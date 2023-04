Ceny szaleją, sytuacja na rynku jest niepewna, a zima nie chce odpuścić. Jak na tym tle wyglądają ceny usług i kiedy zaczną się siewy kukurydzy? Sprawdziliśmy jak wygląda to w regionach.

Zima trzyma się mocniej niż Chińczycy, co zaowocowało pewnymi opóźnieniami na polach. W tej chwili nikt nie myśli by wyjechać zasiać buraka czy kukurydzę lub słonecznik. Wygląda na to, że bez względu na region siewy kukurydzy odbędą się po 20 kwietnia, i to jak zima odpuści, na co się wreszcie zanosi.

Warto wspomnieć, że w zeszłym roku było podobnie i siewy wystartowały w okolicy 18 - 20 kwietnia.

Ceny stabilne

Okazuje się, że trudna sytuacja na rynku nie sprawiła by ceny poszły znacząco do góry. Kwoty praktycznie pokrywają się z tym co mieliśmy w sezonie 2022 i kształtują się od 150 do 250 zł za ha w zależności od użytego sprzętu, areału i miejsca, w którym dana usługa się odbywa.

Pan Radosław, usługodawca z okolic Leżajska, wykona klientowi siew kukurydzy i słonecznika za 170-190 zł. W tej chwili jego siewnik marki Gaspardo stoi jeszcze bezużyteczny. Rolnik szacuje, że pierwsze usługi na słonecznik przeprowadzi po Świętach Wielkanocnych, a kukurydzę zacznie siać po 20 kwietnia.

Sporo znaków zapytania w głowie ma przed sezonem usługodawca z miejscowości Poświętne w powiecie białostockim, który prace na polach wykonuje za pomocą siewnika Vaderstad Tempo 6 z kontrolą sekcji i z nawigacją RTK. Na razie ustalił cenę na 180 zł za ha.

- Cena nie jest jeszcze pewna. Trudno oszacować jak to będzie wyglądało jak zacznie się praca. Na razie nie widać kiedy to nastąpi. U nas jeszcze leży śnieg, wszystko jest lekko zmrożone i mokre. Przypuszczam, że na dobre, siewy zaczną się dopiero w maju – powiedział nam rolnik i usługodawca z pow. białostockiego.

Jeszcze bardziej niepewny jest pan Henryk z okolic Kłodzka, który uważa, że do usług z jego udziałem jest na tyle daleko, że o cenie nie chce jeszcze mówić.

- W Sudetach jesteśmy zawsze 2-3 tygodnie później z wegetacją, dlatego przypuszczam, że będziemy siać dopiero na początku maja. I dlatego nie powiem jakie będą ceny, bo po prostu nie wiem. Sytuacja jest taka, że nic nie można ustalić w tej chwili i się tego trzymać. To nie wyścigi. Tak samo działamy na polu. Dokładnie, powoli, nigdzie nam się nie śpieszy, bo chcemy by klient miał 100 proc. pewności dobrze wykonanej roboty – powiedział usługodawca z Kłodzka.

Rolnik z południa Polski używa w usługach siewnik Maschio Gaspardo MTER6 z 2022 r. Ma także możliwość podsiewu nawozu i kontrolę sekcji.

Z kolei pan Robert z okolic Kalisza dopiero w tym sezonie zaczyna przygodę z usługami. Kupił używany, ale w świeży siewnik Kuhn Maxima 2TS, sześciorzędowy, wyposażony w podsiewacz do nawozów.

- U nas jeszcze nie sieją. Przypuszczam, że praca zacznie się w okolicach 15 -20 kwietnia. Ceny ustaliłem w zależności od areału - między 160 – 170 zł za ha. Obszar wykonywania usług to okolice Kalisza, Pleszewa oraz Turku – powiedział rolnik z Wielkopolski

Można zapłacić więcej, to znaczy mniej

W innych regionach ceny mogą osiągnąć większe kwoty, nawet do 250 zł/ha. Takie ceny zauważono m. in. w woj. lubelskim czy pomorskim. Zazwyczaj są to usługi wykonywane nowszym i bardziej precyzyjnym sprzętem, z kontrolą sekcji i podsiewem bezpośrednim nawozu. Dzięki takim zabiegom nie ma nakładek siewu, a nawóz jest stosowany w oszczędniejszy sposób.

Ruch na polach jest w tej chwili znikomy. Tego Zetora widzieliśmy 1 kwietnia w woj. łódzkim - wówczas nie było jeszcze tak zimno, fot. K.Pawłowski

Jeden z usługodawców w woj. opolskim wprowadził do cennika usługę kompleksową wynoszącą 350 zł za ha. W tej cenie mamy także wiosenne nawożenie oraz siew bezpośredni za pomocą ośmiorzędowego siewnika Amazone serii Precea.

Całość jest wykonywana zgodnie z zasadami rolnictwa precyzyjnego. Usługodawca sam tworzy mapy zmiennego dawkowania, nie robi nakładek, zbiera dane, może wykorzystać informacje z badań glebowych, a także podpowiedzieć jakie działania zrobić na przyszłe sezony. Dzięki dużemu sprzętowi wysokiej klasy wykonuje mniej przejazdów. Rolnik wydając na usługę nieco więcej, może zaoszczędzić przy innych wydatkach takich jak ilość nasion czy nawozu.

Usługi strip-till

Jeśli chodzi o siew w systemie bezorkowym to ceny usług zaczynają się od ok. 400 zł i kończą na 550 zł za ha (plus paliwo).

Jedna z większych firm na Mazowszu, z okolic Grójca, bierze od 450 do 550 zł za ha netto plus paliwo. Firma dysponuje sprzętem Horsch z agregatem uprawowo siewnym Focus 6 TD złączonym z siewnikiem Maestro RV (obie maszyny pochodzą z 2021 r.).

Zatem dzięki pogodzie siewy na razie nam "nie grożą", a rolnicy czekają z pracą do 15 – 20 kwietnia. Prognozy na razie są optymistyczne.