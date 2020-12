Joskin - niecodzienne przedsięwzięcie w Trzciance

15 sierpnia 2020 r. Grupa JOSKIN rozpoczęła realizację ważnego przedsięwzięcia - pierwszej wymiany wanny cynkowniczej w swojej ocynkowni w Polsce. Przedsięwzięcie to, choć na papierze wydawało się banalne, okazało się niełatwe i imponowało rozmachem!

W 2010 r, mając na uwadze zapewnienie wysokiego standardu jakości, Joskin zdecydował się postawić własną ocynkownię. Firma wyposażyła więc swój polski zakład w Trzciance w automatyczną linię do cynkowania. Dzięki niej jest w stanie optymalnie kontrolować cały proces produkcji, od obróbki wstępnej po cynkowanie, a ten kluczowy etap przeprowadza w możliwie najkrótszym czasie.

Wymiana wanny

Po 10 latach od uruchomienia jednostki i po ocynkowaniu w niej ponad stu tysięcy ton stali, w tym kilku tysięcy maszyn, przyszedł czas na dokładną i kompleksową konserwację wanien w celu utrzymania jakości ocynku na najwyższym poziomie. Joskin postanowił więc pozbyć się pierwszej, wyeksploatowanej wanny i na jej miejsce wstawić nową.

Choć na papierze to przedsięwzięcie mogło wydawać się proste, to jednak aby uzyskać pożądany efekt, trzeba było dobrej organizacji i rzetelnego wykonania. Wszystko było zorganizowane i nadzorowane przez inżyniera z Soumagne. Harmonogram prac obejmował dobór i transport zbiornika, wypompowanie 700 t płynnego cynku w temperaturze 450°C, położenie szyn w hali produkcyjnej do przemieszczenia elementów instalacji wentylacyjnej, przygotowanie pracowników, a nawet... demontaż dachu zakładu!

Sposób podwieszenia zbiornika na dźwigu uniemożliwiał wyjęcie go z pieca i wyniesienie przez zdemontowaną ścianę hali. Co można było zatem zrobić? Zdemontować dach, żeby zapewnić dostęp poszczególnym dźwigom!

Na szczęście podczas całej operacji była w Trzciance piękna pogoda. Chociaż na wypadek deszczu przewidziano również plan B, gdyż izolacja pieca nie mogła w żadnym wypadku zamoknąć!

Nowa wanna już działa

Po 5 dniach prac przygotowawczych (10 - 15.08.2020) nowa 47-tonowa wanna została ostatecznie wstawiona do budynku.

Nowy zbiornik podgrzewano przez 48 godzin, po czym wpompowano do niego cynk w stanie ciekłym i stopniowo podnoszono jego poziom, dodając cynk w sztabach. Po 10 dniach pracy wanna „Antonina” – takie imię nadali jej pracownicy ocynkowni na tradycyjnym chrzcie – była gotowa do realizacji wszelkich zleceń cynkowania przez 10 następnych lat.

Od wielu lat kojarzy się markę Joskin z ocynkowanymi maszynami. Firma wychodzi z założenia, że maszyny rolnicze są używane przez cały rok i najczęściej w bezpośrednim kontakcie z substancjami agresywnymi, które powodują korozję (gnojowica, obornik itp.), Joskin bardzo wcześnie zaczął szukać jak najlepszego zabezpieczenia stali, które zapewniałoby trwałą ochronę maszyn. Nic dziwnego, że z oczywistych względów, jego wybór padł na cynkowanie.

Ocynk - to warto wybrać

Cynkowanie ogniowe jest jest bardzo złożonym procesem, który przebiega w temperaturze 450°C. W trakcie tego procesu na powierzchni stali powstaje warstwa stanowiąca mieszankę stali i cynku oraz nawierzchniowa warstwa czystego cynku. Taka powłoka staje się integralną częścią zabezpieczonej powierzchni, w przeciwieństwie do farby, która jest na nią tylko nałożona. Zewnętrzna warstwa ma mniejszą twardość, a zatem bardzo dobrze amortyzuje uderzenia. Proces zapewnia skuteczną ochronę przez cały okres eksploatacji maszyny. Zalety powłoki cynkowej na tym się nie kończą – nie wymaga ona żadnej, lub tylko niewielkiej, konserwacji, doskonale chroni przed złymi warunkami atmosferycznymi, a jej warstwa nie ulega zniszczeniu w razie mechanicznych odkształceń. Cynkowanie jest więc rozwiązaniem, które warto wybrać i które pozwala zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy.