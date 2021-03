Już za chwilę startują Wirtualne Dni Otwarte John Deere 2021

Wprawdzie firma John Deere odwołała swój udział na największej tegorocznej wystawie Agritechnica, lecz nie zapomina o swoich klientach. Dealerzy John Deere już wkrótce zaprezentują zielone maszyny w trybie online.

– Już za kilka dni, 22 marca, będzie można wziąć udział w Wirtualnych Dniach Otwartych John Deere organizowanych przez lokalnych dealerów. Będzie to doskonała okazja, by przyjrzeć się maszynom, zadać pytanie, ale też wygrać atrakcyjne nagrody – tak anonsuje nowe wydarzenie Bartosz Białas, kierownik marketingu John Deere Polska.

Dni Otwarte John Deere w nowej rzeczywistości

John Deere od pierwszych dni trwania pandemii za kluczowy cel postawił dbanie o zdrowie klientów oraz pracowników, przedkładając te wartości nad cele biznesowe.

Stąd też szereg decyzji prowadzących do zabezpieczenia bieżącej działalności z maksymalną dbałością o ograniczenie transmisji koronawirusa. Specjalne procedury, które zostały wdrożone w fabrykach John Deere zagwarantowały wszystkim klientom dostęp do części zamiennych. Punkty sprzedaży działają z maksymalnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a wszelkie wizyty u klientów odbywają się w reżimie sanitarnym.

Ponadto już w zeszłym roku tradycyjne dni otwarte zorganizowano w formie wirtualnej. Tegoroczna, wiosenna edycja również odbędzie się za pośrednictwem sieci.

– Nasze doświadczenia sprzed roku pokazują, że klienci z chęcią uczestniczą w takich spotkaniach online, a co ważne przynoszą one również istotne korzyści dla obu stron. Oczywiście, chcielibyśmy organizować spotkania w tradycyjnej formie, natomiast wykorzystanie nowoczesnych technologii, których na co dzień używają nasi pracownicy pozwala na sprawny pokaz możliwości maszyn i komunikację z klientami, którzy mogą umówić się na wizytę indywidualną u dealera – mówi Bartosz Białas, kierownik marketingu John Deere Polska.

Nowy wiosenny sezon to dobry moment na wzniesienie swojego gospodarstwa na wyższy poziom, dzięki zakupowi nowoczesnych maszyn. Podczas wiosennej edycji Dni Otwartych przyjrzeć się będzie można ciągnikom serii 6M, opryskiwaczom serii M700i oraz prasom V451M, ale też rozwiązaniom maszyn serii R.

Ciągniki John Deere jako podstawa działalności

Seria ciągników John Deere 6M obejmuje czterocylindrowe modele o mocy od 90 do 145 KM mocy znamionowej. Z kolei w przypadku modeli od 6155M i następnych moc znamionowa może wzrosnąć aż do 195 KM. W modelach do 120 KM w nowej serii 6M mamy do czynienia z mniejszymi gabarytami ciągnika przy zachowaniu mocy i masy własnej na wysokim i zadowalającym poziomie.

– Warto zwrócić uwagę na pakiet rozwiązań wpływających na komfort operatora. Nowością jest nisko wyprofilowana maska zapewniająca lepszą widoczność wdrożona w modelach do 6120M. Przestrzeń robocza serii 6M służy intuicyjnej i prostej obsłudze – mówi Szymon Kaczmarek, specjalista ds. produktu John Deere.

– Zastosowana w serii 6M konstrukcja konsoli prawostronnej oraz nowej, kompaktowej konsoli CommandARM, podporządkowana ergonomii, jest zgrana z nowym wyświetlaczem na słupku narożnym. Również kabina o większym przeszkleniu zapewnia szeroki, nieograniczony widok. Ponadto ciągniki 6M z krótką ramą utrzymują mały promień skrętu, zaledwie 4,35 m – to sprawia, że ciągnik jest doskonały do prac w najciaśniejszych przestrzeniach – kontynuuje Kaczmarek.

Opryskiwacze John Deere – dostosowane do potrzeb

Podczas Dni Otwartych zaprezentowane będą również opryskiwacze serii M700i oraz opryskiwacze samojezdne niezbędne do sprawnej pracy na początku sezonu.

– W zależności od konkretnego modelu, można zdecydować się na opryskiwacz ze zbiornikiem o pojemności od 2 400 l do aż 4 000 l w przypadku modeli zaczepianych. Wszystkie opryskiwacze tej serii wyposażone są w również w pompę o wydatku 280 l/min, która skutecznie obsłuży zarówno opryskiwacz o belce 18-, jak i 30-metrowej – wyjaśnia Karol Zgierski z John Deere specjalista ds. opryskiwaczy i rolnictwa precyzyjnego.

– Układ poziomowania belki TerrainControl Pro zapewnia optymalne pokrycie bez względu na ukształtowanie terenu. Ważnym udogodnieniem jest również sterowanie opryskiwaczem wielofunkcyjną dźwignią (joystickiem) i współpraca z ISOBUS – dodaje.

Uniwersalne prasy zwijające John Deere – przydatna w mieszanej uprawie i usługach

W wielu gospodarstwach, w których prowadzona jest uprawa, ważną rolę odgrywają wszechstronne prasy. Również te maszyny zostaną zaprezentowane podczas najbliższych Dni Otwartych.

– Flagową maszyną jest V451M, wyposażona w efektywny system podawania o szerokości 2,2 m i wysokowydajny rotor ze zbieżnym przenośnikiem ślimakowym o średnicy 480 mm osadzonym na rotorze. Co ważne, prasa skutecznie usuwa zatory dzięki szerokiej, hydraulicznie opuszczanej podłodze. Skonstruowaliśmy prasy odpowiednie zarówno dla usługodawców jak i dla podmiotów, których skala i charakter działalności wymagają uniwersalności. Oferujemy najlepsze rozwiązania dla producentów słomy, siana, sianokiszonki – kończy swoją wypowiedź Karol Zgierski.

Wirtualne Dni Otwarte John Deere – jak wziąć udział?

Tegoroczne Dni Otwarte odbędą się 22 marca o godz. 19 na kanałach YouTube Dealerów John Deere. Rejestracja na wydarzenie odbywa się przez stronę: https://www.deere.pl/pl/campaigns/ag-turf/dni-otwarte-2021/.

Wśród uczestników wirtualnych Dni Otwartych zostaną rozdane poniższe nagrody:

możliwość całodziennego testowania nowego ciągnika serii 6M,

pakiet obsługowy operatora zawierający: trwały i wygodny kombinezon, zestaw narzędzi, które zawsze warto mieć pod ręką, smarownicę do zastosowań warsztatowych, rolniczych i przemysłowych oraz unikalną siatkę do prasy zakrywającą krawędzie beli.

Ciągniki rolnicze znajdziesz na gieldarolna.pl.