Niestety czasy, w których nie płaciliśmy podatków od posiadanych samochodów powoli mija. Rząd szykuje tego rodzaju opłaty od 2024 r. I nie ma znaczenia to, że w 1997 r. podobny podatek zlikwidowano i przerzucono do akcyzy w paliwie. Będziemy płacić podatek podwójnie. Niezależnie od posiadanego samochodu.

Rolnicy także używają samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t DMC w pracy. Czasem są one niezbędne nie tylko do ciężkiej roboty na roli czy w firmie, ale także do życia, bowiem na polskiej prowincji takie coś transport zbiorowy często nie istnieje.

Niestety okres, w którym płaciliśmy podatek drogowy w paliwie powoli mija. Znaczy podatek w akcyzie za paliwo nadal będzie istniał. W tym wypadku chodzi o tzw. ekologię. O nowym podatku poinformował dziennik "Rzeczpospolita". Dziennikarze gazety są pewni wejścia opłaty obowiązkowej w życie, mimo iż rządzący jeszcze niedawno twierdzili, że takich danin nie będzie.

Będziemy płacić wszyscy

No prawie wszyscy. Podatek będzie dotyczył każdego właściciela samochodu spalinowego niezależnie od normy emisyjnej. Oczywiście najprawdopodobniej, wzorem innych krajów, opłata będzie uzależniona od normy emisji, wieku lub innych kryteriów. W różnych krajach jest to rozwiązane w różny sposób. Czasem od wagi auta, czasem od mocy. Na pewno możemy się spodziewać, że w Polsce będzie to najbardziej skomplikowany i niesprawiedliwy sposób.

Co ciekawe nawet kupując nową hybrydę trzeba będzie płacić ów podatek. Każde spalinowe auto, hybryda takim jest także, będzie podstawą do naliczania podatku.

Kto nie zapłaci podatku?

Na pewno podatku płacić nie będą właściciele elektryków. Najprawdopodobniej, wzorem innych krajów, nie zapłacą go także posiadacze pojazdów zabytkowych.

Pierwsza opłata w 2024 r., a potem 2026 r.

Według założeń pierwsza opłata nastąpi w 2024 r. w formie jednorazowej, a od 2026 r będziemy płacić nowy podatek co roku.

Ile wyniesie taka opłata trudno powiedzieć. Jednak trzeba zaznaczyć, że w innych krajach podobne podatki wynoszą nawet do 10 tys. zł rocznie.

Podatku nie ominą także nowe pojazdy, fot. K.Pawłowski

Dlaczego musimy płacić podatek za emisję spalin?

Mamy nadzieję, że w Polsce będzie to uzależnione od naszych dochodów i nie będzie to kwota wyższa niż np. opłata za roczne ubezpieczenie OC.

Nowy podatek, który uderzy w prawie wszystkich, to wynik zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej. Rząd musiał podjąć taką decyzję, by spełnić wymogi przyjęcia pieniędzy z KPO. Przepisy mają na celu zniechęcić ludzi do jeżdżenia starszymi pojazdami. Co mają zrobić ci, których nie stać na nowsze auta - nie wiadomo.

Możliwe, że to nie koniec podatków związanych z KPO i ekologią. W przyszłości możemy się spodziewać większych restrykcji związanych z ogrzewaniem domów.

Z podatku najprawdopodobniej będą zwolnieni właściciele pojazdów zabytkowych, fot. K.Pawłowski

Podatek emisyjny (to tylko teoretyczna nazwa) to kolejny cios w kierowców, po tym jak Kraków, a za nim zapewne Warszawa, Wrocław i inne miasta, wprowadził Strefę Czystego Transportu, w której niechciany jest palący znikome ilości paliwa Fiat Seicento, ale za to mile widziany jest Porsche Cayenne napędzany gigantycznym dieslem.

Oczywiście nowy podatek oraz restrykcje SCT trafiają w najbardziej biednych obywateli Polski, którzy bardzo chcieliby jeździć nowszymi autami, ale ich na to nie stać.

Warto także przypomnieć, że opłata wejdzie niezależnie, która partia wygra wybory.