Kirovets K700A: Ile spali w orce?

Zużycie paliwa to jeden z najważniejszych czynników wpływających na ekonomię eksploatacji ciągnika. Jak pod tym względem wypadnie Kirovets K700A?

Zdaniem wielu ciągniki zza naszej wschodniej granicy mają ogromny apetyt na paliwo. Kwestię tą postanowił sprawdzić popularny twórca internetowy Rolnik Łukasz, który znany jest z zamiłowania do sprzętu z poprzedniego tysiąclecia.

Ile w orce spali Kirovets K700A?

Kirovets K700A zasilany jest silnikiem V8 o pojemności prawie 15 l, który generuje 240 KM. Już widząc te parametry raczej ciężko spodziewać się, aby ten rosyjski ciągnik mógł osiągnąć niskie zużycie paliwa.

Chcąc jednak wyjść naprzeciw takim głosom, Rolnik Łukasz postanowił przetestować jeden z posiadanych przez siebie ciągników Kirovets w czasie orki.

Założenia testu były bardzo proste – traktor został zatankowany do pełna, następnie zaorał prawie 17 ha, po czym uzupełniono brakującą ilość paliwa.

Warto dodać, że orka wykonywana była pługiem zagonowym 8-skibowym na polu z bardzo lekką i piaszczystą glebą w czasie dużego deficytu wody.

Wyniki testu

Po zakończeniu orki i po powrocie do siedziby gospodarstwa okazało się, że ciągnik do zaorania 16,88 ha zużył łącznie 315 l oleju napędowego, co daje wynik 18,66 l/ha. W tym miejscu warto wspomnieć, że w sumie na dojazdach na pole i z powrotem Kirovets przejechał na kołach 32 km.

Jak twierdzi rolnik, bez uwzględnienia dojazdów na pole, spalanie kształtowałoby się na poziomie 17 l/ha, co jest jego zdaniem w pełni akceptowalnym wynikiem, jak na ówczesne warunki. A czy Wy uważacie, że to dobry wynik?

Farmer dodaje również, że przy sprzyjających warunkach na lekkich glebach udaje mu się zejść z użyciem paliwa nawet do poziomu poniżej 15 l/ha. Kiedy jednak orka odbywa się na cięższych glebach, wówczas Kirovets bez problemu spali 20, a nawet 25 l/ha.

Poniżej znajduje się zapis wideo z całego testu.

A jakie zużycie paliwa osiągacie w swoich ciągnikach i w jakich pracach? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!