadowolona z osiągniętych w 2021 r. wyników. Amerykański koncern odnotował wzrost sprzedaży, w szczególności w ciągnikach o wyższych mocach.

Zielone maszyny John Deere znają chyba wszyscy, nie tylko rolnicy i eksperci z branży. Sezon 2021 Amerykanie oceniają bardzo dobrze. Zresztą cały rynek odetchnął po trudnym 2020 r. i wzrosty sprzedaży nie są dla nikogo niespodzianką.

Więcej ciągników John Deere w 2021

Jak twierdzą eksperci z John Deere Polska, polski rynek ciągników w mijającym roku wzrósł o ok. 30% w stosunku do poprzedniego okresu. Do tej pory w gospodarstwach pojawiło się prawie 13 tys. nowych maszyn.

Szczególnie wysoki wzrost jest zauważalny w segmencie ciągników o większej mocy. Tutaj słupki sprzedaży powędrowały do góry aż o 68 proc. Jak poinformowała Katarzyna Lewicka, stojąca na czele John Deere Polska - w tym sukcesie ma swój udział także John Deere, który może się pochwalić znacznym wzrostem sprzedaży, także modeli flagowych 8RX i 9RX.

Seria 6M rządzi na rynku

Najpopularniejszym ciągnikiem amerykańskiej marki okazał się John Deere 6155M, który lideruje również w zestawieniu najchętniej kupowanych traktorów o mocy powyżej 150 KM. Przy okazji przedstawiciele firmy podkreślają, że co czwarty sprzedany ciągnik w zakresie mocy 150-200 KM to zielono-żółta maszyna z jelonkiem w logotypie.

Analizy producenta wskazują, że w traktorach o mocy powyżej 300 KM całe podium rynku należy do Johna Deere'a i modeli 8R310, 8R410 i 8R340. Dwa na pięć ciągników sprzedanych w tym segmencie to pojazdy amerykańskiej firmy.

Bartosz Białas, kierownik marketingu w John Deere Polska, uważa, że trend wzrostowy zostanie utrzymany i szacuje, że w 2022 r. zwyżka sprzedaży ciągników wyniesie 10 proc., a maszyn o mocach powyżej 150 KM o 20 proc.. Zatem wzrosty będą, ale jednak nieco mniejsze niż w roku bieżącym.

Nowości Johna Deere'a

Pomóc w osiągnięciu jak najlepszych wyników mają pomóc nowe serie maszyn. W listopadzie zaprezentowano ulepszoną serię 6R, zaś w Mannheim rozpoczęto budowę nowej lakierni oraz centrum logistycznego, zlokalizowanego obok linii produkcyjnej kombajnów.