Już wkrótce całkowicie nowa seria Valtry!

Internetowa (a jakże!) premiera nieoferowanej do tej pory serii ciągników Valtra odbędzie się już 28 sierpnia.

Najwięksi producenci ciągników od kilku lat mnożą, wydaje się, że w nieskończoność, ilość wersji swoich maszyn. Doszło do tego, że jeśli chcemy kupić ciągnik danej marki o mocy przykładowo 120 KM to mamy do wyboru 2-4 modele. Czy to dobrze czy źle? Każdy niech sam sobie odpowie na to pytanie.

Cztery premierowe modele ciągników Valtra

Valtra w tym temacie trochę odstawała od konkurencji, ale postanowiła to zmienić. Do swoich pięciu linii modelowych postanowiła dodać kolejną. Nowa seria będzie najprawdopodobniej oznakowana literą Q i zostanie wciśnięta pomiędzy linie A i N.

Premierowa gama fińskich ciągników obejmować będzie cztery modele od 100 do 140 KM. Jednak moc nie będzie tu aspektem najważniejszym. Jak to określili przedstawiciele firmy Valtra, nowe traktory będą oferować najnowsze inteligentne funkcje i usługi, których wcześniej nie było w ofercie tego producenta.

Spodziewajmy się więc naszpikowanych ogromną ilością elektroniki oraz rozwiązań charakterystycznych dla rolnictwa precyzyjnego kompaktowych ciągników. Rozwój wydarzeń można śledzić za pośrednictwem witryny valtralive.com/pl. Premiera najnowszych traktorów marki Valtra już 28 sierpnia.