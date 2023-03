Kioti wygląda ciekawie. Czy przekona do siebie rolników? fot. K.Pawłowski

W Kielcach rolnicy na własne oczy zobaczyli nowość marki Kioti. Przed targami zapowiadaliśmy, że seria HX wygląda świetnie i przy dobrej jakości wykonania może zamieszać na rynku. Nie pomyliliśmy się.

Kioti do tej pory kojarzony był na polskim rynku z traktorami niższych mocy, które wykorzystywano przy pracach komunalnych, w sadach i ogrodach. Ale nie wszystkie ciągniki koreańskiej marki były przeznaczone do takich celów. Nowa seria HX zastępuje produkowaną do tej pory serię PX, która zabezpieczała podobny zakres mocy, lecz nigdy nie stała się hitem na europejskim rynku. Właściwie przejechała obok nas niezauważona.

Kioti HX, oferowany w mocach maksymalnych między 100 a 127 KM, może to zmienić, bowiem wygląda naprawdę ciekawie, do tego jest dobrze wyposażony, a na deser kosztuje nieco mniej niż konkurencja.

Czym wyróżnia się Kioti HX?

Na targach wystawiono najmocniejszą wersję HX1201 o mocy maksymalnej 127 KM (115 KM mocy podstawowej) i ten model pojawi się najszybciej u dealerów koreańskiej marki w Polsce. W ofercie znajdują się jeszcze modele HX9010PC o maksymalnej mocy 100 KM (90 KM mocy podstawowej) oraz HX1001PC - 111KM (100 KM mocy podstawowej). W przyszłości pojawią się także maszyny o mocach 130 i 140 KM.

Ładny design to nie wszystko - ciągnik musi przekonać rolników walorami praktycznymi. Kioti Polska przekonuje, że pod tym względem też jest nieźle, fot. K.Pawłowski

Według przedstawicieli marki w Polsce ciągnik oprócz starannego wykonania może się także pochwalić niezłym wyposażeniem, na które składa się m. in. przekładnia Power Shuttle 32/32 z funkcją E-shift umożliwiająca zmianę biegów bez wciskania sprzęgła, z tyłu pojawiły się: podnośnik kategorii 2 o udźwigu 4,41 t, dwa zawory hydrauliczne i wałek odbioru mocy o prędkościach 540, 750 i 1000 obr./min, zaś na tylnym błotniku znajdziemy wygodny przycisk EHR.

Całość dopełnia przestronna 5-słupkowa kabina wyposażona w klimatyzację, liczne schowki oraz ergonomiczne elementy sterujące. Oprócz tego jest także fotel operatora z amortyzacją pneumatyczną i podłokietnikiem oraz panelem sterującym, jak również homologowany fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa, regulowana kierownica w 2 płaszczyznach i szyberdach.

Własny silnik Stage V

Pod maską znajdziemy czterocylindrowy silnik marki Daedong typu CRDI o oznaczeniu 4JTA-TP5A . Kioti jest częścią koncernu Daedong, zatem jednostka napędowa pochodzi z tego samego miejsca, co cały ciągnik.

Oczywiście silnik spełnia wszelkie normy Stage V i posiada funkcję Boost przydatną podczas transportu i pracy z tylnym WOM-em. Motor posiada pojemność skokową 3833 cm3, a maksymalną moc uzyskuje przy 2200 obr/min.

Na błotniku znajdują się przyciski sterujące hydrauliką, fot. K.Pawłowski

Rolnicy zadowoleni

Z mechanicznych nowości warto wymienić jeszcze oś przednią konstrukcji Daedong z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu (LSD) zapewniającą maksymalną przyczepność w każdych warunkach.

Patrząc i słuchając co mówią rolnicy oglądający nowy ciągnik na targach można odnieść wrażenie, że Kioti HX może namieszać na rynku. Większość oglądających wsiadało do ciągnika z uśmiechem, mówiąc, że zarówno w środku, jak i na zewnątrz, Kioti po prostu się podoba. Czasem niektórzy porównywali koreański sprzęt do bardziej renomowanych na polskim rynku ciągników, twierdząc, że Kioti wypada tak samo dobrze lub nawet lepiej.

Ciekawe czy zachwyty na targach przełożą się na sprzedaż – jak wiemy co innego targi, a zupełnie inaczej wygląda sprawa ostatecznej decyzji o zakupie, gdzie często wybiera się nie sercem czy oczami tylko bezdusznym rachunkiem strat i zysków. Na pewno, mimo ładnego designu i innych zalet, Kioti HX nie ma łatwego zadania, ale próbować trzeba.

Pomóc w wyborze akurat tej marki może cena i warunki serwisowe. Firma Kioti daje klientom aż 5-letnią gwarancję na swój ciągnik, co jest ewenementem na polskim rynku. Cena za model wystawiony na targach (Kioti HX1201) wynosi 270 tys. zł netto. W podobnej cenie znajdziemy na rynku np. Zetora Forterrę CL 120. Konkurencyjny Basak 5120 z silnikiem Deutz AG Stage V kosztuje 345 tys. zł netto.