John Deere wprowadza Expert Check dla starszych maszyn

W trakcie pracy nie ma czasu na regularne i szczegółowe sprawdzanie stanu technicznego naszej maszyny. Dlatego amerykańska firma proponuje by przegląd sprzętu zrobić jeszcze przed pierwszym wyjazdem w pole. Od teraz także w starszych maszynach.

Przedstawiciele firmy John Deere przypominają, że w sezonie ciągniki pracują często przez przynajmniej kilkanaście godzin na dobę, a wszystkie jego elementy poddawane są ogromnym siłom i przeciążeniom. Nie łatwo mają także kombajny, które wykonują pracę przez kilkanaście dni w roku niemal w trybie 24h / 7, co sprawia, że tym bardziej muszą być gotowe we właściwym momencie.

Dlatego też przegląd maszyn przed sezonem to jedna z ważniejszych czynności, która nie tylko pozwala wykonać pracę na czas, ale też w efekcie znacząco wpływa na rachunek ekonomiczny prowadzonego gospodarstwa.

Pisaliśmy już o tym kilka tygodni temu. Firma John Deere aktualnie wychodzi naprzeciw swoim klientom ze swoim pakietem serwisowym.

Fachowa pomoc od dealera

O maszynę można zadbać samemu sprawdzając wszelkie jego mechanizmy według własnego rozeznania i znajomości mechaniki. Jednak eksperci marki John Deere twierdzą, że taki przegląd w przypadku nowoczesnych maszyn bywa zawodny i niewystarczający.

– Optymalnym sposobem kompleksowego zadbania o maszynę jest gruntowne jej sprawdzenie u autoryzowanego dealera. Program Expert Check to szczegółowy przegląd przeprowadzany na podstawie wytycznych fabryki, która dostarcza listę newralgicznych punktów danej maszyny i pozwala specjalistom John Deere krok po kroku, element po elemencie poddać ocenie stan maszyny. Obok sprawdzenia wszystkich wskazanych przez producenta elementów, serwisanci przeprowadzają też wywiad z operatorem, dopytując o jego odczucia związane z użytkowaniem maszyny i sprawdzają ewentualne kody błędów za pomocą systemu JDLink – mówi Stanisław Wolski, kierownik ds. rynku wtórnego i obsługi klienta w John Deere Polska.

To prawda, że w dzisiejszych czasach doświadczony serwis potrafi zdiagnozować kłopot z maszyną w sposób sprawny i trafny. Niestety też musi to swoje kosztować, choć jak zapewniają przedstawiciele amerykańskiej marki nie są to kwoty zabójcze dla portfela, a zdiagnozowanie w odpowiednim czasie usterki lub błędu może uchronić przed znacznie większymi wydatkami.

Usługa Expert Check ma także zastosowanie w kombajnach czy sieczkarniach, fot. mat. prasowe

W przypadku ciągników na tzw. liście inspekcyjnej znajdują się np. takie czynności jak (dla ciągników John Deere serii 6000 jest to aż 180 punktów kontrolnych): test cylindrów, sprawdzenie pompy płynu DEF, szczegółowe sprawdzenie wszystkich układów, w tym hydraulicznego, napędowego. Co ważne, przy większym problemie technicznym, specjaliści z ramienia autoryzowanego dealera John Deere mają możliwość nie tylko połączenia się z serwisem w siedzibie, ale nawet z przedstawicielami Regionu czy Centrali amerykańskiej firmy.

Dodatkowo wszystkie dane sprawdzone podczas przeglądu Expert Check są wpisywane w system, przez co można do tych parametrów wrócić i sprawdzić historię maszyny. Expert Check ma również zastosowanie dla kombajnów, sieczkarni, pras zwijających John Deere, gdzie jeszcze łatwiej pominąć ważny element przeglądu.

Expert Check w wersji 7+

Kierownictwo amerykańskiej marki zauważyło, że wiele gospodarstw bardzo często polega na starszych maszynach, które nadal doskonale sobie radzą. Ale jak wiadomo, aby nieco starsze maszyny mogły dalej pracować bezawaryjnie i pewnie, ważna jest regularna konserwacja. Właśnie dla tych urządzeń John Deere rozszerzył swój program kontroli.

Przedstawiciele John Deere Polska twierdzą, że tylko autoryzowane serwisy mogą skutecznie poradzić sobie z obsługą ich maszyn, fot. mat. prasowe

– Expert Check 7+ jest zbliżony do istniejącego programu inspekcji Expert Check i gwarantuje kompleksową, 140-punktową kontrolę specjalnie dla maszyn, które mają więcej niż siedem lat. Za pomocą tej listy kontrolnej dealerzy mogą przeprowadzić szczegółową diagnostykę techniczną dla szerokiego zakresu modeli. Expert Check 7+ jest dostępny nie tylko dla starszych modeli John Deere 6, 7 i ciągniki serii 8, ale program obejmuje również opryskiwacze samojezdne, prasy zwijające i kombajny serii C, W i T. – dodaje Stanisław Wolski.

Alternatives by John Deere

John Deere wprowadza również nową markę części o nazwie „Alternatives by John Deere”. Nowa oferta rozszerza istniejącą gamę produktów John Deere Original i Części regenerowane.

„Alternatives by John Deere” został opracowany specjalnie dla starszych maszyn, które są mniej używane, a zatem mają mniejsze zużycie. Dzięki tym zmianom firma John Deere dostosowała program części i serwisu specjalnie pod kątem wykorzystania i wieku maszyn. Wszystkie części przechodzą przez proces certyfikacji John Deere, który gwarantuje jakość i optymalne przypasowanie do maszyny.