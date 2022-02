Klasa Claasa – historia firmy Claas, cz. 2

Dominator, Jaguar, Rollant i inne maszyny sprawiły, że Claas stał się potentatem w sprzedaży maszyn rolniczych w Europie Zachodniej. Do pełni szczęścia brakowało jednego – własnych traktorów.

W latach 90. Claas nie spuszcza z tonu. Projektuje duży ciągnik Xerion, nowe kombajny Lexion i system informacji Agrocom, pozostając liderem europejskiego rynku maszyn rolniczych.

We współpracy z firmą Caterpillar po koniec ostatniej dekady XX w. kombajny Lexion pojawiają się na rynku amerykańskim

Miedzy 2003 r., a 2008 r. Claas stopniowo wykupuje udziały w Renault Agriculture. Od tego momentu pod niemiecką marką oferowane są także traktory o różnych mocach.

Od początku historii firmy Claas jest ona zarządzana przez członków rodziny. W tej chwili przewodnictwo nad zgromadzeniem wspólników i radą nadzorczą utrzymuje już trzecie pokolenie Claasów.

Ambitna firma z Westfalii dopięła wreszcie swego. Najpierw konstruując ciągnik Xerion, a potem, już w XXI wieku, wchodząc do współpracy z Renault Agriculture.

Xerion, Lexion i elektornika

Przełom lat 80. i 90. stał w Claasie pod znakiem ekspansji na rynek hinduski i współpracą z firmą Escorts. Z pewnością ważnymi wydarzeniami w historii firmą były także: prezentacja w 1993r. dużego ciągnika Xerion oraz datowanego na 1994r. początku rozwoju elektronicznego, czyli wspomaganego satelitarnie systemu informacji rolniczej Agrocom, obecnie Claas E-Systems.

Oczywiście to nie koniec ważnych wydarzeń w historii przedsiębiorstwa, bo już w 1995r. przychodzi pora na kombajny Lexion, które jako pierwsze wykorzystują hybrydowy system młócenia i oddzielania składający się z młocarni Mega oraz rotorów oddzielających.

Zaprezentowany w 1995r. i produkowany po modernizacjach do tej pory Lexion to chluba marki Claas, fot. mat. prasowe Claas

W 1997r. nadchodzi czas na kolejne przejęcia - Claas staje się właścicielem zakładu produkującego kosiarki i przyrządy żniwne w Törökszentmiklos na Węgrzech.

Współpraca z Caterpillarem

Pod koniec lat 90. firma Claas wchodzi na rynek amerykański. Koncern w ramach spółki joint venture z firmą Caterpillar buduje nowy zakład produkujący kombajny w Omaha w stanie Nebraska. Miejsce wybrano nieprzypadkowo, bowiem tereny te uważane są za centrum największych upraw zbóż w USA.

Dzięki współpracy z Caterpillarem kombajny Claas są dostępne w USA w sieci dealerskiej amerykańskiej firmy, a w Europie ciągnik gąsienicowy Challenger opracowany przez firmę Caterpillar sprzedawano pod marką Claas. W zamian Lexiony oferowano w Ameryce Północnej pod marką CAT. W późniejszym czasie Claas przejmie wszystkie udziały w amerykańskiej spółce, co nie zmieniło sytuacji kombajnów Lexion, które nadal można było nabyć w sieci Caterpillara.

Przejęcie Renault Agriculture

Ciekawe sprawy działy się nie tylko w USA. Znacznie ważniejsze okazało się przejęcie w 2003r. przez niemiecką firmę 51 proc. akcji Renault Agriculture. Dzięki temu Claas mógł sprzedawać całą paletę nowoczesnych traktorów również pod swoją marką.

Claas Arion oferowano wcześniej również pod marką Renault, fot. Karsten Paulick / Pixabay

Współpraca nie skończyła się na jednym zakupie akcji. W 2006 r. Claas przejął już 80 proc. francuskiej firmy, by dwa lata później zostać całkowitym właścicielem rolniczego działu Renault. Od tego momentu pomarańczowe ciągniki Renault znikają z rynku, a produkowane w Le Mans maszyny noszą logo Claasa i zielono-białe barwy nadwozia.

Ciągniki na bazie czołgów

W tym momencie warto w skrócie opisać historie marki Renault Agriculture. Jeszcze niedawno francuskie ciągniki były praktycznie nieznane na polskim rynku. Ale dzięki napływie tanich używanych egzemplarzy marka stała całkiem popularna na naszych polach.

Niewiele osób wie, że Renault to nie tylko samochody osobowe i użytkowe. Od wielu lat to także jeden z najstarszych i bardzo prężnie działających producentów ciągników w Europie. Ogólnie francuska firma powstała w 1899 r., ale historia traktorów zaczyna się tuż po I Wojnie Światowej. Wówczas Louis Renault w swoim gospodarstwie zaczął używać ciągnik własnej konstrukcji bazujący na lekkim czołgu Renault FT. Zresztą konstrukcja ta była bardzo dobrze znana w Polsce, gdyż tego rodzaju sprzęt pancerny używała polska armia w wojnie z bolszewikami.

Pierwsze traktory Renault bazowały na czołgach serii FT. Od lat 20. pozbyły się gąsienic i zaczęły wyglądać jak traktory, fot. lecreusois / Pixabay

Zmodernizowane pod potrzeby rolnictwa Renault nosiło nazwę GP i miało napęd gąsienicowy. Koła w ciągnikach francuskiej firmy pojawiły się dopiero w 1921r.

Ciągniki z Le Mans

Pod koniec lat 30. koncern wybudował nowy zakład w Le Mans. Fabryka zaczęła działalność na większą skalę dopiero po wojnie. We Francji główną konkurencją stała się wówczas Someca, czyli włoskie Fiaty produkowane przez rolniczy dział marki Simca. Ale nie tylko rynek wewnętrzny stał się ważny dla „renówki”. Ciągniki z Le Mans stają się także popularne poza granicami Francji.

W latach 50. rozpoczęto współpracę z niemieckim producentem silników wysokoprężnych chłodzonych powietrzem MWM (Motor Werke Mannheim), a w latach 60. z producentem skrzyń biegów ZF. Seria D (silniki wysokoprężne) i N (benzynowe) oraz późniejsza Super D odnoszą spory sukces. W serii Super D po raz pierwszy zastosowano tzw. Tracto-control, rodzaj automatycznej kontroli głębokości urządzeń podnoszących. Jedną rączką regulowało się wymaganą głębokość, drugą rączką można było podnosić i opuszczać maszynę doczepianą.

W tej samej dekadzie pojawiają się pierwsze ciągniki Renault z napędem na cztery koła (1966r.) W latach 70. Renault Agriculture było ponoć zainteresowane produkcją polskich ciągników Ursus serii U. Niestety ani do produkcji tej serii traktorów, ani do współpracy nie doszło. W zamian Renault zaczęło współpracę z włoską firmą Carraro Agritalia, co zakończyło się wykupieniem udziałów w tej firmie w 1974r.

Więcej komfortu w Renault

W kolejnych dekadach francuskie ciągniki stają się coraz lepsze. W kabinie serii TX dostępnej od 1981r. znacznie wzrósł komfort i dostęp do niezbędnych elementów mechanicznych pojazdu. Zaś na początku lat 90. powstają m. in. nowe serie Ceres i Ares z charakterystycznym zaokrąglonym nadwoziem projektowanym w całości przez komputery.

Renault Ceres zadebiutował na początku lat 90. i stał się niezwykle popularny. Model ten produkowano także pod marką John Deere, fot. mat. prasowe Renault Agriculture / Claas

Francuzi jednak nie są do końca zadowoleni z tego segmentu działalności. Aby zmniejszyć koszty i zwiększyć zyski podpisują umowę na produkcję maszyn dla marki John Deere. Seria 3000 to po prostu Ceres pomalowany w barwy amerykańskiej marki.

W 1994r. wraz z Massey Ferguson Group Renault Agriculture tworzy spółkę joint venture pod nazwą GIMA (Groupement International de Mécanique Agricole). Nowa firma produkuje we Francji skrzynie biegów dla obu koncernów. Od 2008 roku, czyli od całkowitego przejęcia Renault Agriculture przez Claasa, ciągniki z Le Mans posiadają tylko logo niemieckiej firmy.

Claas cały czas liderem

W tej chwili Claas to potentat w produkcji kombajnów, sieczkarni i innych maszyn. Po przejęciu Renault klient ma także wybór wśród całej gamy ciągników rolniczych. Kontynuowana jest także produkcja własnego ciągnika wagi ciężkiej typu Xerion, który wykorzystuje silniki bazujące na konstrukcji Daimlera. W uproszczeniu można powiedzieć, że Xerion do duchowy spadkobierca takich konstrukcji jak MB-Trac czy Deutz IN-trac.

Xerion to autorska konstrukcja Claasa produkowana nie w Le Mans, ale w Niemczech. Można powiedzieć, że wielkie Xeriony wykorzystujące silniki Daimlera to duchowy spadkobierca MB-Traca czy Deutza In-traca, fot. Лили Михайлова / Pixabay

Z historii najnowszej warto wspomnieć o fabrykach w Indiach i Uzbekistanie, montowni w Rosji oraz Kazachstanie. W 2011 r. Lexion 770 Terra Trac ustanowił w Wielkiej Brytanii rekord Guinnessa zbierając 675,84 t pszenicy w ciągu 8 godzin.

Warto jeszcze wspomnieć, że firma Claas cały czas jest zarządzana niezależnie od wielkich koncernów międzynarodowych. Przewodniczącą zgromadzenia wspólników w kwietniu 2020 r. została Cathrina Claas-Mühlhäuser, która jednocześnie pełni funkcje przewodniczącej rady nadzorczej. Catherina przejęła stanowisko zastępując swojego ojca Helmuta Claasa.

Tym samym dokonała się wówczas trzecia zmiana pokoleniowa na szczycie spółki Claas. Zgromadzenie wspólników podejmuje strategiczne decyzje dotyczące rodzinnego przedsiębiorstwa i ściśle współpracuje z kierownictwem koncernu.

W skład zgromadzenia wspólników wchodzą m. in. inni członkowie rodziny jak dr Patrick Claas oraz do niedawna Volker Claas i Helmut Claas.