Choć tegoroczne żniwa jeszcze gdzieniegdzie trwają John Deere już proponuje zakup swoich maszyn na kolejny sezon, proponując je w promocyjnej cenie. W nowych maszynach można też znaleźć kilka nowinek technologicznych.

Jak podają przedstawiciele John Deere Polska, ten kto zdecyduje się na zamówienie maszyny do 30 września br., otrzyma 3 proc. rabat.

– Specjalna oferta nie ominie też spóźnialskich, jednak zaplanowanie przygotowania do przyszłorocznych zbiorów już teraz jest korzystniejsze. Pozbywamy się w ten sposób zaskoczeń, a przecież planowanie budżetu w czasach galopującej inflacji i strat wywołanych zmianami klimatycznymi to podstawa ubezpieczenia na przyszłość. Zachęcamy do kontaktu z dealerami – mówi Mateusz Janicki, Specjalista ds. Maszyn Żniwnych John Deere Polska.

Nowy wyświetlacz G5Plus

W nowych kombajnach John Deere znalazłs się m.in. wyświetlacz wysokiej rozdzielczości G5Plus CommandCenter. Jest większym ekranem niż dostępny wcześniej CommandCenter 4600.

"Wyświetlacz HD G5Plus to klucz do sukcesu w stosowaniu rolnictwa precyzyjnego" - podaje w komunikacie John Deere. Dzięki niemu wszystkie niezbędne do dalszej analizy informacje są jasne, przejrzyste i łatwo dostępne.

– Nowoczesny wyświetlacz ma aż 35 proc. większą powierzchnię prezentacji danych. To kluczowy aspekt do podejmowania dobrych decyzji na podstawie analizy danych: zarówno tych szybkich decyzji, jak i długofalowych. Możliwa jest obsługa dualnego monitora – wyświetlacz G5Plus to po prostu wysoki poziom automatyzacji i skuteczne narzędzie pracy – dodaje Mateusz Janicki.

Wyświetlacz współpracuje z odbiornikiem StarFire i gwarantuje szereg korzyści, m.in. praktyczne skróty z łatwym dostępem do informacji. Dla ułatwienia startu tym, którzy dopiero zaczną stosowanie rozwiązań rolnictwa precyzyjnego, John Deere dostarcza wyświetlacz z funkcjami takimi jak prowadzenie AutoTracTM, SectionControl czy DataSync.

Pakiety TECH+ - wyższy poziom automatyzacji

John Deere przygotował również kompleksową ofertę pakietową – dotyczy ona kombajnów z serii S oraz T z 2024 r. Te pakiety obejmują nie tylko nowy wyświetlacz, ale także zaawansowaną licencję na AutoPath In-Field Data Sharing, Machine Sync.

Co różni pakiety dla obydwu serii? W przypadku serii S kupujący mogą liczyć na narzędzia do automatyzacji takie jak Active Yeld, a w przypadku serii T jest to m.in. Harvest Monitor.

Inne udogodnienia w nowych kombajnach Joohn Deere

To nie koniec nowości, które prezentuje John Deere w ramach kombajnów serii S700 dla roku modelowego 2024. Zastosowano w nich ergonomiczne rozwiązanie pozwalające na oszczędność czasu i nakładu pracy: układ aktywnego oczyszczania powietrzem. Dzięki niemu czas czyszczenia silnika może zostać skrócony aż o 50%. Bardzo dobrze sprawdza się przy uprawach roślin oleistych, jest też polecany dla regionów suchych oraz tych o dużym zapyleniu.

Lista udogodnień na tym się nie kończy: maszyny z silnikiem 13,5 l posiadają oś przystosowaną do montażu gąsienic – każdy może zamontować gąsienice samodzielnie, kiedy zajdzie taka potrzeba. Efekty mówią same za siebie: to 20 proc. płynniejsza jazda, 30 proc. większa powierzchnia styku z podłożem oraz 50 proc. większa trwałość.