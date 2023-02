Komentując ostatnie targi Polagra Premiery, ale też zeszłoroczne Agro Show w Bednarach, zastanawialiśmy się czy imprezy tego typu są jeszcze potrzebne. Wiele branż, np. motoryzacyjna, rezygnuje z imprez targowych przechodząc do ofensywy marketingowej w internecie, spotkaniach z klientami w salonach oraz poprzez portale, magazyny, dziennikarzy i influencerów.

Jednak patrząc na frekwencję i liczbę oraz jakość stoisk w Bednarach widać, że w rolnictwie imprezy targowe nadal są w modzie, a rolnicy oraz firmy lubią przyjeżdżać na tego typu wydarzenia by mieć bezpośredni kontakt ze sobą. Podobnie jest na Agrotechu w Kielcach, gdzie wszystkie miejsca na tegoroczną edycję zostały już sprzedane, a wiele firm szykuje niespodzianki na swoje stoiska. Potwierdzają to także takie imprezy jak EIMA International, gdzie w listopadzie 2022 r. padł rekord frekwencji, wyprzedzając w tym zakresie edycje sprzed pandemii.

Z drugiej strony są też imprezy takie jak Polagra Premiery, które znacznie zmniejszyły swoją objętość wystawienniczą i sens ich organizacji stoi pod znakiem zapytania. Podobnie sprawa wygląda w wypadku Mazurskiego Agro Show w Ostródzie, które chyba już nie wygrzebie się z popandemicznego kryzysu.

Za granicą w prawie każdym kraju istnieją targi rolnicze o znaczeniu międzynarodowym, więc szybka śmierć tego sposobu kontaktu producentów z rolnikami i dziennikarzami na razie nie umrze. Ale są symptomy wskazujące, ze nie wszystko idzie zgodnie z tempem sprzed lat – przykładem jest zeszłoroczna edycja paryskiej wystawy SIMA, która zgromadziła zarówno mniej zwiedzających, jak i wystawiających. W efekcie impreza aspirująca do jednej z większych na kontynencie zaczyna mieć znaczenie lokalne, a głównymi wydarzeniami wychodzącymi znacznie dalej niż miejsce organizacji to imprezy w Hanowerze i Bolonii.

Biorąc to wszystko pod uwagę firma John Deere podała, że nie zamierza wystawiać się na targach SIMA 2024 r., które zaplanowano na listopad przyszłego roku. Jednym z głównych powodów takiej decyzji jest plan zwiększenia nacisku na krajowe spotkania z dealerami i klientami w roku 2024.

- Pandemia COVID-19 wpłynęła na specyfikę publicznych wydarzeń. Zmienia się także sposób, w jaki klienci chcą wchodzić z nami w interakcje. Co prawda targi maszyn rolniczych i sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych już od dawna służą nam do nawiązywania kontaktu z rolnikami i usługodawcami, ale badamy też alternatywne kanały komunikacji łączące w sobie zarówno elementy cyfrowe, jak i kontakt bezpośredni. Umożliwią nam one efektywniejszą prezentację naszych innowacyjnych technologii i rozwiązań dotyczących systemów produkcyjnych, a jednocześnie ułatwią nawiązywanie kontaktu z szerszym kręgiem odbiorców – powiedział Andreas Jess, dyrektor ds. marketingu John Deere w regionie 2.