Klasa Claasa – historia firmy Claas, cz. 1

Kombajny Lexion i Dominator, sieczkarnie Jaguar, prasy Markant i Rollant oraz traktory przejęte po Renault Agriculture to maszyny znane i lubiane na całym świecie. A wszystko zaczęło się od supłacza.

W 1913 r. August Claas zakłada nową firmę, a rok później do spółki dołączają jego bracia: Bernhard i Franz junior. Zakład produkujący wiązałki do słomy nazwano wówczas Gebrüder Claas (bracia Claas).

Najważniejszym wydarzeniem pierwszych lat działalności Claasa było opatentowanie w 1921r. supłacza. Dzięki pomysłowi Augusta Claasa supłacz z częściowo ruchomą górną wargą mógł korzystać ze sznurka o dowolnej grubości i strukturze.

W 1953 r. Claas prezentuje pierwszy w swojej historii kombajn samobieżny o nazwie Hercules. Kilka lat później w ofercie firmy znajdą się nieco mniejsze maszyny o nazwach Europa i Columbus, które stają się prawdziwymi hitami na rynku.

W latach 60. Claas stał się najpopularniejszą marką wśród maszyn rolniczych w Europie Zachodniej. Kombajny Senator, Mercator i Matador widać na polach na całym kontynencie.

Zaprezentowany na początku lat 70. kombajn Dominator definiuje pojęcie kombajnu zbożowego na nowo. Większa moc, nowy tryb pracy i nowoczesna kabina operatora to podstawowe zalety Dominatora.

W historii niemieckiej firmy najważniejsza wydaje się rodzina. Ojciec późniejszych przedsiębiorców, Franz Claas, posiadał zakład, który wykonywał wirówki do mleka, wiązarki do słomy i inne elementy niezbędne przy pracy w polu. Dzięki temu synowie Franza mogli obserwować, jak działa przedsiębiorstwo oraz duże gospodarstwo rolne z młynem zbożowym i sporą ilością maszyn.

Czterej bracia Claas

Początkowo potomkowie starego Claasa poszli w różne strony kariery zawodowej. August zainteresował się mechaniką i ślusarstwem, Franz junior w gospodarstwie ojca obsługiwał tokarkę i nauczył się wykonywać narzędzia nabywając niezwykły zmysł do techniki. Theo miał smykałkę do handlu i jeszcze przed I Wojną Światową współpracował z firmami Heinkel-Flugzeugwerken oraz Rumpler. Czwarty z braci, Bernhard, świetnie sobie radził z obsługą maszyn rolniczych i ich serwisem.

W 1913 r. August Claas w rodzinnej miejscowości Clarholz w Westfalii założył nową firmę. Rok później do spółki dołączyli Bernhard i Franz junior, a zakład nazwano Gebrüder Claas (bracia Claas). Po wojnie do spółki dołączył jeszcze Theo.

Podstawowym produktem ówczesnej firmy Claas były wiązałki do słomy. Dość sporą popularnością produkty niemieckiej firmy cieszyły się m. in. w Holandii. Zapłata w nieco stabilniejszej walucie niż lokalne reichsmarki pozwoliła rodzinnemu interesowi na rozwój.

Supłacz zmienia wszystko

W 1921 r. Gebrüder Claas otrzymał patent o numerze 372140 na supłacz własnej konstrukcji. Niby proste narzędzie, a uczyniło z Claasa wiodącą firmę na rynku. Dlaczego to było takie ważne? Do tej pory mechanizmy do wiązania słomy opierały się na wynalazkach amerykańskiej firmy McCormick. Maszyny usprawniły pracę, ale nie były idealne, gdyż nić sznurka często ulegała rozdarciu, a wiązki słomy rozpadały się. W biednych czasach powojennych sznurek używany w rolnictwie był podłej jakości.

August Claas opracował hak supłacza z częściowo ruchomą górną wargą. Dzięki temu elementowi możliwe było wykorzystanie sznurka o dowolnej grubości i strukturze, który zawsze utrzymywał słomę na miejscu.

Tak wyglądał oryginalny supłacz Claasa, fot. kh

Warto podkreślić, że tak naprawdę sposób działania tego elementu nie uległ do dzisiaj większej zmianie. Wszędzie na świecie baloty są mocno wiązane sznurkiem w prasach.

Wiązałki do słomy, a od lat 30. także prasy, stały się niezwykle popularne. Produkty Claasa można było spotkać również na rynkach eksportowych, firma szybko się rozwijała.

Zróbmy kombajn

Kolejnym etapem w historii firmy staje się produkcja kombajnów zbożowych. Sam pomysł na wykonanie takiej maszyny przyszedł z zewnątrz. Karl Vormfelde, ówczesny szef Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu w Bonn, obserwował rozwój kombajnów w Stanach Zjednoczonych i próbował przekonać Augusta Claasa do opracowania własnych urządzeń tego typu.

Wkrótce w fabryce Claasa pracę podjął Walter Brenner, asystent Vormfelde, który wraz z Augustem Claasem zbudował pierwsze prototypy kombajnu zbożowego. Nieskomplikowana maszyna z 1930 r. bazowała na ciągniku. Zasada pracy była prosta: przenośnik łańcuchowy przechodzący wzdłuż ciągnika doprowadzał ścięte źdźbła zbóż do urządzenia młócącego umieszczonego z tyłu.

Prace rozwojowe trwały dalej. Claas i Brenner w 1936 r. zaprezentowali swoją docelową maszynę nazwaną MDB (nazwa pochodziła od jej funkcji czyli od kosiarko-młocarnio-wiązałki).

Kombajn wdrożono do seryjnej produkcji w 1937 r. Maszyna kosztowała wówczas ok. 4000 - 5000 marek. Po dwóch latach montażu na polach pracowało już sto takich urządzeń. Produkcję kontynuowano w czasie wojny. Do momentu przerwania produkcji w 1943 r. powstało aż 1400 kombajnów typu MDB. Wówczas wszystkie fabryki znajdujące się w III Rzeszy musiały przerzucić się na produkcję militarną.

Prasy do słomy Claasa szybko stały się standardem w całej Europie, fot. mat. prasowe Claas

W międzyczasie do produkcji trafiały także inne innowacyjne maszyny. Np. w 1934 r. Claas zademonstrował samojezdną prasę zgarniającą i ładującą. Było to pierwsze tego typu urządzenie na europejskim rynku. Maszyna samodzielnie zbierała, prasowała i przesuwała zebrany materiał na dołączony wózek.

Super Claas

Jeszcze na początku lat 40. Rozpoczęto pracę nad Claasem Super, czyli kombajnem z przepływem poprzecznym i wzdłużnym. Do seryjnej produkcji maszyna weszła już w 1946 r.

W Claasie Super zboże młócono w przepływie poprzecznym, a jego odprowadzanie odbywało się w przepływie wzdłużnym. Urządzenie stało się hitem firmy i z różnymi modernizacjami produkowano je aż do 1978 r. W tym czasie powstało ok. 65 000 egzemplarzy urządzeń z tej rodziny.

Claas Super wprowadzony do produkcji w 1946 rok stał się sprzętem długowiecznym i używanym w rolnictwie bardzo długo, fot. mat. prasowe Claas

Jadą kombajny samojezdne

Skoro firma Claas powiedziała "A", należało powiedzieć "B". Na początku lat 50. takie firmy jak Claeys i Fahr zaczęły produkcję kombajnów samobieżnych. Firma z Westfalli nie mogła czekać. W 1953 r. nastąpiła prezentacja pierwszego samobieżnego kombajnu o nazwie Hercules (zmienionej potem na SF). W 1958 r. do produkcji wdrożono mniejsze maszyny tego typu: Europa i Columbus. Dopiero one stały się kolejnymi hitami marki osiągając sprzedaż na poziomie 60 tys. egzemplarzy.

Claas Europa to kolejny hit firmy Claas, którego produkcja rozpoczęła się pod koniec lat 50. fot. mat. prasowe Claas

W tym samym czasie Claas otworzył filię w Paderborn, gdzie produkowano komponenty do innych maszyn. W tym miejscu powstał bardzo ciekawy pojazd o nazwie Huckepack. Pojazd łączył w sobie funkcje nośnika narzędzi, ciągnika i kombajnu. W 1968 r. Claas otworzył także fabrykę we francuskim Metz.

Nowe kombajny Claasa

Lata 60. to kolejne pasmo sukcesów i rozwoju firmy. Claas na początku dekady prezentuje kombajny Matador i Mercator, a w 1966 r. model Senator, w którym po raz pierwszy na większą skalę pojawia się „zieleń wschodzących roślin” – znak rozpoznawczy maszyn Claasa.

Sprzęt Claasa z lat 60. można było zobaczyć na polach w całej Europie. Marka stała się liderem rynku, fot. mat. prasowe Claas

Claas w tym momencie stał się największym producentem kombajnów w Europie. Warto także odnotować, że mimo niesamowitej ekspansji i rozwoju niemiecka firma cały czas była kierowana siłami rodziny Claas. W 1962 roku dział techniki zakładu przejął syn Augusta, Helmut.

Nie tylko kombajny

Oczywiście Claas to nie tylko kombajny. Na początku lat 60. widać na rynku zapotrzebowanie na lepszy zgniot i dokładniej uformowane baloty. Niemiecka firma odpowiedziała prezentacją w 1967r. prasy o nazwie Markant, pracującej w oparciu o system tłoka ślizgowego. Maszyna stała się bardzo popularna i długowieczna - do 2000r. wyprodukowano ponad 130 tys. sztuk tych urządzeń.

Ten kształt zna cała Europa - to prasa Markant - jeden z popularniejszych sprzętów tego typu, fot. kh

W kolejnych latach Claas rozszerza swoją działalność o kolejne gałęzie rolnictwa. W 1969 r. przejmuje fabrykę maszyn rolniczych Josef Bautz, a rok później firmę Speiser z Göppingen specjalizującej się w produkcji urządzeń do siekania. W ten sposób działalność Claasa poszerzyła się o produkty do zbioru pasz, przetrząsacze, zgrabiarki, przyczepy samozaładowcze i siekaczkarnie zaczepiane.

Dominator rządzi

Kolejna dekada zaczyna się od "wejścia smoka", a dokładnie kombajnu o nazwie Dominator. Nowy model Claasa zdefiniował pojęcie kombajnu zbożowego na nowo. Od teraz maszyna dysponowała znacznie większą mocą, napędem hydrostatycznym oraz zastosowaną po raz pierwszy prawdziwą kabiną operatora.

Lata 70. stały pod znakiem nowego typu kombajnów i sieczkarni samojezdnych z komfortową kabiną operatora, fot. mat. prasowe Claas

W 1971r. i 1973 r. do katalogu maszyn wchodzą: kombajn do zbioru trzciny cukrowej oraz, co jest znacznie ważniejsze, samojezdne sieczkarnie Jaguar 60 SF.

Trzy lata po Jaguarze w produkcji pojawia prasa zwijająca Rollant 85. Innowacyjna komora prasująca jest wyposażona w walce prasujące zamiast – jak dotąd – taśmy. Od tego momentu większość maszyn tego typu poszła drogą Claasa, a Rollant stał się najpopularniejszym urządzeniem tego typu w Europie Zachodniej.

W zarządzie nadal było rodzinnie. W 1978 roku Helmut Claas został prezesem zarządu. Niestety w 1982 r. zmarł August Claas, założyciel firmy.

Na Dominatorze i Jaguarze kończymy historię w części pierwszej i od razu zapraszamy do czytania kolejnej porcji opowieści o Claasie. W drugiej części opowiemy o Claasach jeżdżących w barwach Caterpillara, przejęciu przez niemiecką firmę całego Renault Agriculture oraz wspomnimy o ciągnikach Xerion - duchowych następcach takich sprzętów jak MB-Trac czy Deutz In-Trac. Zdradzimy także czy nadal rodzina Claasów ma wpływ na to się dzieje w firmie.