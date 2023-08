Podczas targów Farm Progress pokazano kilka nowości marki Case IH. Niektóre zostaną w USA, inne pojawią się także w Europie. Jedną z maszyn, które mają szanse na dystrybucje w Polsce jest Farmall M, który z okazji 100-lecia tej serii ciągników wykorzystuje dawną identyfikacje modelu.

Marka Case IH bardzo poważnie podeszła do obchodów 100-lecia ciągników serii Farmall. Na targach Farm Progress Show 2023 oprócz prezentacji nowych modeli, zorganizowano osobne stoisko, na którym pokazano ok. 60 sztuk zabytkowych ciągników marki Farmall. Była także parada maszyn biorących udział w zlocie na trasie: teren wystawy - miasto Decatur.

Historia tych ciągników jest trudna do opisania w kilku zdaniach, dlatego aby ją dobrze poznać odsyłamy do naszego artykułu o serii Farmall. W skrócie napiszemy, ze na samym początku kompaktowe i proste ciągniki serii Farmall wychodziły pod marką McCormick. W tej chwili w komunikacji jubileuszowej Case IH raczej o tym nie wspomina, gdyż McCormick jest częścią zupełnie innego koncernu. A wszystko dlatego, że w 1902 r. firma McCormick Harvesting Machine Company połączyła się z Deering Harvester Company oraz mniejszymi podmiotami takimi jak: Milwaukee Harvesting Machine Co., Plano Manufacturing Co. oraz Warder, Bushnell i Glessner (marka Champion) tworząc International Harvester Company. Wówczas głównymi markami firmy IH stały się McCormick, Deering, a potem McCormick-Deering oraz International Harvester. Zatem Farmall to spuścizna w Case IH po firmie International Harvester.

Klasyczna seria M powstawała w latach 1939 – 1953 i została zastąpiona przez ciągniki Super M, które po roku zostały przemianowane na serię 400, a potem 450. M w Farmallach oznaczało ciągniki największe i najmocniejsze. Seria Farmall w ofercie International Harvester istniała do roku 1975.

Różnica między Farmallem M, a modelem A, fot. MellaViews / Pixabay

Farmall M z okazji 100-lecia modelu

Co ciekawe w 80-lecie zbudowania pierwszych traktorów Farmall, czyli w 2003 roku, Case IH (już pod zarządem CNH) ponownie wprowadził na rynek ciągniki z napisem Farmall na masce. Początkowo jako linię małych ciągników użytkowych o mocy poniżej 55 KM, przeznaczonych dla gospodarstw o małych areałach oraz dla firm komunalnych. Przy okazji w 2012 r. powrócono także do oznaczeń literowych, które opisują rozmiar ciągnika.

Na razie niewiele wiemy na temat nowego modelu Farmalla. To co wiadomo na pewno to nowy design o dość ostrych, modnych liniach. Nie wszystkim się podoba taki sposób projektowania, w internecie można przeczytać opinie, że nowy Farmall wygląda jak projektowany przez tureckiego Basaka. Czy design Farmalla M zapowiada zmiany stylistyczne w serii A i C? Zapewne tak, ale to tylko nasze przypuszczenie.

Uroku nowemu Farmallowi M dodają oznaczenia w starym stylu, przypominające logotypy i napisy z lat 50. Nie zapomniano także o skrócie IH ukrywającym się przy nazwie marki i w przypadku identyfikacji jubileuszowego modelu M zapisano nazwę International Harvester słownie tuż pod słynnym logo marki.

Identyfikacja modelu Farmall M z okazji 100-lecia serii, fot. mat. prasowe CNH

Farmall M na razie w Ameryce

Być może powrót do nazwy International Harvester jest chęcią przypomnienia klientom o spuściźnie tej firmy, gdyż wkrótce będzie o niej głośno za sprawą Volkswagena. Niemiecka marka wykupiła prawa do nazwy Scout, czyli najsłynniejszego samochodu terenowego marki International Harvester i zamierza pod tą nazwą w 2026 r. wypuścić elektrycznego SUV-a. Pojazd swoim wyglądem będzie nawiązywał do Scouta z lat 70.

Na rynku amerykańskim oferowane będą ciągniki Farmall 110M oraz 120M o mocach 110, 120 KM, które zostaną wyposażone w przekładnie półautomotyczną ActiveDrive4 16 x 16 (w opcji 32 x 32). Zmiana biegów następuje za pomocą przycisków.

Pod maską będzie pracował czterocylindrowy silnik FPT 3,4 l z normą emisji spalin Tier 4 B/Final, turbosprężarką i wysokim momentem obrotowym. Poprzednia seria Farmall M o mocach od 88 do 110 KM nie była ostatnio oferowana w Europie, ani w Polsce. Czy nowy model zawita nad Wisłę? Poczekamy, zobaczymy.

Elektryczny Farmall

Przy okazji informacji o nowym Case IH Quadtrac 715 wspomnieliśmy o prezentacji na targach Farm Progress Show 2023 elektrycznych ciągników Farmall. Trudno o lepszy pomysł na uczczenie 100-lecia serii niż zaprezentowanie sprzętu wykraczającego poza stosowane dotychczas normy.

Case IH 75C Electric to brat technologiczny opisywanego u nas New Hollanda T4 Electric Power. Zatem ciągnik, podobnie jak elektryczny New Holland, posiada pojemność baterii wynoszącą 110 kWh oraz moc znamionową 74 KM i moc WOM 65 KM. Czteronapędowy traktor współpracuje ze skrzynią biegów 12x12 z bezsprzęgłowym elektronicznym rewersem. Według CNH ciągnik przy zróżnicowanych zastosowaniach w codziennej pracy może działać do 4 godzin bez ładowania. Czas można jednak łatwo wydłużyć do 8 godzin w przypadku zastosowań o niskim zapotrzebowaniu na energię.

Elektryczny ciągnik Case IH ma trafić do sprzedaży w 2024 r.

Farmall 75C Electric, fot. mat. prasowe CNH

Ofertę nowych ciągników serii Farmall uzupełniają maszyny 25SC do zastosowań komunalnych, ogrodowych oraz sadowniczych, które raczej do Europy nie trafią.