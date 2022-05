Około 60 klasycznych ciągników zebranych przez znanego w Anglii entuzjastę i sprzedawcę maszyn, Rodneya Cowle’a, trafi pod młotek w Winkleigh. Wśród maszyn znajdą się rzadko spotykane i bardzo dobrze utrzymane traktory marek Ford i Massey Ferguson oraz pojedyncze egzemplarze Johna Deere’a, Fiata czy MB Traca.

W Polsce aukcje klasycznych maszyn rolniczych praktycznie nie istnieją. W pojazdach zabytkowych taka forma sprzedaży dopiero raczkuje, to o czym mówić w przypadku mniej popularnej w naszym kraju niszy klasycznych maszyn rolniczych.

Za to w Wielkiej Brytanii czy USA tego rodzaju forma sprzedaży to już norma. Czasem wspominamy co się dzieje na tamtejszym rynku w ramach ciekawostek ze świata. Tym razem przyszła do nas informacja na temat licytacji ponad 60 maszyn zgromadzonych przez Rodneya Cowle'a.

- Rodney Cowle ma fantastyczne oko do oryginalnych klasycznych ciągników. Niektóre z tych klasyków są wręcz minimalnie zużyte i są w oryginalnym stanie. Wiele z nich Rodney sprowadził z południowej Francji i Włoch, gdzie były używane z niewielkim obciążeniem – powiedział Oliver Godfrey szef działu maszyn w firmie Cheffins organizującej wyprzedaż.

Stare Fordy jak nowe

Jedną z gwiazd licytacji jest Ford TW35 z 1989 r. z zaledwie 1500 motogodzinami na liczniku. Szacowana kwota za ten pojazd to 25 - 30 tys. funtów. Innym ciekawym ciągnikiem jest County 1164, który został w pełni odrestaurowany, a jego wartość szacuje się na 25 - 35 tys. funtów.

Kolejne ciekawe maszyny to odrestaurowany Ford 7810 Silver Jubilee, który powinien osiągnąć cenę 35 – 40 tys. funtów oraz równie rzadki Massey Ferguson 4880 z 1985 r., którego szacunkowa wartość to 25 - 30 tys. funtów.

Oliver Godfrey spodziewa się sporego zainteresowania i sprzedaży większości maszyn. Specjalista z Cheffins uważa, że ta wyprzedaż to świetna okazja dla kolekcjonerów nowoczesnych klasyków (czyli maszyn z lat 80. i 90.). Oprócz kilkunastu świetnie utrzymanych lub odrestaurowanych ciągników marek Ford, County i Massey Ferguson na aukcji znajdą się także pojedyncze egzemplarze innych marek, takich jak: John Deere, Fiat czy MB Trac. Oprócz ciągników na aukcji pod młotek pójdą także pługi i części zamienne.

7 maja Cheffins organizuje licytacje kolekcji Alana Bancrofta, na której można kupić kilkadziesiąt ciągników marki Massey Ferguson, fot. Cheffins

- Dzięki talentowi Rodneya do znajdywania wspaniałych ciągników, ta aukcja może być jedną z najbardziej oczekiwanych wyprzedaży tego roku – dodał Oliver Godfrey z Cheffins .

To druga aukcja maszyn Cowle’a

Cheffins nie pierwszy raz zajmuje się sprzedażą maszyn Rodneya Cowle’a. W maju 2019 r. zaoferowano ponad 40 ciągników, w większości marki Ford lub z wykorzystaniem technologii Forda.

Najbliższa aukcja odbędzie się w sobotę 28 maja w Great Punchardon Farm, Winkleigh, Devon, EX19 8DJ. Istnieje możliwość oglądania maszyn w piątek 27 maja.

Aukcje co weekend

Aukcji w Wielkiej Brytanii organizuje się bardzo dużo. Wyprzedaż maszyn Rodneya Cowle’a jest ciekawa, ale np. 7 maja, czyli już za chwilę, odbędzie się kolejna wyprzedaż. Tym razem do kupienia będą urządzenia z kolekcji Alana Bancrofta, w tym kilkadziesiąt zabytkowych Massey Fergusonów z różnych lat produkcji. W sumie na licytacji pojawi się ponad 250 przedmiotów.

Aukcja ciągników z lat 80. i 90. wywołuje większe zainteresowanie, bo jak twierdzą specjaliści z Cheffins kolekcjonerzy stają się coraz młodsi i tym samym szukają nieco nowocześniejszych zabytków. Tak samo zresztą dzieje się na rynku samochodów i motocykli zabytkowych.

County 1474 z 1982 r. przebił prognozy przedsprzedażowe, fot. Cheffins

Pod koniec kwietnia na jednej z aukcji Cheffins padł rekord w kategorii „youngtimerów” rolniczych. Ciągnik marki County model 1474 z 1982 r. został sprzedany za kolosalną sumę 214 400 funtów, przebijając szacowaną kwotę, którą określano na 120 - 140 tys. funtów.

Ciekawe kiedy w Polsce zostanie zorganizowana tego rodzaju licytacja?