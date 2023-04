To pytanie jest aktualne każdego roku. Przygotowanie paszy w silosie jest tańsze i nie generuje tak dużej ilości odpadów, czyli siatki i folii. Jednak w wielu aspektach technologia zbioru pasz zielonych w bele może mieć przewagę nad silosem – warunkuje to dzienne zużycie paszy, kondycja użytków zielonych i infrastruktura gospodarstwa.

Trzymanie kosztów w ryzach to podstawa każdego biznesu, również w produkcji mleka. To temat mocno na czasie, zwłaszcza teraz gdy ceny białego surowca spadają. Przygotowanie paszy zielonej w belach to najdroższa technologia. Koszt owinięcia siatką każdej beli o średnicy 120 cm to minimum 2,5 zł. Do tego dochodzi koszt owinięcia paszy folią. Tutaj do każdej beli trzeba doliczyć co najmniej 15 zł (podane ceny są orientacyjne i uwzględniają produkty nie markowe). Zbiór paszy w bele to także najbardziej czasochłonna metoda zbioru.

Dlatego pod tym względem znacznie tańsze jest przygotowanie paszy w silosie lub pryzmie. W tym przypadku raz poniesiony wysoki koszt budowy silosów przejazdowych daje co roku wymierne korzyści finansowe.

Jaka jakość paszy dla bydła?

Tutaj trzeba w pierwszej kolejności skupić się na terminie koszenia i podsuszaniu zielonki. Zbierana trawa lub rośliny motylkowe niezależnie czy będziemy wykorzystywać prasę zwijającą, przyczepę czy sieczkarnię, powinny mieć zawartość suchej masy ok. 30-40 proc. Jeśli przesuszymy ją zbyt mocno trudno będzie dobrze zagęścić materiał, poza tym zmniejsza się wtedy zawartość cukru w paszy.

Zaletą sianokiszonki przygotowanej w belach jest organicznie strat paszy i jej wysoka jakość – pod warunkiem, że warstwa foli nie zostanie uszkodzona, co zapewnia warunki beztlenowe. W silosie zwłaszcza przy ścianach oraz na górze pryzmy gdzie pasza może być niedostatecznie zagęszczona istnieje ryzyko rozwoju bakterii tlenowych, co może generować straty paszy.

Organizacja pracy w czasie zbioru

Wszystko zależy od areału przeznaczonego do zbioru, wydajności sprzętu i zasobów siły roboczej. Prasa zwijająca, a jeszcze lepiej prasoowijarka to dobry wybór dla gospodarstw gdzie występują problemy z siłą roboczą. Tutaj w czasie zbioru wystarcza jeden operator, który obsługuje prasoowijarkę. Wykorzystując przyczepę konieczne jest zaangażowanie innych maszyn i operatorów do ubijania paszy w silosie. W przypadku sieczkarni potrzebne są jeszcze dodatkowo wydajne środki transportu.

W przypadku pól o niewielkiej powierzchni, które mogą różnić się jakością paszy, dobrze sprawdzi się prasa lub prasoowijarka. Każde pole możemy zbierać w innym dniu i dowolnie oznaczać bele, tzn. pasza gorszej jakości trafia do młodzieży i krów wyłączonych z laktacji. Gdy zbieramy zielonkę przyczepą i mamy różnorodną jakość paszy z kliku pól to zbiór powinien następować na nich w tym samym dniu. Zapewni to równe rozłożenie paszy o różnej jakości na całej powierzchni silosu.

W czasie zbioru czas jest na wagę złota, silos należy okryć jak najszybciej, a bele zabezpieczyć folią. Dlatego prasoowijarka sprawdzi się lepiej niż zestaw składający się z prasy i oddzielnej owijarki. Bele należy owinąć folią w dniu zbioru, a to wymaga zaangażowania kolejnych osób do pracy. Bele zebrane i owinięte przez prasoowijarkę można przetransportować do gospodarstwa następnego dnia po zbiorze lub nawet za kilka dni.

Fendt oferuje stałokomorowe prasy Rotana F, w których bele formowane są przez stalowe walce. Rotana V to maszyny zmiennokomorowe, gdzie bele od samego początku czyli rdzenia zagęszczane są przez elastyczne pasy. Fendt oferuje także maszyny Combi czyli prasoowijarki ze stałą lub zmienną komorą prasowania.

Zmiany konstrukcyjne pras zmiennokomorowych na przestrzeni ostatnich lat pozwalają na zbiór sianokiszonki bez zakłóceń, a nawet z wyższą efektywnością(zagęszczenie środka beli).

Zalety przyczepy samozbierającej

Przyczepa z pewnością jest lepszym rozwiązaniem dla większych gospodarstw. Jej zaletą jest jednoetapowy zbiór. Pracując prasoowijarką musimy jeszcze zwieźć paszę na podwórko i uważać na folię, której nie można uszkodzić.

Kolejną zaletą przyczepy jest możliwość jej wykorzystania jesienią do transportu sieczki kukurydzy. To bardzo ważne dla każdego hodowcy i usługodawcy, bo wzrasta wykorzystanie maszyny.

Z oferty marki Fendt dużą popularnością cieszą się przyczepy Tigo XR. To nowoczesne maszyny zapewniające wydajny zbiór dobrej jakości paszy. Wyposażone są w wychylną przednią ścianę. Dzięki temu przyczepa przy tej samej pojemności jest o ok. 1 m krótsza niż maszyna z tradycyjną ścianą. To poprawia zwrotność zestawu.

Kolejny ważny element wyposażenia Fendt Tigo XR to funkcja TIM, gdzie przyczepa w zależności od obciążenia mierzonego m.in. na rotorze tnącym reguluje prędkością zbioru. To prosty klucz do uzyskania najwyższej wydajności i obniżenia kosztów zbioru.

Długość cięcia zielonki

To ważny parametr, który trzeba brać pod uwagę wybierając technologię zbioru i magazynowania paszy. Decydując się na prasę warto wybrać model z jak największą liczbą noży.

W przypadku pras Fendt Rotana w zespole rozdrabniającym pracuje maksymalnie 25 noży, co daje teoretyczną długość cięcia 45 mm. Im krócej pocięty materiał tym lepsze zagęszczenie i jakość paszy. Ważne, aby noże mogły pracować w różnych pakietach np. 12, 13, 25 aktywnych noży. Wtedy w zależności od zawartości suchej masy i sposobu pobierania paszy np. wóz paszowy z frezem można ciąć paszę na nieco dłuższe odcinki i zużywać mniej paliwa podczas zbioru. Coraz częściej rolnicy korzystają z mniejszej liczby aktywnych noży także podczas zbioru słomy.

Pod względem długości cięcia przyczepa Fendt Tigo XR wypada znacznie lepiej niż prasy zwijające. W przyczepie Tigo XR pod rotorem o średnicy 800 mm pracuje 45 noży, co daje teoretyczną długość cięcia 37 mm. Co ważne przyczepę można zamówić z zestawem ostrzenia noży FlexSharp, co zapewnia szybkie przywrócenie ich do pełnej sprawności i zmniejsza zapotrzebowanie na moc w czasie zbioru.

Największą wydajność zbioru i dokładne pocięcie paszy na krótkie odcinki zapewnia sieczkarnia. Ten sposób zbioru wymaga największego zaangażowania środków transportu i ludzi. Bardzo ważne jest to, aby wydajność sieczkarni współgrała z możliwościami zagęszczenia paszy w silosie.

Technologia musi być dobrana do gospodarstwa

Składowanie paszy w silosie to rozwiązanie dla dużych hodowców, gdzie każdego dnia pobierane jest dużo paszy. Odkryta ściana silosu ma kontakt z powietrzem, co prowadzi do pogarszania jakości paszy zwłaszcza latem, gdy panuje wysoka temperatura.

W gospodarstwach z mniej licznym stadem bydła szeroki silos nie sprawdzi się ze względu na pogarszanie jakości paszy na odkrytej ścianie. Dlatego w małych stadach mimo wysokich kosztów technologia zbioru paszy w bele cały czas będzie wykorzystywana.

Aby ograniczyć koszty wielu mniejszych hodowców zbiera część pasz zielonych w bele, a część w niskie pryzmy. Pasza z pryzmy pobierana jest jesienią i zimą gdy temperatura zewnętrzna obniży się.