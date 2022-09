Ztractor to kalifornijska firma, która wprowadziła na rynek modele w pełni autonomicznych, elektrycznych ciągników. Przedsiębiorstwo od roku przyjmuje zamówienia i jak się okazuje, część z nich trafi do europejskich gospodarstw.

Ztractor produkuje całkowicie autonomiczne i elektryczne ciągniki zaprojektowane pod różne gospodarstwa. Za projekt najmniejszego ciągnika Ztractor zdobył dwie nagrody European Product Design Awards – w tym jedną w kategorii ochrona środowiska i zrównoważone projektowanie obszarów wiejskich.

Ciągniki te mają być praktycznym sposobem na dekarbonizację w prowadzeniu upraw rolniczych, które są trzecim co do wielkości źródłem CO2 na świecie. Maszyny mają być także odpowiedzią na rosnący problem braku siły roboczej, a także wspomogą analizę plonów dzięki sztucznej inteligencji.

Autonomiczny ciągnik Bearcub 24 Ztractor ma udźwig do 45 kg. fot. Ztractor

Dla kogo został stworzony autonomiczny ciągnik

W ofercie Ztractor znajdziemy 3 modele ciągników. Najmniejszy – Bearcub 24, to kompaktowy traktor skierowany do mniejszych gospodarstw ekologicznych, głównie pod uprawy warzyw i owoców. Bearcub 24 może pracować z 75 narzędziami takimi jak brony talerzowe, siewniki, opryskiwacze z prędkością do 10 km/h. Jest wyposażony w WOM, regulowany system podwozia oraz 3-punktowy układ zawieszenia.

Mars 45 jest już większy i ten model ciągnika będzie dostępny w sprzedaży od przyszłego roku. Parametrami ma być dostosowany do różnej wielkości gospodarstw prowadzących głównie uprawę fasoli, ziemniaków i warzyw korzeniowych. Dzięki temu, że jest bardziej wytrzymały, będzie mógł pracować ze 150 maszynami współtowarzyszącymi jak pługi, pielniki czy agregaty uprawowe i glebogryzarki.

Również duże gospodarstwa będą mogły liczyć na propozycję od Ztractor. Najbardziej wytrzymały ciągnik to SuperPilot 125 (w sprzedaży od 2024r.) Chociaż jest największym modelem Ztractor, to może pracować z 50. narzędziami, za to wymagającymi większej mocy. Do tego ciągnika podłączyć można np. kultywator, talerzówkę czy sadzarkę. Będzie mógł być wykorzystywany w gospodarstwie, gdzie uprawia się takie rośliny jak pszenica, kukurydza, czy soja.

Jak działa autonomiczny ciągnik

Aby zaprojektować granice pola i przejazdy, jakie ma wykonać ciągnik wystarczy jedynie tablet, bez konieczności wcześniejszego przejazdu po polu. Ztractor posiada wgrane własne mapy a funkcje bezpieczeństwa i kierunki jazdy po polu koordynuje 67 czujników oraz 6 kamer i wmontowany GPS.

Traktor podczas pracy zbiera dane w czasie rzeczywistym, takie jak skład gleby, stan roślin a także pojawienie się szkodników.

A co z baterią?

Kiedy autonomiczne ciągniki Ztractor pojawiły się w 2021 r. naładowanie baterii przykładowo w najmniejszym z nich zajmowało ok. 4 h. Kompaktowy traktor Bearcub, korzystał wówczas z akumulatora o pojemności 24 kWh i zapewniał ok. 8 h użytkowania na jednym ładowaniu.

Analogicznie, w zależności od rodzaju gleby i warunków na polu oraz używanego narzędzia, średniej wielkości model - Mars, mógł pracować przez 10 h, natomiast największy z nich – SuperPilot charakteryzował się wydajnością 12 h pracy na jednym ładowaniu. Przedsiębiorstwo deklarowało, że cały czas pracuje nad modyfikacją baterii, aby skrócić czas ładowania o połowę i dostosować technologie tak, by baterie były wydajniejsze.

Ile kosztuje Ztractor

Oficjalna cena jaka została podana przez producenta za najmniejszą maszynę to 42 tys. USD. Chociaż podając ją jeszcze w 2021 r. Ztractor zaznaczył, że zależy ona również od wyposażenia ciągnika w dodatkowe oprogramowania, funkcje lub ścisłe spersonalizowanie pod dane gospodarstwo.

Przy odpowiedniej eksploatacji i konserwacji takiego elektrycznego ciągnika, może on pracować przez 15 lat. Szczególnie jeśli właściciel zadba o wymianę baterii, która przypada po 8 latach eksploatacji.

Twórcy Ztractor ’a, próbują przekonać rolników do swojego projektu również argumentem, że naprawa elektrycznego ciągnika jest tańsza od tradycyjnego, ponieważ ich technologia jest dużo prostsza od maszyn na olej napędowy czy gaz. Przy takim traktorze zdaniem producenta oszczędności pojawiają się przy ubezpieczeniu, robociźnie i paliwie.