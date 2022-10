Typowe życie czeskiej rolniczki uchwycone przez fotografa Zetora, fot. Zetor Tractors as

Są wydawnictwa, na które czeka się okrągły rok. Do takich należy kalendarz Pirelli z artystycznymi aktami aktorek i modelek. W świecie techniki rolniczej odpowiednikiem kultowego kalendarza jest publikacja firmy Zetor.

Wiemy, wiemy. Publikacja Pirelli to światowa, wręcz kultowa pozycja z najwyższej półki, którą tworzą najlepsi fotografowie, przy udziale znanych na całym świecie bohaterek. Przy tym twórcy związani z marką Pirelli mają spory budżet oraz tradycję sięgającą lat 60. XX wieku. Ten format już dawno wyszedł poza formę kalendarza reklamowego firmy oponiarskiej.

Ładne panie przy traktorach

W przypadku Zetora mamy do czynienia z bardziej przaśnym i dosłownym podejściem do tematu pań przy pojazdach. Ale zarówno budżet, branża jak i grupa docelowa są zupełnie inne. Na rok 2023 firma Zetor Tractors przygotowała 4-stronicową edycję limitowaną kalendarza ze zgrabnymi dziewczętami przy traktorach.

- Tematem tegorocznej limitowanej edycji kalendarza było uczczenie kobiet pracujących na wsi. Bo nawet dzisiaj nie jest to łatwa praca. Traktory i rolnictwo w ogóle kojarzą się najczęściej z mężczyznami, ale to kobiety zajmują równie ważne i często nieodzowna rola, a bez nich wieś byłaby smutnym i zdecydowanie mniej pięknym miejscem – wyjaśnił w komunikacie prasowym Dominik Moser, dyrektor marketingu Zetor Tractors as

Zapewne znajdą się osoby, które stwierdzą, że tego rodzaju uczczenie kobiet pracujących na wsi jest co najmniej małym wypaczeniem i tylko męskim punktem widzenia. Ale przypominamy, że to tylko gadżet marketingowy, więc nie będziemy tego tutaj oceniać. Zapewne jest sporo ludzi, którym taka estetyka bardzo się podoba. Kalendarz jest już w sprzedaży i kosztuje 99 zł.

Dla tych, którzy nie chcą patrzeć na kobiety

Dla tych, których półnagie dziewczęta pozujące przy Zetorach z jakiś powodów nie pasują, czeska firma przygotowała kalendarz produktowy, który zabiera właścicieli w podróż przez cykl życia ciągnika Zetor.

12-stronicowy kalendarz pokazuje życie traktora od narodzin w programie komputerowym, przez testowanie i produkcję, aż po przekazanie ciągnika nowemu właścicielowi.

Okładka kalendarza produktowego marki Zetor, fot. Zetor Tractros as

- Większość klientów i fanów zna ciągniki Zetor z wystaw lub bezpośrednio z pracy w terenie. Staramy się dać im kilka urywków tego, co trzeba zrobić wcześniej. Chcemy pokazać ile pracy, czasu i osób pracuje by powstała maszyna. Zetor jest jednym z nielicznych światowych producentów, których produkcja jest skoncentrowana w Europie. Nasze centrum produkcji i rozwoju w Republice Czeskiej produkuje kompletne portfolio wysokowydajnych ciągników użytkowych i jesteśmy bardzo dumni tego faktu – powiedział Dominik Moser.

Kalendarze można już kupić

Oba kalendarze można kupić np. w sklepie fana na terenie Galerii Zetor w Brnie lub w oficjalnym sklepie internetowym. W najbliższych tygodniach kalendarze będą również dostępne w sieci dealerskiej firmy Zetor Tractors.