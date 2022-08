W 2022 r., po nieco spokojniejszym okresie, jaki nastąpił wskutek wydarzeń makroekonomicznych, w fabryce Joskin w Soumagne wznowiono inwestycje w maszyny produkcyjne. Dotyczą one również zakładów w innych krajach, w tym również w Polsce.

Jak informują przedstawiciele firmy Joskin, mimo komplikacji sanitarnych i geopolitycznych rola rolnictwa się nie zmienia, a popyt na wyroby Joskin nie słabnie. Producent musi więc znaleźć sposób na zwiększenie produkcji. Wobec trudności ze znalezieniem pracowników produkcyjnych, Joskin zmuszony jest postawić na maksymalną automatyzację, która ma być receptą na pokonanie nawracających problemów z brakami kadrowymi i niedostatkiem miejsca. Niestety problem braku miejsca na rozbudowę w Soumagne po raz kolejny znajdzie rozwiązanie za granicą.

Zaawansowane technologie dla najlepszej jakości i terminowych dostaw

To, że dla Victora Joskin, założyciela grupy nazwanej jego nazwiskiem, zaawansowane technologicznie narzędzia zajmują centralną pozycję w strukturze produkcyjnej, nie jest niczym nowym. Jego syn Didier, który współuczestniczy w kierowaniu przedsiębiorstwem i odpowiada za produkcję, nie podważa tego.

ramię obrabiarki Armin, fot. Joskin

- Chcemy oferować klientom jak najlepszą jakość, jednocześnie skracając terminy dostaw sprzętu produkowanego na zamówienie, a także mieć na stanie magazynowym niektóre serie Advantage w cenie bardziej atrakcyjnej dla odbiorców – wyjaśnia Didier Joskin.

- W tym celu inwestujemy w najnowocześniejsze maszyny produkcyjne. Pomimo wysokich kosztów początkowych, inwestycje te skutkują poprawą jakości wyrobów i procesów produkcyjnych, a w efekcie większym zadowoleniem użytkowników – dodaje.

Nowy wycinarki i prasy

Wśród nowych inwestycji należy przede wszystkim wymienić nowy zbiornik o pojemności 41 m3 na azot do zasilania 5 stołów roboczych wycinarek laserowych CO2, które pracują na 3 zmiany. W tym samym dziale zainstalowano dwie laserowe wycinarki światłowodowe o mocy 15 kW do grubszych blach o wymiarach 4x2 m. Technologia światłowodowa charakteryzuje się znacznie większą szybkością pracy, niemal całkowitym brakiem deformacji obrabianych obszarów blach oraz znacznie mniejszym zużyciem energii.

Magazyn azotu o poj. 41 m3, fot. Joskin

Do gięcia, oprócz nowej dwukierunkowej prasy automatycznej DAVI 3 m, która musiała czekać na koniec lockdownu, instalowana jest nowa prasa krawędziowa 1000 t ze stołem o długości 9 m i całym osprzętem do precyzyjnego pozycjonowania elementów, a także systemem kontroli kąta gięcia.

Obróbka skrawaniem i spawanie – dalsza automatyzacja

W dziale obróbki skrawaniem każdy, kto odwiedzi firmę Joskin, na pewno zwróci uwagę na ramiona załadowcze Armin, które zastępują człowieka przy załadunku i rozładunku tokarek i centrów obróbczych. Natomiast można nie zauważyć nowej tokarki CNC Iemca z automatycznym podajnikiem prętów, która ginie wśród 20 maszyn znajdujących się w tej sekcji. W dziale cięcia zostanie zainstalowany trzeci laser do rur i profili.

Laser światłowodowy 15 kW, fot. Joskin

Poza tym, w sektorze spawania, do 14 już działających w Belgii i Polsce robotów dołączą 3 nowe, a do przechowywania wzorników i małych serii części do spawania przewiduje się automatyczne magazyny wieżowe, Kardex.

Walka o przestrzeń

Jeśli chodzi o przestrzeń dostępną w obecnej siedzibie firmy, w Soumagne, Joskin jest zmuszony „grać w Tetris”, aby mogło tu działać centrum zarządzania i aby zmieścić zaawansowane technologicznie wyposażenie przedstawione powyżej. Pracownicy centralnych działów: konstrukcyjnego, zarządzania produkcją i IT Grupy pracowali w zbyt ciasnym budynku. Obecnie jego powierzchnię podwojono poprzez dodanie 600 m2 powierzchni. Po zakończeniu prac personel biur technicznych będzie miał wygodne i ergonomiczne warunki pracy, które pozwolą również na zwiększenie zatrudnienia – informuje producent.

Wygospodarowano również miejsce na niewielką rozbudowę 4 warsztatów: o 600 m2 powiększy się spawalnia skrzyń ładunkowych przyczep, 595 m2 dojdzie na rozładunek dostaw drobnych towarów dla fabryki, 90 m2 na ww. nowe Kardeksy i 210 m2 na przygotowanie materiału przed malowaniem. Te 4 budynki mają być oddane do użytku w 2022 roku.

Polska. Budowa hali magazynowej w Trzciance

W innych kwestiach, w ramach strategii wyznaczania jednostek montażowych do jednej lub kilku linii produktowych, by przyspieszyć cykle produkcyjne i zaspokoić popyt, Joskin zmuszony jest szukać rozwiązań inwestycyjnych gdzie indziej. W polskim zakładzie, w Trzciance, rozpoczęto w marcu br. budowę hali magazynowej o powierzchni 12 000 m2 pomiędzy zakładem produkcyjnym a ocynkownią.

Prace budowlane w Polsce, fot.Joskin

Z jednej strony chodzi o to aby, w miarę możliwości zlikwidować powierzchnie magazynowe w strefie produkcyjnej i w ten sposób maksymalnie wykorzystać ją na produkcję i montaż. Z drugiej strony gotowe produkty wytwarzane w znormalizowanych seriach mogą być tam przechowywane i wykańczane z uwzględnieniem wyposażenia wybranego przez klienta. W planach jest również powiększenie terenu zakładu o około 9 ha.

Inwestycje we Francji i Luksemburgu

We Francji, w normandzkim zakładzie Leboulch, trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę nowej hali o powierzchni 5900 m2. Znajdzie się tam głównie spawalnia, ale także duża automatyczna śrutownia do większych elementów, które trudno obrobić w obecnej śrutowni zakładu. Lokalizacja tej hali powinna również poprawić organizację ruchów wewnątrz zakładu, co wiąże się z oczekiwanym wzrostem wydajności pracy.

Luksemburg - planowany nowy obiekt, fot.Joskin

Ponadto, dzięki życzliwości luksemburskiego Ministerstwa Gospodarki, Joskin planuje budowę zupełnie nowego obiektu o powierzchni około 15700 m2 na 6-hektarowej działce w Esch-sur-Alzette na południu Wielkiego Księstwa. Będzie to fabryka przeznaczona do montażu dużych wywrotek i rozrzutników obornika. Znajdzie się tam linia obróbki powierzchniowej obejmująca automatyczne śrutowanie, malowanie i transport. Montaż przyczep będzie odbywał się za pomocą wózków montażowych sterowanych pilotem. Projekt ten jest na etapie pozyskiwania pozwolenia i zostanie zrealizowany w 2023 r.

To nie koniec inwestycji?

To nie zamyka planów firmy Joskin. Trwają analizy dotyczące innych projektów rozbudowy fabryki, w miarę możliwości w pobliżu dotychczasowej siedziby, przy ulicy Wergifosse w Soumagne. Jednak z uwagi na warunki zagospodarowania przestrzennego i trudności kadrowe w Belgii, szuka się również możliwości za granicą.