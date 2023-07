O tym, jak ważna jest kabina w ciągniku – choćby dobrze pospawana „klatka” – mogli się przekonać dziennikarze Terenwizji, którzy podczas podróży samochodem terenowym napotkali „zdachowanego” Ursusa C-330. Używając wyciągarki i pomocy drugiego ciągnika wyciągnęli traktor z rowu i postawili na koła.

Każdemu może się zdarzyć… Chwila nieuwagi na zakręcie i kierowca Ursusa zjechał w dość głęboki rów dachując. Przewrócony do góry kołami ciągnik zobaczyli dziennikarze Terenwizji, którzy przejeżdżali trasą obok w kierunku Bałtowa. Od razu postanowili się zatrzymać i pomóc, zwłaszcza że nie było widać aby ktoś inny wpadł na taki pomysł… A cała sytuacja wyglądała „niefajnie”.

Kabina byle jaka, ale uratowała zdrowie, a być może życie

Ursus leżał kompletnie odwrócony – do góry kołami. Na szczęście był wyposażony w kabinę i kierującemu jakimś cudem zupełnie nic się nie stało. Aż strach pomyśleć – patrząc na całą sytuację i odwrócony traktor podpierający się na ramie kabiny – co by się stało, gdyby jej nie było.

Taka sytuacja zdecydowanie daje do myślenia i tłumaczy po co są kabiny, a jeśli traktor nie jest nawet w nią wyposażony – to po co montowane są ramy bezpieczeństwa ROPS. Warto o tym pamiętać i w przypadku jazdy po otwartej przestrzeni mieć ją zawsze rozłożoną.

- Widać, że kabina uratowała kierowcy życie, bo 30-tka była do góry nogami. Z tego co się tłumaczył, to za bardzo skosił zakręt – mówi dziennikarz Terenwizji.

Akcja ratownicza - wyciągnąć z rowu i postawić na koła

Do wypadku przyjechał inny ciągnik – prawdopodobnie znajomy poszkodowanego. I rozpoczęła się akcja wyciągania 30-tki z rowu.

Wyzwanie było dwojakie, bo po pierwsze postawienie maszyny do piony, a po drugie – wyciągnięcie jej z rowu. Z pomocą terenówki i wyciągarki oraz drugiego ciągnika udało się przeprowadzić sprawnie akcję – jeden pojazd wyciągał traktor, drugi naciągając linę pod odpowiednim kątem – asekurował akcję.

Wyciągnięty z rowu i postawiony na koła Ursus C-330 – przynajmniej na pierwszy rzut oka – nie miał większych uszkodzeń. Wygięta rura wydechowa i przedni błotniki, wyciek oleju… być może przegięte trochę drążki kierownicz i to wszystko. Nawet „klatka” kabiny wydawała się być nienaruszona.

Pomocna terenówka

- Fajne jest to, że jak człowiek ma wyciągarkę, ma samochód terenowy, to takie sytuacje powodują, że po prostu zatrzymujesz się i pomagasz. No bo co z tego że zatrzymało się kilka samochodów osobowych, no i co są one w stanie zrobić? Nic. Ani nie mają żadnej wyciągarki, ani liny itd. – mówi jeden z dziennikarzy prowadzących Terenwizję.

Dodaje przy tym, że posiadanie taka sytuacja jaka miała tutaj miejsce – w sumie „szczęście w nieszczęciu”, to jeden z powodów dla których można się cieszyć posiadając auto terentowe, bo można komuś pomóc. Dodajmy, że oczywiście pomoc dziennikarzy Terenwizji była gratisowa.

Swoją drogą, dziennikarze uratowali z opresji Ursusa, który jest już całkiem niezłym zabytkiem.