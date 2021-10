Kiedy wymieniać olej? Po sezonie czy przed sezonem?

Jedną z podstawowych czynności eksploatacyjnych w ciągnikach i innych maszynach samojezdnych jest wymiana oleju silnikowego. Często pojawia się jednak pytanie, kiedy powinniśmy ją przeprowadzić, aby przyniosła jak najwięcej korzyści jednostce napędowej.

Wśród wiadomości od naszych Czytelników, stale pojawia się temat wymiany oleju silnikowego w kontekście aktualnej pory roku. Zatem czy czynność ta powinna zostać przeprowadzona późną jesienią po zakończeniu sezonu prac polowych, czy wczesną wiosną, przed rozpoczęciem kolejnego sezonu?

Olej wymieniaj na czas

Mechanicy, z którymi rozmawiamy są zgodni w tym temacie, aby olej silnikowy wymieniać wtedy, gdy przepracowana zostanie ilość godzin przewidziana przez producenta, lub gdy upłynie wskazany przez niego okres.

Wymiana oleju zdaniem wielu jest bowiem najtańszym sposobem na utrzymanie jednostki napędowej w dobrym stanie technicznym. Pamiętajmy, że koszt całej operacji jest niewspółmiernie niski, jeśli zestawimy go z wartością ciągnika, czy z kosztem remontu silnika. Nie ma tu zatem miejsca na oszczędności.

Wymiana oleju – po sezonie, czy przed sezonem?

Rozważmy teraz hipotetyczną sytuację, w której ciągnik wraz z końcem sezonu prac polowych wypracował zalecaną ilość godzin, lub minął okres, po którym należy wymienić olej silnikowy. W tym miejscu pojawia się pytanie, czy wymianę powinniśmy przeprowadzić jeszcze przed zimą, czy wstrzymać się z nią do wiosny?

- Według naszej wiedzy lepiej jest wymienić olej tuż po sezonie, tak aby maszyna stała na świeżym oleju. Dotyczy to nie tylko silnika ale też innych zespołów układu napędowego. Głównie chodzi o to, że w oleju, który jakiś czas pracował może znajdować się nieco wody. Nie jest to korzystne w sytuacji kiedy maszyna stoi kilka miesięcy nieużywana, gdyż może powodować powstawanie korozji – tłumaczy Lech Lasek, reprezentujący firmę Fuchs Oil Corporation.

Z kolei prof. dr hab. Zbigniew Żebrowski z Politechniki Warszawskiej zaleca w tym miejscu pewne rozgraniczenie na dwie sytuacje: gdzie ciągnik albo jest całkowicie nieużywany przez kilka miesięcy, lub gdzie jest w czasie sezonu zimowego wykorzystywany raz na jakiś czas – np. przy odśnieżaniu, czy współpracy z ładowaczem czołowym.

W pierwszej sytuacji zdecydowanie warto wymienić olej przed zimą, gdyż pozbędziemy się tym samym zużytego oleju, mogącego zawierać w swoim składzie wodę oraz związki siarki, które mogą powodować korozję silnika.

- Jeśli jednak ciągnik jest sporadycznie przepalany i ma okazję nieco popracować, wówczas rekomendowałbym wymianę oleju dopiero na wiosnę, gdyż z każdym uruchomieniem silnika jest on na nowo przesmarowywany i ryzyko wystąpienia potencjalnej korozji drastycznie maleje – wyjaśnia prof. dr hab. Zbigniew Żebrowski, dyrektor Instytutu Maszyn Roboczych Ciężkich, na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.

Warto dodać, iż powyższe wytyczne dotyczą nie tylko ciągników, ale także pozostałych maszyn samojezdnych.

A Wy jaki termin wymiany oleju preferujecie – jesienny, czy wiosenny? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!