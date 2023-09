Technologia i rozmiary dronów rosną w szybkim tempie, a w raz nimi możliwości ich wykorzystania na potrzeby rolnictwa. Pomagają w obserwacji upraw i opryskach teraz przyszedł czas na zbieranie kamieni.

Na bardzo praktyczny pomysł wykorzystania dronów do swoich maszyn wpadła amerykańska firma TerraClear, która dostarcza sprzęt do zbierania kamieni.

Drony są wykorzystywane do dokładnego określenia lokalizacji kamieni. Dzięki nim operator otrzymuje wypunktowaną mapę, którą wgrywa do aplikacji w maszynie. Wg wskazówek na terminalu, może ruszać do zbierania niechcianego gruzu – od kamienia do kamienia. Po przejeździe i zebraniu kamieni, poszczególne punkty na mapie droga zostają usunięte.

Firma TerraClear jest znana w Stanach i Kanadzie ze sprzętu do zbierania kamieni. Za jedną z maszyn otrzymała nagrodę Davidson Prize 2023, która wyróżnia maszynowe innowacje. Teraz firma udostępnia precyzyjne, szybkie odkamienianie przy pomocy dronów. fot. Terraclear

600 kamieni w godzinę

TerraClealr produkuje sprzęt w różnych wydajnościach. Amerykanki producent udostępnia m.in. model, który wyciąga z ziemi i zbiera kamienie o średnicy od 10 do 66 cm, a czasie godziny kolekcjonuje ich nawet 400 sztuk.

To jednak nie szczyt możliwości – zbieracz o numerze C100 w czasie godziny gromadzi ich nawet 600 - operuje 2,5-metrową łyżką z niemal 3-tys. kg obciążenia. Jest to sprzęt, który sterowaniem nie różni się od nowoczesnych ładowarek teleskopowych – służy do tego joystick.

Usługa zbierania kamieni dronami

Większość zabiegów w rolnictwie (zwłaszcza tych niszowych, związanych z robotyzacją) jest dostarczana w formie usługi. I w tym przypadku, amerykańscy farmerzy nie muszą kupować całego sprzętu. Firma TerraClear przyjmuje zamówienia na usługę od 500 akrów (ok. 200 ha), a koszt oblicza również na podstawie warunków polowych oraz lokalizacji (co w przypadku Stanów, ze względu na ogromne odległości, nie dziwi).

Kolekcja kamieni w telefonie

Cała procedura rejestrowana jest w aplikacji mobilnej – ta wysyła przetworzoną mapę. Kiedy rolnik włączy GPS i tryb „kompletacji”, automatycznie zobaczy wszystkie kamienie na ścieżce, śledząc tym samym drogę maszyny przez jego pole.

Dron identyfikuje kamienie, a następnie klasyfikuje je i koduje kolorami według rozmiaru i liczby. fot. Terraclear

Ponieważ producenci sprzętu rolnictwa 4.0 bardzo chętnie autonomizują swoje rozwiązania, i w tym przypadku amerykański zbieracz ma być poddany integracji ze sztuczną inteligencją, gdzie wizja komputerowa zastąpi operatora.