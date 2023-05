Cyfrowa platforma John Deere Operations Center jest wsparciem na polach i pomaga m.in. w kontrolowaniu maszyn, postępów prac i w podejmowaniu szybkich i trafionych decyzji. Dane przydają się nie tylko w czasie rzeczywistym.

Jedną z najważniejszych cech technologii rolnictwa precyzyjnego musi być łatwość w obsłudze. Oprócz pomagania w planowaniu, monitorowaniu, wykonywaniu i analizowaniu prac rolniczych technologia musi być funkcjonalna i intuicyjna.

Nierzadko narażeni na stres operatorzy maszyn mają podczas wykonywania obowiązków poczuć, że wdrożone nowe technologie są realnym wsparciem podczas pracy i będą niwelować błędy – np. mniejsze zakładki i omijaki.

Operations Center – odpowiedź John Deere na potrzeby właścicieli pól

W segmencie rolnictwa precyzyjnego Operations Center znakomicie sprawdza się do zarządzania sprzętem, którym dysponuje się w gospodarstwie. Technologia optymalizuje i ułatwia pracę.

– Do zarządzania sprzętem, którym dysponujemy w naszej spółce, wykorzystujemy Operations Center od John Deere. Wszystkie odbiorniki, którymi dysponujemy, mamy podpięte pod Operations Center. Mamy podgląd w czasie rzeczywistym na każdy sprzęt: gdzie on się w danym czasie znajduje, jaką pracę wykonuje, czy jest na postoju, czy przejeżdża z pola na pole – możemy śledzić w zasadzie wszystkie parametry maszyny podczas wykonywania pracy czy wysyłać gotowe zlecenia lub zadania na wyświetlacze. Najważniejsze dla nas są granice pól, które musimy mieć bardzo precyzyjnie wyznaczone, potem do tych granic już dopisujemy ścieżki naprowadzania. Koledzy z działu ziemniaka programują dodatkowo ścieżki nawadniania, żeby wykorzystać maksymalną powierzchnię pól, na których pracujemy, żeby nie zostawiać jakichś nieobsianych czy nieuprawianych przestrzeni – mówi Bartosz Pietrucha, dyrektor działu doświadczeń i analiz Top Farms Głubczyce.

Operator po otrzymaniu zlecenia słyszy specjalny sygnał, widzi na wyświetlaczu połączenie, ściąga zlecenie i od razu przed wykonaniem swojej pracy ma do dyspozycji szczegóły – np. mapę aplikacyjną do m.in. zmiennego siewu, oprysku, nawożenia.

- John Deere Operations Center zdecydowanie wprowadza rewolucję technologiczną w rolnictwie, ponieważ przenosi rolnictwo ze sfery tradycyjnej do cyfrowej. Ta darmowa platforma umożliwia zarządzanie całym gospodarstwem z poziomu smartfona lub tabletu, dzięki połączeniu z wszystkimi maszynami wyposażonymi w system telematyczny JDLink, polami, operatorami czy danymi produkcyjnymi. Operations Center daje ogromne możliwości stosowania rolnictwa dostosowanego do danego miejsca poprzez tworzenie map zmiennego dawkowania i wysyłanie zleceń roboczych, które zawierają takie informacje jak granice pola, linie naprowadzania stosowane produkty i odmiany, receptury zmiennego dawkowania nawozu czy zmiennej populacji nasion – podkreśla Bogdan Kazimierczak z John Deere Polska.

Technologia znajduje swoje zastosowanie do kontrolowania maszyn, postępu prac, ale analiza nie odnosi się tylko do pracy w czasie rzeczywistym. Operations Center wykorzystywane jest również do wyciągania wniosków po wykonanym planie, ale także do nakreślania korekt. Można porównać np. zastosowane dawki z tymi planowanymi przed pracą, które znalazły się w zleceniu roboczym, a które otrzymał operator na polu.

Prace wykonuje się w różnych warunkach atmosferycznych oraz w zmiennym ukształtowaniu terenu, dlatego gruntowna analiza po wykonanym zadaniu umożliwia porównanie efektów z założeniami.

Dealerzy John Deere szkolą nowych klientów i ich pracowników, aby technologia, którą wybrali, była u nich wykorzystywana jak najefektywniej. fot. mat. prasowe

Liczy się także kompatybilność Operations Center z zewnętrznymi narzędziami. Cyfrowa platforma jest w stanie wyodrębnić stworzone w innych aplikacjach elementy i wdrożyć je w życie – np. dane mapy do wysłania operatorowi na pole. Rolnictwo precyzyjne opiera się także na unikaniu podstawowych błędów, dlatego za pomocą cyfrowej platformy od John Deere można np. usystematyzować, uporządkować nazewnictwo pól, tak, aby zawsze wykorzystywano poprawną nomenklaturę i nie dochodziło do pomyłek podczas pracy u operatorów.

Operations Center – od oszczędności czasu, przez efektywność, po trafniejsze decyzje

Planowanie pracy ułatwia narzędzie AutoSetup, które jest proste w użyciu i ułatwia planowanie zadań na polach: uprawę roli, siew, oprysk, nawożenie i zbiór. Jak uniknąć uszkodzenia upraw? Pomaga w tym AutoPath, który automatycznie tworzy linie prowadzenia dla całego pola, opierając się na obsadzonych rzędach.

Do tego narzędzia wykorzystuje się odbiornik StarFire, za pomocą którego w czasie rzeczywistym rejestrowane są linie prowadzenia i utrzymywane są dokładne rozstawy rzędów.

– Dzisiejszy rolnik musi być specjalistą w wielu obszarach prowadzenia biznesu, a rozwiązania rolnictwa cyfrowego zdecydowanie pomagają uporać się z wyzwaniami, z jakimi musi się mierzyć. Jednym z takich wyzwań jest zarządzanie ludźmi oraz kontrola postępu ich pracy. John Deere Operations Center dzięki informacjom wysyłanym w czasie rzeczywistym informuje nas o postępie prac i wykrywa wszelkie nieprawidłowości, które pojawiły się w czasie ich wykonywania. Klienci mierzą się często z wyzwaniami dot. pozyskania wykwalifikowanych operatorów. Rozwiązanie takie jak AutoSetup umożliwia wysłanie wszystkich potrzebnych informacji dot. wykonania określonej pracy bezpośrednio na wyświetlacz, co eliminuje możliwe błędy, które pojawiają się podczas „ręcznego” tworzenia granic, linii naprowadzania maszyny czy dodawaniu nowych środków ochrony roślin – przekonuje Bogdan Kazimierczak.

Jeśli firma świadczy usługi dla danego gospodarstwa, Operations Center pomaga w łatwym i przejrzystym raportowaniu klientowi postępów prac – może wtedy lepiej zrozumieć pracę w swoim terenie, a usługodawca rozwija przy tym swoją transparentność.

Nowi klienci, chcący wdrożyć technologię Operations Center do swojego gospodarstwa, otrzymują stosowne wsparcie. Lokalny dealer może skonfigurować narzędzie oraz pomóc właścicielowi, jak najlepiej wykorzystać technologię na swoim terenie. Dealerzy pomagają uzyskać pełen potencjał technologii John Deere.

– Pomagają także podczas szkolenia nowych operatorów i pracowników, tak, aby wiedzieli, jak monitorować i optymalizować wydajności urządzeń i jak odpowiednio korzystać z danych, które generuje narzędzie – dodaje Bogdan Kazimierczak, podkreślając przy tym bezpieczeństwo danych.