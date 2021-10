Kabina New Hollanda T8 UltraCommand - zaskakuje komfortem i rozwiązaniami

New Holland T8 UltraCommand zaskakuje nowoczesnymi rozwiązaniami. Szczególnie widać je wewnątrz kabiny - jest komfortowo i nie brakuje innowacji.

Najwięcej zmian w ciągniku widać w środku kabiny, gdzie zastosowano m.in. duży monitor Intelli View 12. Z jego pomocą można zarządzać właściwie wszystkimi parametrami maszyny i jednocześnie służy on do automatycznego prowadzenia i obsługi urządzeń towarzyszących.

Przekładnia UltraCommand może działać w pełni automatycznie, a jej działanie w prosty sposób da się zaprogramować. Na filmie zobaczycie, jak to zrobić.

Boczny panel sterowania jest mocno rozbudowany. Klawisze elektrozaworów można zaprogramować do obsługi dowolnego gniazda. Poszczególne funkcje pracy można ustawić w sekwencje i zapisać jako ustawienie dla danego operatora lub maszyny towarzyszącej.

Podłokietnik New Hollanda T8 UltraCommand Genesis, fot.kh

W kabinie jest dużo miejsca. Uwagę zwraca wielość uchwytów, schowków, profilowanych wnęk (np. na kubek lub butelkę) oraz wyprowadzenia gniazd USB, a nawet gniazdo z prądem przetworzonym na 230 V. Pod siedzeniem pasażera jest nawet akcesoryjna latarka.

Praktycznych schowków i różnego rodzaju gniazd i uchwytów jest bardzo dużo, fot.kh

Uchwyty z prawej strony kabiny pod dachem, fot.kh

Fotel jest oczywiście amortyzowany pneumatycznie, ze skórzanym obszyciem, wentylowany i częściowo obracany. Kierownica jest regulowana w dwóch płaszczyznach, a podnoszenie jej do pionu odbywa się z pomocą pedału umieszczonego w podłodze, co jest wygodnym rozwiązaniem zwłaszcza w przypadku prowadzenia automatycznego, gdyż nie rozłącza aktywowanego systemu jazdy, tak jak miałoby to miejscu przy ruszeniu kołem kierownicy.

Deska rozdzielcza to teraz monitor InfoView, na którym wyświetlane są podstawowe parametry pracy. Można również zamienić go w monitor z widokiem np. tylnej lub przedniej kamery.

Deska rozdzielcza to teraz monitor InfoView, fot.kh

W traktorze jest też dostępna usługa zdalnego monitoringu. Za pomocą platformy My PLM Connect można mieć dostęp do wielu bieżących parametrów pracy ciągnika.

Widok platformy MyPLMConnect, fot.kh

Przysłowiową wisienką na torcie jest pilot do otwierania/zamykania kabiny.

Pilot do otwierania i zamykania kabiny New Hollanda, fot.kh