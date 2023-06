Badania John Deere i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pokazują, że wykorzystanie kiszonki z kukurydzy przygotowanej w technologii długiego cięcia wpływa na wzrost wydajności mlecznej krów oraz zmniejsza emisję metanu do atmosfery.

Jak produkować więcej mleka oraz mieć pozytywny wpływ na środowisko?

Czym charakteryzują się najwyższej klasy sieczkarnie polowe?

Technologia zaszyta maszynach do zbioru kiszonki wpływa bezpośrednio na strawność i przyswajalność składników pokarmowych przez zwierzęta. Jakość sieczki ma kluczowe znaczenie w produkcji rolniczej, ponieważ oddziałuje wprost na wartość pokarmową kiszonek oraz zdrowie i wydajność zwierząt hodowlanych. Właściwy dobór i kontrola jakości sieczki są zatem niezbędne dla uzyskania wysokiej jakości kiszonek i utrzymania dobrego stanu zdrowia zwierząt.

John Deere wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu bada żywienie krów

John Deere na potrzeby zdobycia większej wiedzy oraz wyciągania wniosków współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, aby lepiej zrozumieć istotę problemu i w konsekwencji przygotować jak najlepsze rozwiązania dla rolników, po to, aby ich praca była jak najbardziej wydajna, produktywna i realizowana w spokojnych, bezstresowych warunkach.

Długa sieczka w żywieniu bydła

Zdecydowano się na przeprowadzenie badań związanych z żywieniem krów mlecznych z wykorzystaniem kiszonki z kukurydzy przygotowanej w technologii długiego cięcia. Zespół badawczy prowadził prof. dr hab. inż. Adam Cieślak, a badania przeprowadzono w gospodarstwie rolnym rodziny Snelów w Baszkowie (powiat krotoszyński, woj. wielkopolskie). Na czym polegały badania i jakie odnotowano wyniki?

– Hipoteza badania zakładała, że stosowanie kiszonki z kukurydzy przygotowanej w technologii długiego ciecia w żywieniu wysokowydajnych krów mlecznych ma pozytywny wpływ na wydajność mleka, jego skład i zmniejszenie emisji metanu. Wyniki potwierdziły hipotezę. Redukcja metanu przy użyciu długo ciętej kiszonki wyniosła 9 proc., odnotowano także wzrost wydajności – od jednej krowy około 1,5 l mleka od sztuki na dzień – mówi prof. dr hab. inż. Adam Cieślak, który kierował badaniami.

Lepszy TMR i profesjonalny sprzęt

– Kolejną ważną rzeczą jest zaobserwowanie, że przy tradycyjnej dawce dla krów, żeby zbilansować dawkę, trzeba było dodawać słomę pociętą na odpowiednie odcinki, a przez to, że kiszonka jest długa, zapewnia strukturę TMR i jest lepsza dla krów – nie trzeba dodawać słomy, co zaoszczędza też rolnikom czas – przekonuje Mateusz Janicki, specjalista produktu w John Deere – TMR to system żywienia krów mlecznych, w którym wszystkie pasze objętościowe, treściwe, mineralne i inne dodatki podawane są razem po wymieszaniu ze sobą jako pasza pełnoporcjowa – dodaje Mateusz Janicki.

Za sprawą profesjonalnych maszyn zbiory mogą być dużo spokojniejsze, bardziej profesjonalnie oraz produktywne. Potentaci na rynku rolniczym, aby w pełni nadzorować proces produkcji maszyn i stworzyć najlepsze i najbardziej efektywne komponenty oraz technologie, decydują się na organizowanie odpowiednich testów, badań i analiz.

– Im większa wiedza na temat jakości sieczki, tym łatwiej jest przygotować odpowiednie technologie i zadowolić właścicieli gospodarstw – mówi Mateusz Janicki, specjalista produktu w John Deere.

Każdy właściciel gospodarstwa zdaje sobie sprawę z tego, jak istotną rolę odgrywa sprawność maszyn i postęp technologiczny. Dziś większość skupia się na maksymalizacji zysków, oszczędności czasu oraz jak najlepszym produkcie. fot. mat. prasowe

Zrównoważony rozwój z sieczkarniami John Deere

Firma John Deere w trosce o potrzebę efektywnej produkcji rolniczej klientów w swojej ofercie ma sieczkarnie polowe serii 8000 i 9000. Maksymalizują one wydajność dzięki kanałowi przepływu masy ProStream i zaktualizowanej konstrukcji głowicy tnącej. Seria 8000 to zmodernizowany m.in. zgniatacz ziarna Premium KP, z nowymi, mocniejszymi walcami i możliwością uzyskania doskonałej jakości sieczki przy każdej długości rozdrabniania.

Przeanalizowano każdy aspekt, który może mieć znaczenie podczas produkcji – mocniejszy silnik o większej pojemności, funkcjonalna kabina z intuicyjnymi elementami sterowniczymi i wyświetlaczami, rewolucyjny układ napędowy ProDrive i dogłębna analiza w czasie rzeczywistym jakości sieczki za sprawą HarvestLab.

Dla tych, którzy chcą podnieść poprzeczkę, być jeszcze bliżej inteligentnych rozwiązań i w pełni zrewolucjonizować pracę w gospodarstwie, stworzono sieczkarnię polową serii 9000 cechującą się zaawansowanymi funkcjami analizy i dokumentowania jakości zbieranych upraw, opartą na wytrzymałych, mocnych silnikach oraz nowych zgniataczach ziarna.

Z kolei system przepływu plonu ProStream w serii 9000 został wyposażony we wzmocnione komponenty i zapewnia płynny przepływ materiału roślinnego na całej długości kanału.

To sprawia, że jest to jedna z najbardziej inteligentnych maszyn na rynku. Czujnik RowSense wykrywa np. rzędy kukurydzy i wzdłuż nich steruje maszyną, a co najważniejsze działa już po przejechaniu kilku metrów. Jeśli zabraknie rzędów, sterowanie układem kierowniczym przełącza się na odbiornik satelitarny zamontowany na dachu.

Odbiornik, który zapewnia dokładność do 2,5 cm na terenie płaskim oraz pagórkowatym, może być także wykorzystywany w innych maszynach – kombajnach, opryskiwaczach, ciągnikach. Dzięki temu zbiór przebiega po myśli właściciela, bez niepotrzebnego stresu, nawet w ciężkich warunkach polowych. Sieczkarnia John Deere może być także wyposażona w układ aktywnej kontroli załadunku, wykorzystując do tego kamerę stereowizyjną.

Sieczkarnie polowe są powszechnie stosowane w gospodarstwach rolnych, nastawionych głównie na produkcję przemysłową, gdzie uprawia się rośliny z przeznaczeniem na kiszonki. fot. mat. prasowe

Elastyczna oferta sieczkarni

W zależności od potrzeb gospodarza czy usługodawcy sieczkarnie mogą być wyposażone fabrycznie w różną liczbę noży – od 40 do 64 sztuk. Do wykorzystania są opcje długości cięcia w zakresie od 3 mm (pełny zestaw — 64 noże) do 52 mm (połowa zestawu — 40 noży).

W przypadku zbioru kukurydzy w technologii długiego cięcia należy zastosować walce zgniatacza ziarna XStream KP, które charakteryzują się m.in. średnicą walców 250 mm, dokładnym zgniataniem przy każdej długości cięcia, wzmocnioną obudową czy hydraulicznym naciągiem pasa.

– John Deere oferuje dwie serie sieczkarni (8000 i 9000) i każda z nich ma możliwość konfiguracji z różną liczbą noży. Mamy maszyny przystosowane do produkcji sieczki o różnej długości, w zależności od potrzeb klienta. W firmie John Deere dążymy do opracowywania nowych technologii, które pozwolą zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko naturalne, a jednocześnie zwiększyć wydajność dla naszych klientów – komentuje Mateusz Janicki.