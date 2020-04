John Deere udostępnia darmowy projekt

Grupa inżynierów John Deere na co dzień zajmująca się wprowadzaniem drobnych ulepszeń w fabrykach opracowała system klipsów umożliwiających mocowanie przyłbicy do standardowej czapki z daszkiem.

Jak mówi stare przysłowie, „Potrzeba jest matką wynalazku”. W obecnych czasach zgodnie z tą regułą pracuje zespół inżynierów John Deere, który zajmuje się wprowadzaniem drobnych, lecz poprawiających jakość i efektywność pracy w fabrykach, rozwiązań. Na potrzeby obecnej sytuacji opracowali już małe urządzenie pozwalające na bezdotykowe otwieranie drzwi. Skonstruowali również przezroczyste ekrany rozdzielające pracowników na liniach pracowników.

Jednak jeden z projektów okazał się prawdziwym hitem. Chodzi o klipsy pozwalające montować plastikowe przyłbice do czapek ochronnych stosowanych w fabrykach. Trzeba pamiętać, że czapki z daszkiem noszone przez pracowników fizycznych, produkcyjnych i przemysłowych to nie gadżet czy element budowania wizerunku, a ważny element stroju ochronnego.

Inżynierowie John Deere stworzyli więc prosty klips, przy użyciu którego można przymocować osłonę twarzy do standardowej czapki z daszkiem. Do stabilnego przytrzymania przyłbicy ochronnej twarzy, wystarczą zaledwie trzy klipsy. Co ważne, ten projekt można dostosować do praktycznie każdej czapki z daszkiem, a może go wprodukować każdy kto posiada drukarkę 3D.

Zespół przetestował tę koncepcję z pracownikami fabryki w Waterloo i otrzymał pozytywne opinie, a także uwagi od zespołu ds. BHP w firmie Deere.

Każdy kto posiada drukarkę 3D i chciałby wydrukować sobie takie klipsy może kliknąć - tutaj i ściągnąć gotowy projekt zarówno urządzenia do bezdotykowego otwierania drzwi jak i klipsów. Jeśli ktoś skorzysta z tych projektów prosimy o fotki.