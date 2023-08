Już niedługo cała branża rolnicza ponownie spotka się w Bednarach na Międzynarodowej Wystawie Rolniczej Agro Show. Ta największa plenerowa wystawa rolnicza w Europie odbędzie się w dniach 22-24 września tego roku.

Przygotowania do wystawy wchodzą w decydującą fazę. Tak jak co roku na początku sierpnia na stronie www.agroshow.pl zostanie opublikowany plan wystawy oraz lista zgłoszonych wystawców. Tegoroczna wystawa tak jak przed rokiem potrwa 3 dni.

Największe tego typu wydarzenie w Polsce i w naszej części Europy

Wystawa jest największym tego typu wydarzeniem w Polsce i w tej części Europy oraz największą plenerową wystawą jaka odbywa się na naszym kontynencie. Dla wielu firm a także rolników to bardzo ważne wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kalendarz imprez rolniczych w kraju.

Do Bednar ponownie przybędzie kilkuset wystawców oraz dziesiątki tysięcy rolników, by zobaczyć co przedsiębiorcy z branży szykują na najbliższą przyszłość. To jedyna taka okazja, aby w jednym miejscu i czasie zapoznać się z ofertami firm maszynowych, porównać je i zdecydować o najlepszym wyborze dla swojego gospodarstwa.

Agro Show to nie tylko maszyny i urządzenia rolnicze

W Bednarach zaprezentują się nie tylko firmy oferujące maszyny i urządzenia. Wystawiać się będą firmy sprzedające środki produkcji, wyposażenia gospodarstw, producenci pasz, nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego, części zamiennych, a także firmy świadczące usługi dla rolnictwa, przedstawiciele prasy branżowej, banków i instytucji finansowych działających w branży rolnej. Na Agro Show zaprezentują się także wystawcy z zagranicy m.in. z Austrii, Belgii, Czech, Danii, Francji, Holandii, Irlandii, Niemiec, Turcji, Ukrainy, Włoch.

Pokazy maszyn to integralna część Agro Show

Otwarta formuła wystawy sprawdza się doskonale i daje duże możliwości prezentacji sprzętu rolniczego. W tym roku tak jak w latach ubiegłych odbywać się będą pokazy maszyn rolniczych podczas pracy. Zaplanowano je w dwóch blokach: pokaz rolnictwa precyzyjnego oraz pokaz pojazdów autonomicznych.

Wiele imprez i wydarzeń towarzyszących

Wystawa AGRO SHOW to nie tylko stoiska firm, to również imprezy i wydarzenia towarzyszące, których w tym roku nie zabraknie.

W piątek odbędzie się finał kolejnej edycji konkursu Młody Mechanik na Medal, który organizowany jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych i będzie równocześnie eliminacjami do udziału w międzynarodowym konkursie WorldSkills, który odbywać się będzie za rok we Francji. W sobotę o miano najlepszego mechanika maszyn rolniczych walczyć będą finaliści konkursu Mechanik na Medal.

Organizator, zadbał by Agro Show nie było jedynie komercyjną imprezą wystawienniczą, ale miało szerszą formułę i walor edukacyjny. Dlatego każdego dnia będzie można wziąć udział w towarzyszących wydarzeniu seminariach i wykładach, których program zostanie już wkrótce opublikowany.

Bilet na Agro Show najlepiej kupić przez Internet, będzie taniej i uniknie się kolejek

Wystawa, tak jak przed rokiem będzie biletowana. Bilety dostępne będą na platformie ebilet.pl. Będzie je można również kupić bezpośrednio przed wejściem na wystawę. Organizator jednak zaleca zakup biletów wcześniej przez Internet. Pozwoli to uniknąć kolejek przed wejściem na wystawę, poza tym bilety kupione online będą tańsze.

Organizator, jak zawsze, przygotował program dofinansowania przyjazdów grupowych. Informacje na ten temat będzie można uzyskać na stronie internetowej wystawy. Na przyjezdnych własnymi samochodami, czekać będą bezpłatne parkingi. Wystaw czynna będzie dla zwiedzających od piątku do niedzieli w godzinach 9-17.