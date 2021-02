KFMR Krukowiak – nowości na sezon 2021

Krukowiak zdecydowanie zauważa rosnący udział upraw ekologicznych w rynku i z tego też powodu rozszerzył swoją ofertę o dwie maszyny doskonale radzące sobie w takim systemie uprawy.

Kujawski producent maszyn rolniczych przewidział na ten sezon dwie nowości. Są nimi chwastownik oraz ekopielnik. Obie konstrukcje w zeszłym roku odbyły fazę intensywnych testów, po to aby teraz bez tzw. "chorób wieku dziecięcego" móc oficjalnie trafić do sprzedaży.

Mechaniczne zwalczanie chwastów

Wzrost zainteresowania ekologiczną uprawą roślin pociąga za sobą konieczność dostosowania parku maszynowego do nowych warunków gospodarowania. Przejawem takiego podejścia jest stopniowe odchodzenie od stosowania herbicydów na rzecz mechanicznego zwalczania chwastów. Właśnie w tę klientelę celuje Krukowiak oferując chwastownik oraz ekopielnik.

Chwastownik

Podstawową maszyną do walki z chwastami w uprawach jest brona chwastownik. Pozwala ona mechaniczne zwalczenie chwastów w trakcie ich kiełkowania. Zdaniem producenta, może ona zostać również z powodzeniem wykorzystana do pielęgnacji użytków zielonych.

W ofercie Krukowiaka znajdziemy łącznie trzy modele chwastownika o szerokościach roboczych 9, 12 oraz 15 m fot. mat. prasowe

Dodatkową zaletą maszyny jest napowietrzenie gleby, której jest możliwe dzięki równomiernemu rozłożeniu nacisku elementów roboczych oraz dopasowania brony do ukształtowania terenu.

W ofercie Krukowiaka znajdziemy łącznie trzy modele chwastownika o szerokościach roboczych 9, 12 oraz 15 m. Najmniejsza z nich według danych producenta wymaga ciągnika o mocy od 90 do 100 KM oraz waży przy tym niespełna 1,5t.

Ekopielnik

Drugą z nowości kujawskiego producenta na rok 2021 jest ekopielnik. Jest on przeznaczony do odchwaszczania upraw rzędowych i może być w tym zakresie dostosowany do indywidualnych potrzeb rolnika.

Maszyna ta posiada regulację szerokości roboczej sekcji oraz możliwe jest jej wyposażenie w najnowsze systemy automatycznego prowadzenia. Ekopielnik oferowany będzie w trzech szerokościach roboczych: 4,9; 6,9 oraz 9,4 m.

Z informacji do jakich dotarliśmy wynika iż toczone są w tej chwili rozmowy z klientami nt. zakupu pierwszych egzemplarzy zarówno chwastownika, jak i ekopielnika.