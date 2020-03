Kärcher na baterie

Do zasilanych akumulatorowo wiertarek, wkrętarek, szlifierek czy kluczy udarowych zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Jednakże myjka ciśnieniowa na baterie nie była dotychczas w tych wyliczeniach brana pod uwagę. Zmienia to firma Kärcher.

Czasami zdarza się, że dostęp do sieci elektrycznej i wodociągowej może bywać w niektórych miejscach utrudniony. Właśnie naprzeciw takim problemom wyszła firma Kärcher wprowadzając do sprzedaży swój najnowszy model zasilanej akumulatorowo myjki ciśnieniowej HD 4/11 C Bp Pack.

Do zasilania urządzenia posłużyły 2 akumulatory o pojemności 7,5 Ah wykonane w technologii Li-Ion. W trybie eco efficiency pozwalają one na pracę do 30 min przy ciśnieniu 110 bar i przepływie 400 l/h. Tryb ten ma co prawda o 30 proc. niższą wydajność (parametry pracy) ale jak przekonuje producent powinien on być wystarczający dla większości zastosowań.

Aby poradzić sobie natomiast z brakiem dostępu do bieżącej wody z sieci wodociągowej producent wyposażył urządzenie w możliwość jej zasysania z przenośnych zbiorników czy beczek. Do tego zastosowania dołączony jest dodatkowy wąż, który pozwoli na takie wykorzystanie myjki.

Ciekawą rzeczą jest zastosowanie w myjce dedykowanej dla różnego rodzaju urządzeń Kärcher platformy bateryjnej, która obejmuje dwa rodzaje akumulatorów z ciągle rosnącą liczbą maszyn. Z jej pomocą pracują różnorakie urządzenia tej niemieckiej firmy a ich liczba stale rośnie.

Istotną cechą tej platformy jest jej uniwersalność: akumulatory są kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami Kärcher tej samej klasy napięcia, bez względu na to, czy należą do serii Home & Garden czy Professional. Dzięki temu posiadając kilka urządzeń zasilanych tymi bateriami możemy zamiennie używać baterii, gdyż będą one pasowały do każdej z posiadanych przez nas maszyn.

Sporą zaletą tych akumulatorów jest także wyświetlacz LCD z technologią czasu rzeczywistego, który oprócz pozostałej pojemności akumulatora dokładnie wyświetla pozostały czas pracy i czas ładowania w minutach.

Urządzenie nie należy z pewnością do najtańszych (cena brutto z rynku niemieckiego to 1536 euro) ale może stanowić ciekawą alternatywę dla np. myjek spalinowych, które są dużo droższe.