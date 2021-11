John Deere wśród stu najcenniejszych marek na świecie

John Deere znalazł się w gronie 100 najcenniejszych marek na świecie w rankingu Best Global Brands przygotowanym przez firmę Interbrand.





Firma konsultingowa Interbrand przedstawiła właśnie najnowszy niezależny roczny ranking „Best Global Brands”, czyli zestawienie najcenniejszych marek świata. Wśród docenionych znalazła się firma John Deere, który uplasowała się na 90 pozycji. Ten amerykański producent maszyn rolniczych znalazł się w zestawieniu już po raz 11.

Interbrand jest wiodącą firmą konsultingową, która rokrocznie przygotowuje niezależny ranking „Best Global Brands”. Od 2011 roku John Deere znajduje się w nim jako jedyny przedstawiciel branży rolniczej. W tym roku amerykański gigant znalazł się na 90. miejscu w zestawieniu, a wartość marki szacowana jest na około 5,616 miliarda dolarów.

Coroczna obecność John Deere w rankingu Interbrand jako jedynego przedstawiciela branży rolniczej potwierdza naszą pozycję jako lidera, zarówno na świecie jak i w Europie i Polsce. Fakt, że już 11 raz z rzędu znaleźliśmy się w zestawieniu napawa nas dumą i odzwierciedla wkład i zaangażowanie wszystkich pracowników naszej firmy, którzy starają się, by wspólnie z naszymi partnerami wyżywić świat. „Best Global Brands” jest jednym z najbardziej prestiżowych rankingów, dlatego tym bardziej cieszymy się, że jesteśmy w nim obecni. – podkreśla Katarzyna Lewicka, Division Business Manager John Deere Polska

Metodologia Interbrand jest pierwszą tego rodzaju, która uzyskała certyfikat Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej w zakresie wyceny firm. Rezultat finansowy marki, wpływ marki na decyzje zakupowe oraz siła marki do budowania lojalności i zrównoważonego popytu to trzy czynniki warunkujące pozycję danej marki w rankingu. Łączna wartość wszystkich 100 marek, które znalazły się w zestawieniu wzrosła o 15 proc. w stosunku do roku 2020.