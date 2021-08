John Deere R975i: nadciąga największy opryskiwacz zaczepiany

Nowy opryskiwacz R975i firmy John Deere jest największym modelem zaczepianym spośród dotychczas wyprodukowanych przez firmę. Maszyna ze zbiornikiem o poj. 7,5 tys. w 2022 r. dołączy do pozostałych z serii R900i.

Tak jak pozostałe opryskiwacze z tej linii, nowy model John Deere R975i będzie wyposażony w technologie rolnictwa precyzyjnego John Deere, umożliwiając rolnikom korzystanie z dodatkowych inteligentnych rozwiązań. Jak zaznacza producent, model R975i powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów na bardziej pojemne zbiorniki i szersze belki, a także na większą dokładność, mniejsze zużycie środków ochrony roślin oraz większą wygodę przy napełnianiu i obsłudze opryskiwacza.

John Deere R975i

Nowa, większa pojemność maszyny będzie dla rolników i usługodawców oznaczać, że będą mogli więcej czasu spędzić na opryskiwaniu pól, a tym samym osiągnąć większą produktywność, pokrywając opryskiem większy areał na jednym zbiorniku. Ponadto sprawdzony dwuobwodowy układ opryskowy PowrSpray zdaniem producenta pozwali skrócić czas napełniania, poprawi aplikację oprysku oraz zwiększy jej dokładność.

Nowość w ofercie John Deere

Jako pierwsze spośród opryskiwaczy John Deere modele serii M900(i) oraz R900i będą opcjonalnie oferowane z 25-centymetrowym rozstawem dysz. Jest to rozwiązanie typu - On Centre - co oznacza, że między każdą parą korpusów dysz o rozstawie 50 cm na belce opryskowej umieszczana jest dodatkowa dysza.

John Deere dodał też korpus dyszy z dodatkową dyszą na obu końcach belki, aby umożliwić pełne pokrycie i wyeliminować niedostateczną aplikację w okolicach końcach belki.

Największy model o oznaczeniu R975i ma mieć zbiornik o pojemności aż 7,5 tys. l fot. mat. prasowe

Wszystkie opryskiwacze zaczepiane będą mogły być wyposażane w opcje wprowadzone do serii R700i na rok 2021. Należy do nich indywidualne sterowanie dyszami, które ogranicza zjawisko nadmiernego lub niedostatecznego dawkowania, przyczyniając się do lepszej ochrony plonów, a jednocześnie obniżając nakłady finansowe.

Z wyliczeń producenta wynika, że sterowanie dyszami pozwala oszczędzić na produktach ochrony roślin kwotę sięgającą 27 zł/ha ponad to, co daje sterowanie sekcjami. Kolejnym elementem wyposażenia jest nowe złącze z homologacją ISO do systemu zamkniętego obiegu. Zapobiega ono kontaktowi ze środkami ochrony roślin oraz ich rozlewanie, tak aby napełnianie opryskiwacza było bezpieczne dla środowiska oraz dla operatora.

W opryskiwaczach serii M700(i) i R700i na rynki niemiecki i holenderski dodatkową istotną cechą jest nowa belka o szerokości 33 m z opcjonalnym sterowaniem 3-metrowymi sekcjami lub indywidualnym sterowaniem dyszami. Belka ta będzie wyposażeniem uzupełniającym dla małych, 3-metrowych siewników rzędowych i upraw rzędowych o rozstawie 75 cm, umożliwiając uzyskanie wzrostu produktywności dzięki mniejszej liczbie przejazdów