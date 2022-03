Kiedy rolnik odliczy pełny VAT od zakupu samochodu osobowego?

Zakup samochodu nierozerwalnie wiąże się z głębokim sięgnięciem do kieszeni. Sprawdzamy więc, kiedy i w jakich warunkach rolnik będzie mógł odliczyć podatek VAT od zakupu samochodu osobowego.

Na samym wstępie warto zaznaczyć, że możliwość odliczenia podatku VAT od zakupu samochodu osobowego przysługuje jedynie rolnikom rozliczającym podatek VAT na zasadach ogólnych. Rolnicy ryczałtowi muszą więc obejść się smakiem.

Zakup samochodu a podatek VAT

Co do zasady, pełny VAT odliczymy w przypadku zakupu nowych samochodów, których konstrukcja wyklucza ich wykorzystanie w celach prywatnych tj. pojazdy typu VAN oraz pick-up – ale tylko z jednym rzędem siedzeń. Pick-up bowiem z dwoma rzędami siedzeń jest przez ustawodawcę traktowany jako samochód osobowy.

Aby móc odliczyć 100 proc. podatku VAT przy zakupie samochodu osobowego, należy spełnić szereg wymagań. Po pierwsze, należy udowodnić urzędowi skarbowemu, że taki samochód będzie użytkowany jedynie w celach służbowych – aby tego dokonać wystarczy dokonać zgłoszenia VAT 26.

Co ciekawe, w rozumowaniu aktualnych przepisów samochód typu pickup z dwoma rzędami siedzeń jest traktowany jako samochód osobowy fot. mat. prasowe

Dodatkowo będziemy wówczas musieli prowadzić comiesięczną ewidencję przebiegu pojazdu. W takiej ewidencji znaleźć się muszą m.in. wpisy dot. każdego z wyjazdów oraz ich cel, przebieg trasy – skąd i dokąd jechaliśmy oraz przede wszystkim liczba przejechanych kilometrów.

Warto przy tym pamiętać, że treść powyższego dokumentu powinna być spójna z innymi dokumentami – np. fakturami z danego okresu. Dla przykładu, jeśli w danym dniu wykonujemy trasę z Krakowa do Warszawy, to niedopuszczalnym jest przedstawienie faktury z tego samego dnia, dotyczącej eksploatacji tegoż samochodu, wystawionej przez np. serwis w Poznaniu.

Istotny jest także fakt, że odliczenia w podatku VAT dotyczą też jego eksploatacji – np. kosztów serwisu, zakupu paliwa itd.

Kiedy zwrot 50 proc. podatku VAT?

Zdecydowanie prostsza i mniej skomplikowana procedura czeka na nas gdy chcemy zakupić samochód osobowy, a następnie wykorzystywać go w celach mieszanych – a więc zarówno w ramach działalności gospodarczej, jak i prywatnie.

Standardowo w takim przypadku możemy odliczyć 50 proc. podatku VAT, a same odliczenia mogą obejmować nie tylko zakup, ale także pozostałe wydatki eksploatacyjne.

A co z zakupem samochodu używanego?

Co do zasady zakup używanego samochodu osobowego daje możliwość odliczenia podatku VAT, jednak jest to uzależnione od statusu sprzedawcy.

- Podatek VAT można odliczyć tylko w przypadku nabycia od podatnika VAT czynnego i jeżeli przedmiot jest związany ze sprzedażą opodatkowaną. W przypadku nabycia używanego samochodu osobowego od firmy, która jest podatnikiem VAT, nabywca będzie miał możliwość odliczenia podatku. Na powyższy zakup otrzyma fakturę VAT, która będzie podstawą dokonania odliczenia. Samochód taki może również zostać sfinansowany poprzez leasing i wtedy również będzie możliwość odliczania podatku VAT - wyjaśnia Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

- Jeśli jednak samochód nabywany jest od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna-sprzedaży lub na podstawie faktury od podatnika niebędącego podatnikiem VAT, to odliczenie podatku VAT nie będzie możliwe - podsumowuje ekspert.