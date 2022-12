W latach 60. marzyliśmy o Kalifornii ze względu na rewolucję seksualną, wolność i ruch hipisowski. Dziś słoneczny stan z USA przoduje w nowoczesnym podejściu do technologii i ekologii. To właśnie tam będzie produkowany Monarch MK-V – ciągnik przyszłości.

1 grudnia, w kalifornijskim Livermore firma Monarch Tractor ogłosiła, że pierwsze ciągniki serii MK-V zjeżdżają już z linii produkcyjnej. Początek montażu wystartował niecałe dwa lata po tym jak Monarch zaprezentował swój przełomowy ciągnik.

MK-V jest w 100 proc. elektryczny i zeroemisyjny. Sprzęt może służyć jako standardowy traktor, ale także jako pojazd użytkowy (zamiast małego vana) albo generator elektryczny w terenie. Z przodu znajduje się niewielka paka, na której można przewieść narzędzia, pewną ilość zbiorów czy inne rzeczy. Może nie wygląda to ładnie, ale jest praktyczne do bólu. Gdy zajdzie potrzeba pod ciągnik możemy podłączyć narzędzia elektryczne takie jak spawarka czy dmuchawa. Przy okazji jest to generator prądu, który nie hałasuje, więc sprawdzi się przy hodowli zwierząt lub w mieście.

Czym Monarch MK-V się wyróżnia?

Monarch wykorzystuje autonomiczną i zrobotyzowaną technologię, w tym platformę sztucznej inteligencji NVIDIA Jetson Edge. Dzięki temu Monarch MK-V może wykonywać zaprogramowane zadania bez kierowcy, a operator może korzystać z interaktywnych funkcji automatyzacji, np. trybu Shadow – kiedy to ciągnik podąża za pracownikiem podczas pracy.

To nie koniec jego możliwości, bowiem MK-V to już niemal robot, zapowiadający jak będą pracować i wyglądać ciągniki przyszłości. Jedną z takich funkcji są systemy dbające o bezpieczeństwo, w tym o zapobieganie przewróceniu i kolizjom, wizyjne zabezpieczenie przystawki odbioru mocy WOM (który się zatrzyma, gdy coś zbliży się do niego na odległość jednej stopy) oraz kamery 360°, które zapewniają płynny przebieg operacji i bezpieczeństwo pracowników w dzień i w nocy.

MK-V codziennie zbiera i analizuje dane dotyczące upraw oraz może przetwarzać dane z narzędzi obecnej i nowej generacji wyposażonych w czujniki i odpowiednie kamery. Dane te można wykorzystać do regulacji narzędzi w czasie rzeczywistym, długoterminowych szacunków plonów, bieżących etapów wzrostu i innych wskaźników zdrowia roślin/upraw.

Jak większość nowoczesnych maszyn również Monarch wysyła powiadomienia o stanie ciągnika, szczegółowe raporty z pracy na smartfona lub tablet. Oczywiście maszyna także gromadzi, analizuje i przechowuje dane dla lepszego planowania w gospodarstwie w przyszłości.

Elektryczny układ napędowy Monarch zapewnia ciągłą moc 40 KM i krótkotrwałą moc szczytową do 75 KM (55 kW).

Pierwsze traktory pomogą w winnicy

Pierwszym klientem firmy został Constellation Brands - producent wysokiej jakości win i alkoholi rzemieślniczych oraz największy importer piwa w USA. Pierwsze sześć ciągników Founder Series MK-V będą pracować w kalifornijskiej winnicy.

- Cieszymy się, że możemy współpracować z Monarch Tractor jako pierwsi klienci, przyspieszając tym samym nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój i jednocześnie wspierając biznes napędzający przyszłościowe innowacje w technologii rolniczej – powiedział Robert Hanson, prezes działu Wine & Spirits w Constellation Brands.

Zbieracz nagród

Firma Monarch Tractor została założona w 2018 r. by zmieniać branżę rolniczą dzięki technologii EV nowej generacji. Cztery miesiące później firma wdrożyła serię pilotażową elektrycznych ciągników w Wente Vineyards.

Prototypy MK-V zdobyły wiele nagród i wyróżnień, w tym znalazły się na liście 50 CNBC Disruptor 2022, zostały wyróżnione nagrodą CES 2022 Innovation Award Honoree oraz otrzymały nagrodę „Overall AgTech Solution of the Year” w konkursie AgTech 2021.

Monarch Tractor ma na koncie jeszcze jeden sukces - przykuł uwagę inwestorów zbierając ponad 110 mln dolarów. Ponadto Monarch Tractor należący do programu startowego NVIDIA Inception, zapewnił sobie kilka strategicznych partnerstw na całym świecie, w tym CNH Industrial i VST Tillers Tractors, a ostatnio podpisał umowę na produkcję kontraktową z Hon Hai Technology Group („Foxconn”), największym na świecie producentem elektroniki, na produkcję akumulatorów w zakładzie Foxconn w Ohio. Oczekuje się, że działalność produkcyjna rozpocznie się w zakładzie Foxconn Mahoning Valley w stanie Ohio w 2023 r., podczas gdy badania i rozwój ciągników będą kontynuowane w Kalifornii.